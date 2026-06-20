|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 20.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Valéria
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
20. júna 2026
Šípkarske šialenstvo v Bratislave. Slováci síce nepostúpili, no svetová elita ich neroztrhala – VIDEO, FOTO
Tagy: Fanúšikovia Šípky Turnaj
Majster sveta v šípach Rob Cross prezradil, že na Slovensku je prvý raz. Prešiel sa po Bratislave, ktorá sa mu páčila. Pochválil aj súpera Juraja Holuba. Kvarteto slovenských šípkarov Ján Sliacky, ...
Zdieľať
20.6.2026 (SITA.sk) - Majster sveta v šípach Rob Cross prezradil, že na Slovensku je prvý raz. Prešiel sa po Bratislave, ktorá sa mu páčila. Pochválil aj súpera Juraja Holuba.
Kvarteto slovenských šípkarov Ján Sliacky, Adrián Dudek, Juraj Holub a Gabriel Varaljay sa zúčastnilo deviatej zastávky European Tour v Bratislave.
Podujatie takéhoto rangu sa hralo na Slovensku po prvý raz v histórii a zrejme k tomu prispela minuloročná úspešná exhibícia, ktorú si hráči nesmierne pochvaľovali.
Trojdňový turnaj má za sebou úvodné zápolenia, rodáci spod Tatier sa ďalej nedostali, no sú radi za príležitosť zahrať si pred domácim publikom.
Slovak Darts Open 2026 sa otvorilo ôsmimi zápasmi v piatok (19.6.) poobede, rovnaký počet sa hral aj večer. Rovnaký program je aj v sobotu 20. a nedeľu 21. júna.
Sliacky si zahral proti Holanďanovi Nielsovi Zonneveldovi, ktorý ho zmietol 6:1 na legy. Najlepší výsledok uhral Dudek, ktorý prehral až v poslednom možnom legu, no k šípkam na víťazstvo proti Daveovi Chisnallovi sa nedostal.
Večer sa predstavil aj Holub, ktorý proti majstrovi sveta z roku 2018 Robovi Crossovi predviedol skvelý výkon, no z triumfu sa neradoval, avšak chvály sa dočkal. Ako posledný nastúpil Varaljay, ktorý prehral 6:1 na legy proti Cameronovi Menziesovi.
"Vedel, kedy má pritlačiť a kedy nie. Ja som chcel hrať naplno a myslel som si, že keď mu nejde, že zatlačím, no nevedel som to. Nepustila ma psychika. Ale vnímam to pozitívne, lebo tri legy sú pre mňa úspech. Hanbu som určite neurobil," povedal v pozápasovom rozhovore aj pre agentúru SITA Holub.
Pred podujatím v Bratislave ešte musel prejsť, ako aj ďalší Slováci, národnou kvalifikáciou a bol jeden jediný hod šípkou od vypadnutia a zmarenia sna.
To sa však nestalo, prežil "klinickú smrť" a prebojoval sa do hlavnej fázy, v ktorej čelil majstrovi sveta. Podporovalo ho množstvo ľudí aj v rodnej obci Brehy, kde nainštalovali veľkoplošnú obrazovku, aby ho obyvatelia mohli sledovať naživo v najväčšej šípkarskej akcii na Slovensku.
Varaljay čelil burlivákovi Menziesovi, ktorý počas ostatných MS neudržal nervy na uzde a rozbil pultík s vodou a odchádzal so zakrvavenou rukou.
Slovák priznal, že sa práve takéto emočné zaváhania snažil využiť vo svoj prospech. "Nevedel som sa upokojiť prvé štyri legy. Potom to už išlo samo, len tie zatváračky nevychádzali, aby som to zdramatizoval. Budúci rok si to určite chcem zopakovať," uviedol.
Najväčšou ťarchou, ale aj povznesením, bolo hrať pred domácim publikom v Bratislave.
"Celé je to o tom, že nechceme sklamať našich fanúšikov a to je ťarcha, ktorá nás zaťažuje na začiatku, ale keď sa s tým vysporiadame, dokážeme sa im vyrovnať. Nie sú to bohovia a predsa len, tento turnaj je o nás, my sme tu doma. Pevne verím, že v blízkej budúcnosti to dotiahneme do ďalších kôl," dodal Varaljay.
Cross sa takisto zastavil za novinármi a prezradil, že na Slovensku je prvý raz. Prešiel sa po Bratislave, ktorá sa mu páčila. Pochválil aj Holuba.
"Myslím si, že sa držal naozaj dobre. Na začiatku skóroval lepšie ako ja, triafal stovky a ja som sa trápil. Som rád, že som zvíťazil, ale klobúk dole pred ním - hral výborne," priblížil Cross.
Je si vedomý, že pre krajinu spod Tatier je tento turnaj veľkou udalosťou. "Úprimne povedané a aby som bol spravodlivý, aj keď slovenský hráč prehral, išlo skôr o neho. Každý z nás má svoju prácu a tú svoju som splnil. Nebolo to nič extra, ale ide o to, aby sme si to užili."
Atmosféru si 35-ročný Angličan užil. V ďalšom kole sa stretne proti nasadenej jednotke turnaja Holanďanovi Gianovi van Veenovi.
"Bude to ťažké, ale už som v tomto športe desať rokov. Vyhral som niektoré z najväčších turnajov v šípkach a nemyslím si, že by moja forma bola zlá. Áno, teraz to nebolo dobré, ale taký je život. Zajtra je nový deň. Gian je v rebríčku vyššie ako ja a aj preto musím hrať oveľa lepšie," uznal.
Stať sa majstrom sveta je ako z rozprávky. "Je to kľúčový moment v mojej kariére. Toto víťazstvo ma dostalo do povedomia. Ak by som prehral, nestalo by sa to. Zaistilo mi to skvelé živobytie. Bol to najlepší večer môjho života a na konci tohto roka to na MS opäť skúsim a verím, že raz ešte vyhrám," dodal s tým, že chce do konca sezóny získať významné trofeje a zlepšovať sa.
Zdroj: SITA.sk - Šípkarske šialenstvo v Bratislave. Slováci síce nepostúpili, no svetová elita ich neroztrhala – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Kvarteto slovenských šípkarov Ján Sliacky, Adrián Dudek, Juraj Holub a Gabriel Varaljay sa zúčastnilo deviatej zastávky European Tour v Bratislave.
Podujatie takéhoto rangu sa hralo na Slovensku po prvý raz v histórii a zrejme k tomu prispela minuloročná úspešná exhibícia, ktorú si hráči nesmierne pochvaľovali.
Trojdňový turnaj má za sebou úvodné zápolenia, rodáci spod Tatier sa ďalej nedostali, no sú radi za príležitosť zahrať si pred domácim publikom.
Prišli prehry
Slovak Darts Open 2026 sa otvorilo ôsmimi zápasmi v piatok (19.6.) poobede, rovnaký počet sa hral aj večer. Rovnaký program je aj v sobotu 20. a nedeľu 21. júna.
Sliacky si zahral proti Holanďanovi Nielsovi Zonneveldovi, ktorý ho zmietol 6:1 na legy. Najlepší výsledok uhral Dudek, ktorý prehral až v poslednom možnom legu, no k šípkam na víťazstvo proti Daveovi Chisnallovi sa nedostal.
Večer sa predstavil aj Holub, ktorý proti majstrovi sveta z roku 2018 Robovi Crossovi predviedol skvelý výkon, no z triumfu sa neradoval, avšak chvály sa dočkal. Ako posledný nastúpil Varaljay, ktorý prehral 6:1 na legy proti Cameronovi Menziesovi.
Nemusel hrať na hlavnom turnaji
"Vedel, kedy má pritlačiť a kedy nie. Ja som chcel hrať naplno a myslel som si, že keď mu nejde, že zatlačím, no nevedel som to. Nepustila ma psychika. Ale vnímam to pozitívne, lebo tri legy sú pre mňa úspech. Hanbu som určite neurobil," povedal v pozápasovom rozhovore aj pre agentúru SITA Holub.
Pred podujatím v Bratislave ešte musel prejsť, ako aj ďalší Slováci, národnou kvalifikáciou a bol jeden jediný hod šípkou od vypadnutia a zmarenia sna.
To sa však nestalo, prežil "klinickú smrť" a prebojoval sa do hlavnej fázy, v ktorej čelil majstrovi sveta. Podporovalo ho množstvo ľudí aj v rodnej obci Brehy, kde nainštalovali veľkoplošnú obrazovku, aby ho obyvatelia mohli sledovať naživo v najväčšej šípkarskej akcii na Slovensku.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/slovak-darts-open-v-bratislave-pocas-piatka-19-juna-fofografie/">Slovak Darts Open v Bratislave počas piatka 19. júna (fofografie)
Varaljay čelil burlivákovi Menziesovi, ktorý počas ostatných MS neudržal nervy na uzde a rozbil pultík s vodou a odchádzal so zakrvavenou rukou.
Nie sú bohovia
Slovák priznal, že sa práve takéto emočné zaváhania snažil využiť vo svoj prospech. "Nevedel som sa upokojiť prvé štyri legy. Potom to už išlo samo, len tie zatváračky nevychádzali, aby som to zdramatizoval. Budúci rok si to určite chcem zopakovať," uviedol.
Najväčšou ťarchou, ale aj povznesením, bolo hrať pred domácim publikom v Bratislave.
"Celé je to o tom, že nechceme sklamať našich fanúšikov a to je ťarcha, ktorá nás zaťažuje na začiatku, ale keď sa s tým vysporiadame, dokážeme sa im vyrovnať. Nie sú to bohovia a predsa len, tento turnaj je o nás, my sme tu doma. Pevne verím, že v blízkej budúcnosti to dotiahneme do ďalších kôl," dodal Varaljay.
Večer patril Slovákom
Cross sa takisto zastavil za novinármi a prezradil, že na Slovensku je prvý raz. Prešiel sa po Bratislave, ktorá sa mu páčila. Pochválil aj Holuba.
"Myslím si, že sa držal naozaj dobre. Na začiatku skóroval lepšie ako ja, triafal stovky a ja som sa trápil. Som rád, že som zvíťazil, ale klobúk dole pred ním - hral výborne," priblížil Cross.
Je si vedomý, že pre krajinu spod Tatier je tento turnaj veľkou udalosťou. "Úprimne povedané a aby som bol spravodlivý, aj keď slovenský hráč prehral, išlo skôr o neho. Každý z nás má svoju prácu a tú svoju som splnil. Nebolo to nič extra, ale ide o to, aby sme si to užili."
Ako z rozprávky
Atmosféru si 35-ročný Angličan užil. V ďalšom kole sa stretne proti nasadenej jednotke turnaja Holanďanovi Gianovi van Veenovi.
"Bude to ťažké, ale už som v tomto športe desať rokov. Vyhral som niektoré z najväčších turnajov v šípkach a nemyslím si, že by moja forma bola zlá. Áno, teraz to nebolo dobré, ale taký je život. Zajtra je nový deň. Gian je v rebríčku vyššie ako ja a aj preto musím hrať oveľa lepšie," uznal.
Stať sa majstrom sveta je ako z rozprávky. "Je to kľúčový moment v mojej kariére. Toto víťazstvo ma dostalo do povedomia. Ak by som prehral, nestalo by sa to. Zaistilo mi to skvelé živobytie. Bol to najlepší večer môjho života a na konci tohto roka to na MS opäť skúsim a verím, že raz ešte vyhrám," dodal s tým, že chce do konca sezóny získať významné trofeje a zlepšovať sa.
Zdroj: SITA.sk - Šípkarske šialenstvo v Bratislave. Slováci síce nepostúpili, no svetová elita ich neroztrhala – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Fanúšikovia Šípky Turnaj
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Titul Slovákom pridelili len vlani. Uplynulo 50 rokov od historického triumfu Československa na ME 1976 – VIDEO
Titul Slovákom pridelili len vlani. Uplynulo 50 rokov od historického triumfu Československa na ME 1976 – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Svetový šampionát čaká jubilejný 1000. zápas. Nemci sa postavia húževnatému Pobrežiu Slonoviny, Švédi zase Holanďanom
Svetový šampionát čaká jubilejný 1000. zápas. Nemci sa postavia húževnatému Pobrežiu Slonoviny, Švédi zase Holanďanom