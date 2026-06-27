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27. júna 2026
Fico chce zabrániť zapojeniu slovenskej delegácie do finančnej pomoci Ukrajine. Na stole je údajne oveľa väčší plán
Tagy: Ankara Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Finančná pomoc krajiny V4 pomoc Ukrajine Premiér Slovenskej republiky Rusko Rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident Samit NATO Sobotné dialógy Ukrajinský prezident Vojenská pomoc Ukrajine
Podľa Fica je totiž veľa premiérov, ktorí si želajú pokračovanie vojny. Premiér chce zabezpečiť, aby slovenská delegácia ...
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27.6.2026 (SITA.sk) - Podľa Fica je totiž veľa premiérov, ktorí si želajú pokračovanie vojny.
Premiér chce zabezpečiť, aby slovenská delegácia na samite v Ankare nemala možnosť zapojiť SR do finančnej pomoci Ukrajine. Informoval o tom predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) v relácii STVR Sobotné dialógy. Ako vysvetlil, je na stole ďalší plán na obrovskú vojenskú finančnú pomoc pre Ukrajinu.
„Viete, že EÚ schválila 90 miliardovú pôžičku, na ktorej sa Slovensko nezúčastňuje, pretože tieto peniaze idú výlučne na podporu vojny. My sa však budeme musieť budúci týždeň stretnúť na úrovni najvyšších ústavných činiteľov za účasti ministra obrany a zaujať stanovisko vlády k návrhom, aby sa na samite NATO v Ankare rozhodlo o masívnej finančnej vojenskej pomoci Ukrajine na ročnej báze. Hovoríme o desiatkach miliárd eur,“ priblížil premiér.
Je tu tak podľa neho návrh, aby okrem 90 miliárd prichádzali ďalšie desiatky miliárd na Ukrajinu ako vojenská pomoc. Premiér v tom vidí iba podporu pokračovania vojny. Rokovania na budúci týždeň tak bude viesť premiér tak, aby slovenská delegácia nemala mandát na zapojenie Slovenska do ďalšej finančnej pomoci pre Ukrajinu.
„My nemôžeme zabrániť, ak sa chcú iné krajiny pozberať na vojnu. Ale SR je mierová krajina. Preto to hovorím včas a dopredu. Budem viesť všetky rokovania tak, aby delegácia, ktorá pôjde do Ankary, nemala možnosť zapojiť Slovensko do týchto vojnových pôžičiek,“ dodal Fico.
Premiér podotkol, že o tomto diskutoval aj s premiérmi krajín V4. Každý z nich je podľa neho týmto návrhom mimoriadne vyrušený. Premiér súčasne upozornil, že dnes vo vojne proti Rusku nie je iba Ukrajina.
„Tým, že mnohé západné krajiny dodávajú Ukrajine vyspelé technológie, ktoré musia ovládať na území Ukrajiny cudzí vojaci, nie ukrajinskí, dochádza k obrovskému medzinárodnému napätiu,“ povedal premiér.
Ak bude pokračovať toto používanie vyspelej západnej techniky, ktorá je obsluhovaná západnými vojakmi a expertmi na území Ukrajiny a bude dochádzať k používaniu najmodernejších zbraní proti Rusku, tak môže podľa predsedu vlády prísť odvetný útok alebo odvetná odpoveď zo strany Ruskej federácie. Otázkou podľa neho je, či to niekto chce alebo nie. Podľa Fica je totiž veľa premiérov, ktorí si želajú pokračovanie vojny.
„Slovensko bude vždy krajinou, ktorá bude podporovať dialóg. Zostal som posledným premiérom v rámci EÚ, ktorý má priamy kontakt ako na prezidenta Zelenského, tak na prezidenta Putina. A podporujem dialóg,“ uzavrel Fico.
Zdroj: SITA.sk - Fico chce zabrániť zapojeniu slovenskej delegácie do finančnej pomoci Ukrajine. Na stole je údajne oveľa väčší plán © SITA Všetky práva vyhradené.
Premiér chce zabezpečiť, aby slovenská delegácia na samite v Ankare nemala možnosť zapojiť SR do finančnej pomoci Ukrajine. Informoval o tom predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) v relácii STVR Sobotné dialógy. Ako vysvetlil, je na stole ďalší plán na obrovskú vojenskú finančnú pomoc pre Ukrajinu.
Zapojenie Slovenska do finančnej pomoci
„Viete, že EÚ schválila 90 miliardovú pôžičku, na ktorej sa Slovensko nezúčastňuje, pretože tieto peniaze idú výlučne na podporu vojny. My sa však budeme musieť budúci týždeň stretnúť na úrovni najvyšších ústavných činiteľov za účasti ministra obrany a zaujať stanovisko vlády k návrhom, aby sa na samite NATO v Ankare rozhodlo o masívnej finančnej vojenskej pomoci Ukrajine na ročnej báze. Hovoríme o desiatkach miliárd eur,“ priblížil premiér.
Je tu tak podľa neho návrh, aby okrem 90 miliárd prichádzali ďalšie desiatky miliárd na Ukrajinu ako vojenská pomoc. Premiér v tom vidí iba podporu pokračovania vojny. Rokovania na budúci týždeň tak bude viesť premiér tak, aby slovenská delegácia nemala mandát na zapojenie Slovenska do ďalšej finančnej pomoci pre Ukrajinu.
Diskusia s premiérmi krajín V4
„My nemôžeme zabrániť, ak sa chcú iné krajiny pozberať na vojnu. Ale SR je mierová krajina. Preto to hovorím včas a dopredu. Budem viesť všetky rokovania tak, aby delegácia, ktorá pôjde do Ankary, nemala možnosť zapojiť Slovensko do týchto vojnových pôžičiek,“ dodal Fico.
Premiér podotkol, že o tomto diskutoval aj s premiérmi krajín V4. Každý z nich je podľa neho týmto návrhom mimoriadne vyrušený. Premiér súčasne upozornil, že dnes vo vojne proti Rusku nie je iba Ukrajina.
„Tým, že mnohé západné krajiny dodávajú Ukrajine vyspelé technológie, ktoré musia ovládať na území Ukrajiny cudzí vojaci, nie ukrajinskí, dochádza k obrovskému medzinárodnému napätiu,“ povedal premiér.
Odvetný útok z Ruska
Ak bude pokračovať toto používanie vyspelej západnej techniky, ktorá je obsluhovaná západnými vojakmi a expertmi na území Ukrajiny a bude dochádzať k používaniu najmodernejších zbraní proti Rusku, tak môže podľa predsedu vlády prísť odvetný útok alebo odvetná odpoveď zo strany Ruskej federácie. Otázkou podľa neho je, či to niekto chce alebo nie. Podľa Fica je totiž veľa premiérov, ktorí si želajú pokračovanie vojny.
„Slovensko bude vždy krajinou, ktorá bude podporovať dialóg. Zostal som posledným premiérom v rámci EÚ, ktorý má priamy kontakt ako na prezidenta Zelenského, tak na prezidenta Putina. A podporujem dialóg,“ uzavrel Fico.
Zdroj: SITA.sk - Fico chce zabrániť zapojeniu slovenskej delegácie do finančnej pomoci Ukrajine. Na stole je údajne oveľa väčší plán © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ankara Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Finančná pomoc krajiny V4 pomoc Ukrajine Premiér Slovenskej republiky Rusko Rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident Samit NATO Sobotné dialógy Ukrajinský prezident Vojenská pomoc Ukrajine
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