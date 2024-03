Šimkovičovú žiada o stiahnutie návrhu zákona o STaR aj Platforma na podporu slobody tlače a ochranu novinárov

Úprava STaR je rozporná

Nové dôvody pre odvolanie riaditeľa

Neexistuje potreba zrušiť RTVS

19.3.2024 (SITA.sk) - Platforma na podporu slobody tlače a ochranu novinárov sa obrátila na ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú (nominantka SNS ), aby stiahla z legislatívneho procesu návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase (STaR). Platforma tvrdí, že návrh nie je v súlade s Európskym aktom o slobode médií i odporúčaniami Správy Európskej komisie o právnom štáte na Slovensku 2023.Európska komisia odporučila Slovensku, aby pokračovalo v procese posilňovania pravidiel a mechanizmov na podporu nezávislého riadenia a redakčnej nezávislosti verejnoprávnych médií.Platforma svoj podnet okrem ministerky kultúry adresovala aj parlamentnému výboru pre kultúru a médiá , podpredsedníčke Európskej komisie a komisárke pre hodnoty a transparentnosť Věře Jourovej Rade Európy a Európskej vysielacej únii.Podpredsedníčka Platformy na podporu slobody tlače a ochranu novinárov Karolína Farská pripomína Šimkovičovej, že súčasná právna úprava v zákone o RTVS spĺňa parametre, ktoré požaduje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje spoločný rámec pre mediálne služby na vnútornom trhu.Nová úprava postavenia inštitúcie a právomoci jej orgánov je podľa Farskej s veľkou pravdepodobnosťou v rozpore s Európskym aktom o slobode médií. Týka sa to najmä spôsobu kreovania orgánov STaR a podmienok pre odvolanie generálneho riaditeľa.„V súčasnosti dĺžka funkčného obdobia členov Rady RTVS presahuje funkčné obdobie poslancov parlamentu, ktorí ich do funkcie zvolili. Súčasný zákon o RTVS upravuje priebežnú obmenu členov Rady tak, že každé dva roky sa volí jej jedna tretina. Uvedené garantuje, že zloženie Rady je rôznorodé a volené parlamentom v rámci rôznych volebných období, čo zabezpečuje názorovú pluralitu vo vnútri Rady,“ vysvetlila Farská.Podotýka, že návrh zákona o STaR zavádza nové dôvody pre odvolanie generálneho riaditeľa. Po novom by mohla Rada odvolať riaditeľa aj bez udania dôvodu. Takáto právomoc podľa podpredsedníčky platformy vyvoláva inštitucionálny tlak na riaditeľa a súčasne sa tak oslabuje funkčná a redakčná nezávislosť inštitúcie.Inštitút programovej rady môže byť podľa Farskej prínosom pre posilnenie verejnoprávneho charakteru inštitúcie, no výber jej členov sa musí uskutočniť transparentným spôsobom odrážajúcim pluralitu spoločnosti a garantujúcim politickú nezávislosť inštitúcie.„Je v rozpore s Európskym aktom o slobode médií, ak programová rada, ktorá má zásadný vplyv na obsah samotného vysielania, je v absolútnej väčšine volená tou istou parlamentnou väčšinou. Chýbajú akékoľvek inštitucionálne záruky plurality názorov v tomto orgáne, nie sú stanovené relevantné kvalifikačné predpoklady pre možných členov," informovala Farská.Zároveň upozorňuje, že neexistuje spoločenská ani právna potreba zrušiť RTVS a nahradiť ju STaR. Ako rozporný s Európskym aktom o slobode médií sa javí spôsob zániku funkcie manažmentu verejnoprávneho vysielateľa, keďže prijatím nového zákona by pred uplynutím riadneho funkčného obdobia zanikli funkcie generálnemu riaditeľovi RTVS a členom Rady RTVS.