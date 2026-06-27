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27. júna 2026
Študenti si počas prázdnin prilepšia, priemerná hodinová mzda na brigádach stúpla
Ponúk na letné brigády ubúda, stále sa však dajú nájsť. S letom prichádza aj čas prázdninových študentských
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S letom prichádza aj čas prázdninových študentských brigád. Ponúk na privyrobenie síce s blížiacim sa letom ubúda, no brigády sa stále dajú nájsť. Študenti si v lete môžu za hodinu brigády zarobiť v priemere 7 eur, uplatniť si pritom môžu odvodovú úľavu. Pri plánovaní letných brigád však netreba zabúdať na opatrnosť. Na mieste je vopred poznať svoje práva aj povinnosti a nepodpisovať príliš všeobecné zmluvy, z ktorých nie je jasná ani len náplň práce.
Medzi najobľúbenejšie študentské brigády patria dokladači tovaru, pokladníci, predavači, skladníci či čašníci. Hoci sa prázdniny blížia, vybrať z ponuky brigád sa stále dá aj na poslednú chvíľu. Ako pre agentúru SITA uviedla PR manažérka spoločnosti Alma Career Slovakia Ľubica Melcerová, aktuálne je na pracovnom portáli Profesia zverejnených 385 pracovných ponúk na dohodu pre študentov stredných a vysokých škôl.
„Najviac inzerátov tohto typu býva zverejnených v máji, inak to nebolo ani tento rok. Z najväčšieho množstva brigádnických ponúk si tak mohli uchádzači vyberať na jar, ale ak s hľadaním brigády čakali do poslednej chvíle, ponuky práce ešte stále sú,“ priblížila.
Študenti si môžu zarobiť viac ako vlani
Študenti si môžu na brigáde privyrobiť v priemere 7,30 eur na hodinu, čo je o zhruba 60 centov viac ako vlani. Pri typicky letných brigádach v cestovnom ruchu či gastre je ponúkaná hodinová sadzba približne 7,20 eura, v obchode 6,70 eura. Lepší zárobok na dohodu ponúkajú firmy z oblastí financií či informačných technológií.
Študenti si pri dohode o brigádnickej práci študenta môžu uplatniť aj odvodovú odpočítateľnú položku. Znížiť si ňou môžu vymeriavací základ na platenie poistného na dôchodkové poistenie, v peňaženke im tak môže z brigády ostať viac peňazí. Ako informovala Sociálna poisťovňa, odvodovú úľavu si môže brigádujúci študent uplatniť len u jedného zamestnávateľa a na jednu brigádnickú dohodu. „Ak majú viacero dohôd (brigád), na ostatné si už odvodovú úľavu uplatniť nemôžu,“ prízvukovala Sociálna poisťovňa.
Odvodová odpočítateľná položka aktuálne predstavuje 200 eur za kalendárny mesiac. „Ak je jeho hrubá mzda nižšia ako 200 eur za mesiac, odvodová úľava je v sume tohto vymeriavacieho základu. Ak je hrubá mzda vyššia ako 200 eur mesačne, odvody mu zamestnávateľ vyráta z rozdielu hrubej mzdy a sumy 200 eur,“ priblížila Sociálna poisťovňa. Doplnila, že študenti môžu zarobiť aj viac, odvodovú úľavu si však môžu uplatniť len do tejto sumy.
Treba si všetko dôkladne preveriť
Zamestnávatelia so študentami najčastejšie uzatvárajú dohodu o brigádnickej práci študenta, privyrobiť si však môžu aj na základe dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o vykonaní práce. Základom pri uzatváraní akejkoľvek dohody je však dôkladne si zmluvu preštudovať.
„Každý z týchto typov kontraktov so sebou prináša špecifické pravidlá. Je preto užitočné vopred poznať práva a povinnosti, ktoré z daného vzťahu vyplývajú. V dokumente je nevyhnutné skontrolovať výšku odmeny, lokalitu pracoviska, pracovný čas, konkrétnu náplň práce a pravidlá ukončenia spolupráce. V žiadnom prípade neodporúčame podpisovať nejasné či príliš všeobecné formulácie, z ktorých nie je zrejmé, čo presne bude náplňou práce,“ upozornila Melcerová. Odporúča tiež vopred si zamestnávateľa preveriť, pomôcť v tom môžu online recenzie či hodnotenia.
Pri brigádach hrozia aj podvody
Mnohí mladí ľudia v lete vyrážajú za brigádami aj do zahraničia. Hoci môže ísť o zaujímavú skúsenosť, pri ktorej sa mladý človek môže zlepšiť v cudzom jazyku či priučiť samostatnosti, no má aj svoje úskalia.
„Najväčším rizikom pri hľadaní brigády v zahraničí sú podvodné ponuky, pri ktorých realita nezodpovedá sľubom — firma nezabezpečí ubytovanie, klame o mzde alebo v krajnom prípade po príchode na miesto vôbec neexistuje. Brigádnici by nikdy nemali vopred posielať kópiu osobných dokladov či platobnej karty ani platiť akýkoľvek poplatok pred nástupom do práce, tieto požiadavky sú varovným signálom podvodu,“ priblížila Ľubica Melcerová. Dodala, že bezpečné je hľadať si brigádu v zahraničí prostredníctvom overených pracovných portálov alebo personálnych agentúr, ktoré preverujú ponuky aj zamestnávateľov.
Pred vycestovaním netreba zabudnúť na dokumenty a poistenie
Pred samotným podpisom si treba zmluvu riadne skontrolovať. Obsahovať má názov pozície, mzdu, miesto výkonu práce aj podmienky ukončenia spolupráce. Odborníčka zároveň prízvukuje, aby študenti zmluvu nepodpisovali pod tlakom a vždy mali dosť času na jej preštudovanie.
„Pred vycestovaním je kľúčové skontrolovať platnosť osobných dokladov, vybaviť si cestovné poistenie a mať dostatočnú finančnú rezervu na prvé týždne pobytu. Nemenej dôležité je vopred si naštudovať a zabezpečiť spoľahlivú dopravu na miesto a uložiť si dôležité kontakty, vrátane čísla na slovenské veľvyslanectvo v danej krajine. Vhodné je tiež nechať kópiu pracovnej zmluvy a presnú adresu plánovaného ubytovania rodine alebo blízkym, aby boli v prípade núdze informovaní,“ uzavrela.
Zdroj: SITA.sk - Študenti si počas prázdnin prilepšia, priemerná hodinová mzda na brigádach stúpla © SITA Všetky práva vyhradené.
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