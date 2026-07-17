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17. júla 2026
Šimkovičová sa ohradila voči podozreniam, v kauze odpočúvania vo FPU avizuje aj právne kroky – FOTO
Ministerka Šimkovičová odmieta spájanie s kauzou FPU. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom.
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17.7.2026 (SITA.sk) - Ministerka Šimkovičová odmieta spájanie s kauzou FPU.
Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) dôrazne odmietla akékoľvek pokusy spájať kauzu údajného odpočúvania vo Fonde na podporu umenia (FPU) s jej osobou. V príspevku na sociálnej sieti zdôraznila, že s celou záležitosťou nemá nič spoločné. Považuje tiež za absolútne neprijateľné, aby sa ešte pred akýmkoľvek riadnym objasnením okolností prípadu vytvárali nepodložené osobné prepojenia.
"V čase, keď nie sú jasné všetky okolnosti, sú podobné špekulácie za hranicou vecnej a zodpovednej verejnej diskusie,” uviedla. Zdôraznila, že situáciu vo FPU pozorne sleduje a bude ju bezodkladne riešiť v momente, keď bude jasné, čo sa vlastne stalo a kto je za to zodpovedný.
"Spôsob a načasovanie, akým sa téma dostáva do verejného priestoru, však nevnímam ako náhodné. Podľa zverejnených informácií mali byť predmetné zariadenia nájdené v máji. Do médií sa téma dostáva až teraz, v polovici júla, bezprostredne po tom, čo Rada FPU opätovne poverila funkciou riaditeľa fondu Františka Kornaja. Je to náhoda?” napísala ministerka.
Je toho názoru, že do úvahy treba brať aj možnosť, že môže ísť aj o provokáciu osôb, ktoré vo Fonde stratili vplyv. Podľa jej slov je možné všetko, a o to dôležitejšie je držať sa faktov a toho, čo zisti polícia. "A práve preto upozorňujem všetkých, ktorí už "presne vedia”, kto je za odpočúvanie zodpovedný, že ak budú pokračovať v osočovaní, budú nasledovať právne kroky,” vystríhala.
Podľa medializovaných informácií zo štvrtka 16. júla sa v priestoroch FPU našli odpočúvacie zariadenia, mali slúžiť na sledovanie zamestnancov. O prípade informoval portál noviny.sk televízie JOJ. Ploštice mali byť podľa portálu rozmiestnené vo viacerých kanceláriách a na viacerých miestach, a zachytávať mali súkromné rozhovory zamestnancov.
Zamestnanci sú toho názoru, že cieľom umiestnenia zariadení bolo monitorovať aktivity pracovníkov fondu a zistiť, kto z nich spolupracuje s platformou Otvorená kultúra! Obrátili sa aj na políciu, ktorej odovzdali zariadenia aj nahrávky. Prípad sa dostal na Okresnú prokuratúru Bratislava I. Vec je podľa slov hovorkyne prokuratúry Gabriely Kováčovej v štádiu pred začatím trestného stíhania. Poverený riaditeľ FPU František Kornaj v stanovisku podozrenia z odpočúvania odmietol.
O celej záležitosti sa podľa jeho slov dozvedeli z médií, a žiadny zamestnanec Fond nikdy neinformoval, že by mal byť odpočúvaný, rovnako nedostali ani žiadny podnet od zamestnancov v tejto súvislosti. FPU podľa Kornaja poskytne orgánom činným v trestnom konaní maximálnu súčinnosť. Tiež naznačil, že spôsob i načasovanie, akým sa téma dostáva do verejného priestoru, vnímajú ako snahu poškodiť FPU i jeho ako povereného riaditeľa. Poukázal na to, že podľa medializovaných informácií mali byť predmetné zariadenia nájdené v máji, no do médií sa téma dostala až v polovici júla, teda krátko po jeho opätovnom poverení vedením FPU.
Zdroj: SITA.sk - Šimkovičová sa ohradila voči podozreniam, v kauze odpočúvania vo FPU avizuje aj právne kroky – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) dôrazne odmietla akékoľvek pokusy spájať kauzu údajného odpočúvania vo Fonde na podporu umenia (FPU) s jej osobou. V príspevku na sociálnej sieti zdôraznila, že s celou záležitosťou nemá nič spoločné. Považuje tiež za absolútne neprijateľné, aby sa ešte pred akýmkoľvek riadnym objasnením okolností prípadu vytvárali nepodložené osobné prepojenia.
"V čase, keď nie sú jasné všetky okolnosti, sú podobné špekulácie za hranicou vecnej a zodpovednej verejnej diskusie,” uviedla. Zdôraznila, že situáciu vo FPU pozorne sleduje a bude ju bezodkladne riešiť v momente, keď bude jasné, čo sa vlastne stalo a kto je za to zodpovedný.
Hovorí o načasovaní zverejnenia
"Spôsob a načasovanie, akým sa téma dostáva do verejného priestoru, však nevnímam ako náhodné. Podľa zverejnených informácií mali byť predmetné zariadenia nájdené v máji. Do médií sa téma dostáva až teraz, v polovici júla, bezprostredne po tom, čo Rada FPU opätovne poverila funkciou riaditeľa fondu Františka Kornaja. Je to náhoda?” napísala ministerka.
Je toho názoru, že do úvahy treba brať aj možnosť, že môže ísť aj o provokáciu osôb, ktoré vo Fonde stratili vplyv. Podľa jej slov je možné všetko, a o to dôležitejšie je držať sa faktov a toho, čo zisti polícia. "A práve preto upozorňujem všetkých, ktorí už "presne vedia”, kto je za odpočúvanie zodpovedný, že ak budú pokračovať v osočovaní, budú nasledovať právne kroky,” vystríhala.
Prípad preverujú orgány činné v trestnom konaní
Podľa medializovaných informácií zo štvrtka 16. júla sa v priestoroch FPU našli odpočúvacie zariadenia, mali slúžiť na sledovanie zamestnancov. O prípade informoval portál noviny.sk televízie JOJ. Ploštice mali byť podľa portálu rozmiestnené vo viacerých kanceláriách a na viacerých miestach, a zachytávať mali súkromné rozhovory zamestnancov.
Zamestnanci sú toho názoru, že cieľom umiestnenia zariadení bolo monitorovať aktivity pracovníkov fondu a zistiť, kto z nich spolupracuje s platformou Otvorená kultúra! Obrátili sa aj na políciu, ktorej odovzdali zariadenia aj nahrávky. Prípad sa dostal na Okresnú prokuratúru Bratislava I. Vec je podľa slov hovorkyne prokuratúry Gabriely Kováčovej v štádiu pred začatím trestného stíhania. Poverený riaditeľ FPU František Kornaj v stanovisku podozrenia z odpočúvania odmietol.
O celej záležitosti sa podľa jeho slov dozvedeli z médií, a žiadny zamestnanec Fond nikdy neinformoval, že by mal byť odpočúvaný, rovnako nedostali ani žiadny podnet od zamestnancov v tejto súvislosti. FPU podľa Kornaja poskytne orgánom činným v trestnom konaní maximálnu súčinnosť. Tiež naznačil, že spôsob i načasovanie, akým sa téma dostáva do verejného priestoru, vnímajú ako snahu poškodiť FPU i jeho ako povereného riaditeľa. Poukázal na to, že podľa medializovaných informácií mali byť predmetné zariadenia nájdené v máji, no do médií sa téma dostala až v polovici júla, teda krátko po jeho opätovnom poverení vedením FPU.
Zdroj: SITA.sk - Šimkovičová sa ohradila voči podozreniam, v kauze odpočúvania vo FPU avizuje aj právne kroky – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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