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21. októbra 2026
Šimkovičová sa stane podpredsedníčkou vlády, Pellegrini vyhovel Ficovmu návrhu
Tagy: Koaličná dohoda Minister životného prostredia SR Ministerka kultúry SR Podpredsedníčka vlády SR predseda vlády SR Prezident SR
Predseda vlády Robert Fico argumentoval koaličnou dohodou. Prezident Peter Pellegrini vyhovel návrhu na vymenovanie
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21.10.2026 (SITA.sk) - Predseda vlády Robert Fico argumentoval koaličnou dohodou.
Prezident Peter Pellegrini vyhovel návrhu na vymenovanie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nom. SNS) za podpredsedníčku vlády SR. Ako uviedli z odboru komunikácie Kancelária prezidenta (KP) SR, predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) sa obrátil na hlavu štátu so žiadosťou o vymenovanie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej do funkcie podpredsedníčky vlády, pričom argumentoval koaličnou dohodou, podľa ktorej má každá koaličná strana nárok na funkciu podpredsedu vlády.
Slovenská národná strana (SNS) o tento post prišla po odvolaní ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Ten bol z funkcie odvolaný koncom septembra po tom, ako mu poslanci Národnej rady SR vyslovili nedôveru. Martina Šimkovičová tak zatiaľ ostáva jedinou ministerkou vo funkcii nominovanou SNS.
„Vzhľadom na to, že Martina Šimkovičová už je členkou vlády ako ministerka kultúry, je plne v kompetencii predsedu vlády navrhnúť, kto z ministrov bude zároveň zastávať funkciu podpredsedu vlády. Preto prezident Slovenskej republiky tejto žiadosti vyhovel a dekrét o vymenovaní do funkcie podpredsedníčky vlády dnes doručil do kancelárie ministerky kultúry,” informuje odbor komunikácie KP SR.
Zdroj: SITA.sk - Šimkovičová sa stane podpredsedníčkou vlády, Pellegrini vyhovel Ficovmu návrhu © SITA Všetky práva vyhradené.
Prezident Peter Pellegrini vyhovel návrhu na vymenovanie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nom. SNS) za podpredsedníčku vlády SR. Ako uviedli z odboru komunikácie Kancelária prezidenta (KP) SR, predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) sa obrátil na hlavu štátu so žiadosťou o vymenovanie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej do funkcie podpredsedníčky vlády, pričom argumentoval koaličnou dohodou, podľa ktorej má každá koaličná strana nárok na funkciu podpredsedu vlády.
Slovenská národná strana (SNS) o tento post prišla po odvolaní ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Ten bol z funkcie odvolaný koncom septembra po tom, ako mu poslanci Národnej rady SR vyslovili nedôveru. Martina Šimkovičová tak zatiaľ ostáva jedinou ministerkou vo funkcii nominovanou SNS.
„Vzhľadom na to, že Martina Šimkovičová už je členkou vlády ako ministerka kultúry, je plne v kompetencii predsedu vlády navrhnúť, kto z ministrov bude zároveň zastávať funkciu podpredsedu vlády. Preto prezident Slovenskej republiky tejto žiadosti vyhovel a dekrét o vymenovaní do funkcie podpredsedníčky vlády dnes doručil do kancelárie ministerky kultúry,” informuje odbor komunikácie KP SR.
Zdroj: SITA.sk - Šimkovičová sa stane podpredsedníčkou vlády, Pellegrini vyhovel Ficovmu návrhu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Koaličná dohoda Minister životného prostredia SR Ministerka kultúry SR Podpredsedníčka vlády SR predseda vlády SR Prezident SR
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