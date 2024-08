Kolégium SND odsudzuje Šimkovičovej zásahy do autonómie kultúry. V otvorenom liste upozorňujú Fica aj Pellegriniho 

Neprijateľný zásah do autonómie

Situáciu pozorne sleduje aj zahraničie

14.8.2024 (SITA.sk) - Kolégium riaditeľov Slovenského národného divadla (SND) zaslalo otvorený list prezidentovi Petrovi Pellegrinimi , predsedovi vlády Robertovi Ficovi a zastupujúcemu predsedovi Národnej rady SR Petrovi Žigovi , v ktorom upozorňuje na kroky ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nom. SNS ).Konanie a komunikácia vedenia rezortu prejavuje podľa kolégia vysoký stupeň nekultúrnosti, neodbornosti a nepochopenia pre fungovanie dôležitých kultúrnych inštitúcií. Pripomína, že vedenie rezortu pozvali na stretnutie so zamestnancami SND, Slovenskej národnej galérie a ďalších aktérov v kultúre.„Naše stretnutie ministerka neprijala, vybraných zástupcov pozvala na ministerstvo, kde otvorene hovorila o zásahoch do dramaturgie. Toto je neprijateľný zásah do autonómie nezávislých demokratických inštitúcií, ktorým súčasné vedenie rezortu definitívne stratilo našu dôveru,“ píše sa v otvorenom liste.Kolégium riaditeľov SND tiež konštatuje, že „odvolávanie štatutárov najväčších erbových inštitúcií, vrátane zdôvodnenia ich odvolania obsahujúce viaceré nepravdivé informácie, vyvoláva veľké znepokojenie v spoločnosti“. Plošné odvolávanie štatutárov podľa kolégia pôsobí ako silové gesto, ktoré naštrbuje náš obraz v zahraničí a znamená konečnú stratu dôvery kultúrnej obce k vedeniu rezortu.Kolégium poukazuje na to, že situáciu pozorne sleduje aj zahraničie, články sa objavili v Politico, The Guardian, Süddeutsche Zeitung, Die Presse, Le Monde a ďalších najvýznamnejších európskych denníkoch. Podporu odvolaným štatutárom vyjadril český minister kultúry Martin Baxa , ako aj viac ako stovka inštitúcií a odborových organizácií.„Kontaktovali nás aj naši zástupcovia v Európskom parlamente , ktorí čelia otázkam ohľadom slobody tvorby od svojich európskych kolegov,“ dodáva kolégium. Na záver otvoreného listu žiada najvyšších ústavných činiteľov o riešenie tejto situácie a personálnu výmenu na poste vedenia rezortu.