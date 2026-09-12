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12. septembra 2026

Zrubovú chatu v Martine zachvátili plamene. Škoda dosahuje 150-tisíc eur – FOTO


Tagy: Požiar Požiar domu

Na miesto smerovali profesionálni aj dobrovoľní hasiči, ktorí na mieste potvrdili, že ide o požiar strechy, ktorý sa rozšíril najviac okolo komínového telesa. V Martine vypukol požiar, ktorý podľa ...



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805853942_122235863702285342_6303639841793432328_n 676x507 12.9.2026 (SITA.sk) - Na miesto smerovali profesionálni aj dobrovoľní hasiči, ktorí na mieste potvrdili, že ide o požiar strechy, ktorý sa rozšíril najviac okolo komínového telesa.


V Martine vypukol požiar, ktorý podľa slov hasičov napáchal veľké škody. Hasičský a záchranný zbor priblížil, že v nočných hodinách im nahlásili požiar strechy zrubovej chaty. Na miesto smerovali profesionálni aj dobrovoľní hasiči, ktorí na mieste potvrdili, že ide o požiar strechy, ktorý sa rozšíril najviac okolo komínového telesa.

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V čase, keď požiar vznikol, boli v dome štyri osoby. Tie sa našťastie pri požiari nezranili a pri príchode hasičov už boli mimo domu. Na miesto privolali aj zisťovateľa príčin požiarov, ktorý aj naďalej pátra po presných dôvodoch vzniku požiaru. Pri požiari však podľa slov hasičov vznikla veľká škoda, ktorú predbežne vyčíslili na 150-tisíc eur.


Zdroj: SITA.sk - Zrubovú chatu v Martine zachvátili plamene. Škoda dosahuje 150-tisíc eur – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Požiar Požiar domu
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