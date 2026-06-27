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27. júna 2026
Šimkovičová odovzdala v Martine symbolicky kľúč k rekonštrukcii Múzea kultúry Čechov na Slovensku – VIDEO
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Ministerka kultúry SR Múzeum Program Slovensko Rekonštrukcia
Slávnostným odovzdaním staveniska sa oficiálne začala komplexná obnova národnej kultúrnej pamiatky. Ministerka kultúry
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27.6.2026 (SITA.sk) - Slávnostným odovzdaním staveniska sa oficiálne začala komplexná obnova národnej kultúrnej pamiatky.
Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) v uplynulých dňoch v Martine symbolicky odovzdala kľúč k rekonštrukcii Múzea kultúry Čechov na Slovensku. Slávnostným odovzdaním staveniska sa oficiálne začala komplexná obnova národnej kultúrnej pamiatky.
Prispieť má k jej záchrane a mala by vytvoriť i dôstojné podmienky pre ochranu a prezentáciu jej zbierok. Ministerstvo kultúry (MK) SR o tom informuje na svojom webe.
„Som presvedčená, že výsledkom nebude len obnovená budova, ale moderné a dôstojné múzeum, ktoré bude aj naďalej rozprávať príbehy o spolužití, vzájomnom rešpekte a kultúrnom bohatstve, ktoré vznikalo na našom území po celé generácie,“ uviedla šéfka rezortu kultúry Šimkovičová.
Projekt rekonštrukcie tohto múzea je súčasťou národného projektu Obnova národných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve štátu, v rámci Programu Slovensko. Celkové oprávnené výdavky projektu sú v sume vyše 745-tisíc eur, obnova by mala byť ukončená na jar 2027. Ako rezort kultúry priblížil, projekt obnovy reaguje na dlhodobo nepriaznivý technický stav budovy.
„Rekonštrukcia zahŕňa odstránenie havarijného stavu strechy a pivničných priestorov, komplexnú obnovu objektu vrátane fasády a okien, vybudovanie nových kancelárskych a depozitárnych priestorov, revitalizáciu záhrady, rekonštrukciu vstupnej brány a oplotenia, ako aj zabezpečenie bezbariérového prístupu pre návštevníkov so zdravotným znevýhodnením,” uvádza MK SR dopĺňajúc, že vďaka projektu sa má zvýšiť aj ochrana zbierkového fondu a bezpečnosť celého areálu.
Múzeum kultúry Čechov na Slovensku je špecializované pracovisko Slovenského národného múzea, zameriava sa na dokumentáciu dejín, kultúry a života českej menšiny na Slovensku.
Vo svojich expozíciách a výstavách približuje spoločné kultúrne a historické väzby Slovákov a Čechov. Uchováva tiež odkaz významných osobností, ktoré prispeli k rozvoju vzájomných vzťahov oboch národov.
Zdroj: SITA.sk - Šimkovičová odovzdala v Martine symbolicky kľúč k rekonštrukcii Múzea kultúry Čechov na Slovensku – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) v uplynulých dňoch v Martine symbolicky odovzdala kľúč k rekonštrukcii Múzea kultúry Čechov na Slovensku. Slávnostným odovzdaním staveniska sa oficiálne začala komplexná obnova národnej kultúrnej pamiatky.
Prispieť má k jej záchrane a mala by vytvoriť i dôstojné podmienky pre ochranu a prezentáciu jej zbierok. Ministerstvo kultúry (MK) SR o tom informuje na svojom webe.
Moderné a dôstojné múzeum
„Som presvedčená, že výsledkom nebude len obnovená budova, ale moderné a dôstojné múzeum, ktoré bude aj naďalej rozprávať príbehy o spolužití, vzájomnom rešpekte a kultúrnom bohatstve, ktoré vznikalo na našom území po celé generácie,“ uviedla šéfka rezortu kultúry Šimkovičová.
Projekt rekonštrukcie tohto múzea je súčasťou národného projektu Obnova národných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve štátu, v rámci Programu Slovensko. Celkové oprávnené výdavky projektu sú v sume vyše 745-tisíc eur, obnova by mala byť ukončená na jar 2027. Ako rezort kultúry priblížil, projekt obnovy reaguje na dlhodobo nepriaznivý technický stav budovy.
Väzba Slovákov a Čechov
„Rekonštrukcia zahŕňa odstránenie havarijného stavu strechy a pivničných priestorov, komplexnú obnovu objektu vrátane fasády a okien, vybudovanie nových kancelárskych a depozitárnych priestorov, revitalizáciu záhrady, rekonštrukciu vstupnej brány a oplotenia, ako aj zabezpečenie bezbariérového prístupu pre návštevníkov so zdravotným znevýhodnením,” uvádza MK SR dopĺňajúc, že vďaka projektu sa má zvýšiť aj ochrana zbierkového fondu a bezpečnosť celého areálu.
Múzeum kultúry Čechov na Slovensku je špecializované pracovisko Slovenského národného múzea, zameriava sa na dokumentáciu dejín, kultúry a života českej menšiny na Slovensku.
Vo svojich expozíciách a výstavách približuje spoločné kultúrne a historické väzby Slovákov a Čechov. Uchováva tiež odkaz významných osobností, ktoré prispeli k rozvoju vzájomných vzťahov oboch národov.
Zdroj: SITA.sk - Šimkovičová odovzdala v Martine symbolicky kľúč k rekonštrukcii Múzea kultúry Čechov na Slovensku – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Ministerka kultúry SR Múzeum Program Slovensko Rekonštrukcia
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