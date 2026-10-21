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21. októbra 2026
Vláda podporí Turiec, Oravu a sever Slovenska miliónmi eur, financie získajú obce, kúpele i Matica slovenská – FOTO, VIDEO
Na výjazdovom rokovaní vláda SR vyčlenila vyše 2,3 milióna eur na rozvoj dopravy, zdravotníctva a kultúry v okresoch Martin, Turčianske Teplice a Dolný Kubín.
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21.10.2026 (SITA.sk) - Na výjazdovom rokovaní vláda SR vyčlenila vyše 2,3 milióna eur na rozvoj dopravy, zdravotníctva a kultúry v okresoch Martin, Turčianske Teplice a Dolný Kubín.
Vláda SR na výjazdovom rokovaní v obci Dubové schválila dotácie vo výške viac ako 2,3 milióna eur na podporu rozvoja regiónov Turca, Oravy a severného Slovenska. Z tejto sumy je 1 585 100 eur vyčlenených na projekty miest, obcí a ďalších subjektov v okresoch Martin, Turčianske Teplice a Dolný Kubín.
Ako informoval Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR, podpora je výsledkom požiadaviek samospráv z pracovných stretnutí so starostami a primátormi, a má za cieľ zlepšiť kvalitu života obyvateľov, posilniť dopravnú a technickú infraštruktúru, rozvíjať zdravotníctvo, sociálne služby, kultúru, cestovný ruch a vytvárať podmienky na ďalší hospodársky rozvoj.
Vláda tiež rozhodla o podpore Matice slovenskej a tlačiarne Neografia cez spoločnosť MH Invest, ktorá získa 7,1 milióna eur zo štátnych finančných aktív. „Cez spoločnosť MH Invest vyčleníme 7,1 milióna eur zo štátnych finančných aktív. Za tieto peniaze MH Invest kúpi administratívne a skladové priestory, ktoré sú v dobrom stave. Nejdeme cestou žiadnej pôžičky ani dotácie. Štát dostane do vlastníctva budovy, nehnuteľnosti, ktoré majú svoju hodnotu,“ povedal premiér Robert Fico. Priestory plánuje využiť Ministerstvo vnútra SR na archívnictvo a ďalšie účely avizuje rezort hospodárstva.
„Zdroje, ktoré Matica slovenská získa, použije na vyrovnanie vzťahov s finančnými partnermi, ale predovšetkým využije tieto peniaze na oživenie fungovania Neografie a Matice,“ doplnil predseda vlády. Zároveň vyzval Maticu, aby vzácne diela viac prezentovala slovenskej verejnosti.
Významná podpora smeruje tiež do zdravotníctva a kúpeľníctva. Univerzitná nemocnica Martin dostane 70-tisíc eur na nákup dvoch elektromyografických prístrojov na zrýchlenie diagnostiky pacientov. Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice získajú 71-tisíc eur na rekonštrukciu 58 lôžok v špecializovanej nemocnici zameranej na fyzikálnu, balneologickú a rehabilitačnú liečbu. Kúpele pritom oslavujú storočnicu budovy Royal Palace, bývalého liečebného domu Malá Fatra.
Vláda zároveň uložila ministerstvám zdravotníctva a cestovného ruchu pokračovať v systémovej podpore prírodných liečebných kúpeľov, stabilizovať a rozširovať liečebné, preventívne a rekondičné pobyty.
Fotogaléria k článku: Robert Fico a Matúš Šutaj Eštok slávnostne otvorili nové klientske centrum v Martine (fotografie)
Medzi dôležité témy patrí rozvoj dopravnej infraštruktúry. Mesto Martin získa 100-tisíc eur na dokončenie cyklochodníka a chodníka pre peších Martin – Tomčany, čo prispeje k bezpečnosti cyklistov a chodcov. Obec Pribiš dostala 65-tisíc eur na výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií a súvisiacej dopravnej infraštruktúry.
Ministerstvo dopravy dostalo úlohy zlepšiť dopravu v regióne, ktorá zahŕňa opravu cesty I/65 Horná Štubňa – Turček – Kremnické Bane, prípravu rekonštrukcie mosta v mestskej časti Martin Priekopa, riešenie zosuvu pôdy na ceste I/70 vo Veličnej, projekt protihlukovej steny v Turčianskych Tepliciach a prípravu veľkokapacitnej okružnej križovatky pri Košťanoch nad Turcom. Pokračuje aj príprava východného mestského okruhu v Martine, ktorý má odľahčiť dopravu v centre a zlepšiť napojenie na novú Univerzitnú nemocnicu Martin.
Vláda podporila projekty obcí okresov Martin, Turčianske Teplice a Dolný Kubín podľa ich predstáv. Centru sociálnych služieb Horný Turiec v Turčianskych Tepliciach pridelila vláda 20-tisíc eur na vybudovanie vonkajšieho výťahu v jednom z objektov. Základnej škole Milana Mravca v Rakovej pôjde 40-tisíc eur na odstránenie havarijného stavu stavebných konštrukcií a odkvapového systému.
Slovenské národné múzeum – Etnografické múzeum v Martine získalo 20-tisíc eur na výstavný projekt „Z koreňov vedy: Ako Turiec uzdravoval svet“, ktorý predstaví vývoj zdravotnej starostlivosti so zameraním na región Turiec. Hostiteľská obec Dubové získala 95-tisíc eur na rekonštrukciu kultúrneho domu a obecného úradu vrátane kancelárskeho zázemia pre verejnosť.
Ministerstvo kultúry má podľa vlády posúdiť ďalšiu podporu kultúrneho dedičstva regiónu, venovať pozornosť odkazu Pavla Országha Hviezdoslava pri 150. výročiu prijatia jeho pseudonymu a osobnostiam z regiónu Turca a Oravy ako sú režisér Andrej Lettrich, maliar Mikuláš Galanda a maliar Martin Benka. Tiež sa bude skúmať možnosť modernizácie Múzea slovenskej dediny v Martine na rozšírenie celoročnej prevádzky a posilnenie miestnych remesiel a regionálnych produktov.
Ako ďalej informoval tlačový odbor, rozvoj cestovného ruchu podporí aj spolupráca rezortov pri marketingovej podpore regiónov Martin a Turčianske Teplice prostredníctvom národnej organizácie Slovakia Travel a posúdenie možností rozvoja cyklotrasy Sklabiňa – Dražkovce – Martin.
Ministerstvo hospodárstva bude vyhľadávať nových investorov cez agentúru SARIO. Po postavení novej Univerzitnej nemocnice Martin sa plánuje zrieknuť budov starej nemocnice s cieľom vytvoriť tu nové dostupné byty pre zdravotníckych pracovníkov a ďalších odborníkov pôsobiacich v regióne.
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie bude poskytovať metodickú a technickú pomoc samosprávam pri realizácii strategických projektov Integrovanej územnej stratégie Turiec 2030 a bude sa zaoberať možnosťami ďalšieho rozvoja okresu Turčianske Teplice ako rezidenčného, kúpeľného a rekreačného centra regiónu.
Zdroj: SITA.sk - Vláda podporí Turiec, Oravu a sever Slovenska miliónmi eur, financie získajú obce, kúpele i Matica slovenská – FOTO, VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Vláda SR na výjazdovom rokovaní v obci Dubové schválila dotácie vo výške viac ako 2,3 milióna eur na podporu rozvoja regiónov Turca, Oravy a severného Slovenska. Z tejto sumy je 1 585 100 eur vyčlenených na projekty miest, obcí a ďalších subjektov v okresoch Martin, Turčianske Teplice a Dolný Kubín.
Miliónová investícia zo štátnych aktív
Ako informoval Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR, podpora je výsledkom požiadaviek samospráv z pracovných stretnutí so starostami a primátormi, a má za cieľ zlepšiť kvalitu života obyvateľov, posilniť dopravnú a technickú infraštruktúru, rozvíjať zdravotníctvo, sociálne služby, kultúru, cestovný ruch a vytvárať podmienky na ďalší hospodársky rozvoj.
Vláda tiež rozhodla o podpore Matice slovenskej a tlačiarne Neografia cez spoločnosť MH Invest, ktorá získa 7,1 milióna eur zo štátnych finančných aktív. „Cez spoločnosť MH Invest vyčleníme 7,1 milióna eur zo štátnych finančných aktív. Za tieto peniaze MH Invest kúpi administratívne a skladové priestory, ktoré sú v dobrom stave. Nejdeme cestou žiadnej pôžičky ani dotácie. Štát dostane do vlastníctva budovy, nehnuteľnosti, ktoré majú svoju hodnotu,“ povedal premiér Robert Fico. Priestory plánuje využiť Ministerstvo vnútra SR na archívnictvo a ďalšie účely avizuje rezort hospodárstva.
Nové prístroje pre nemocnicu v Martine
„Zdroje, ktoré Matica slovenská získa, použije na vyrovnanie vzťahov s finančnými partnermi, ale predovšetkým využije tieto peniaze na oživenie fungovania Neografie a Matice,“ doplnil predseda vlády. Zároveň vyzval Maticu, aby vzácne diela viac prezentovala slovenskej verejnosti.
Významná podpora smeruje tiež do zdravotníctva a kúpeľníctva. Univerzitná nemocnica Martin dostane 70-tisíc eur na nákup dvoch elektromyografických prístrojov na zrýchlenie diagnostiky pacientov. Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice získajú 71-tisíc eur na rekonštrukciu 58 lôžok v špecializovanej nemocnici zameranej na fyzikálnu, balneologickú a rehabilitačnú liečbu. Kúpele pritom oslavujú storočnicu budovy Royal Palace, bývalého liečebného domu Malá Fatra.
Dotácie na chodníky a cyklotrasy v Martine
Vláda zároveň uložila ministerstvám zdravotníctva a cestovného ruchu pokračovať v systémovej podpore prírodných liečebných kúpeľov, stabilizovať a rozširovať liečebné, preventívne a rekondičné pobyty.
Fotogaléria k článku: Robert Fico a Matúš Šutaj Eštok slávnostne otvorili nové klientske centrum v Martine (fotografie)
Medzi dôležité témy patrí rozvoj dopravnej infraštruktúry. Mesto Martin získa 100-tisíc eur na dokončenie cyklochodníka a chodníka pre peších Martin – Tomčany, čo prispeje k bezpečnosti cyklistov a chodcov. Obec Pribiš dostala 65-tisíc eur na výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií a súvisiacej dopravnej infraštruktúry.
Opravy ciest a mostov v regióne Turiec
Ministerstvo dopravy dostalo úlohy zlepšiť dopravu v regióne, ktorá zahŕňa opravu cesty I/65 Horná Štubňa – Turček – Kremnické Bane, prípravu rekonštrukcie mosta v mestskej časti Martin Priekopa, riešenie zosuvu pôdy na ceste I/70 vo Veličnej, projekt protihlukovej steny v Turčianskych Tepliciach a prípravu veľkokapacitnej okružnej križovatky pri Košťanoch nad Turcom. Pokračuje aj príprava východného mestského okruhu v Martine, ktorý má odľahčiť dopravu v centre a zlepšiť napojenie na novú Univerzitnú nemocnicu Martin.
Vláda podporila projekty obcí okresov Martin, Turčianske Teplice a Dolný Kubín podľa ich predstáv. Centru sociálnych služieb Horný Turiec v Turčianskych Tepliciach pridelila vláda 20-tisíc eur na vybudovanie vonkajšieho výťahu v jednom z objektov. Základnej škole Milana Mravca v Rakovej pôjde 40-tisíc eur na odstránenie havarijného stavu stavebných konštrukcií a odkvapového systému.
Kultúrne projekty v Martine
Slovenské národné múzeum – Etnografické múzeum v Martine získalo 20-tisíc eur na výstavný projekt „Z koreňov vedy: Ako Turiec uzdravoval svet“, ktorý predstaví vývoj zdravotnej starostlivosti so zameraním na región Turiec. Hostiteľská obec Dubové získala 95-tisíc eur na rekonštrukciu kultúrneho domu a obecného úradu vrátane kancelárskeho zázemia pre verejnosť.
Ministerstvo kultúry má podľa vlády posúdiť ďalšiu podporu kultúrneho dedičstva regiónu, venovať pozornosť odkazu Pavla Országha Hviezdoslava pri 150. výročiu prijatia jeho pseudonymu a osobnostiam z regiónu Turca a Oravy ako sú režisér Andrej Lettrich, maliar Mikuláš Galanda a maliar Martin Benka. Tiež sa bude skúmať možnosť modernizácie Múzea slovenskej dediny v Martine na rozšírenie celoročnej prevádzky a posilnenie miestnych remesiel a regionálnych produktov.
Ďalšie plány a úlohy vlády SR
Ako ďalej informoval tlačový odbor, rozvoj cestovného ruchu podporí aj spolupráca rezortov pri marketingovej podpore regiónov Martin a Turčianske Teplice prostredníctvom národnej organizácie Slovakia Travel a posúdenie možností rozvoja cyklotrasy Sklabiňa – Dražkovce – Martin.
Ministerstvo hospodárstva bude vyhľadávať nových investorov cez agentúru SARIO. Po postavení novej Univerzitnej nemocnice Martin sa plánuje zrieknuť budov starej nemocnice s cieľom vytvoriť tu nové dostupné byty pre zdravotníckych pracovníkov a ďalších odborníkov pôsobiacich v regióne.
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie bude poskytovať metodickú a technickú pomoc samosprávam pri realizácii strategických projektov Integrovanej územnej stratégie Turiec 2030 a bude sa zaoberať možnosťami ďalšieho rozvoja okresu Turčianske Teplice ako rezidenčného, kúpeľného a rekreačného centra regiónu.
Zdroj: SITA.sk - Vláda podporí Turiec, Oravu a sever Slovenska miliónmi eur, financie získajú obce, kúpele i Matica slovenská – FOTO, VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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