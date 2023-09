Slovensko žiada o tretiu platbu v rámci plánu obnovy, prostriedky možno použiť najmä na digitalizáciu a zelené projekty (video) 

Tretina cesty

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

6-miliardová hodnota

25.9.2023 (SITA.sk) - Slovensko posiela Európskej komisii žiadosť o tretiu platbu v rámci plánu obnovy v sume 815 mil. eur. Ako na pondelkovej tlačovej konferencii povedal predseda vlády Ľudovít Ódor , podarilo sa im splniť podmienky, ktoré plynú zo záväzkov v rámci plánu obnovy.Slovensko sa zaviazalo urobiť prospešné reformy v rôznych oblastiach a keď ich splní, tak dostane prostriedky z EÚ. Tie je možné použiť najmä na digitalizáciu alebo zelené projekty. Slovensko tak má podľa Ódora za sebou zhruba tretinu cesty.Ako pokračovala podpredsedníčka vlády Lívia Vašáková , sú to takmer tri roky, keď sa začal pripravovať plán obnovy.„V roku 2020 skoro nikto neveril, že uspejeme. Odovzdali sme ho však načas a Európska komisia nám ho aj odobrila,“ povedala Vašáková.Po vyplatení tretej žiadosti bude mať Slovensko už 2 mld. eur, čo je jedna tretina z celej alokácie plánu obnovy.„Po vyše dvoch rokoch od schválenia plánu obnovy máme vyhlásených 85 výziev za vyše 2,3 mld. eur a zazmluvnenú vyše jednu miliardu eur,“ doplnila Vašáková.Slovenský plán obnovy a odolnosti zahŕňa širokú škálu investičných a reformných opatrení vo viacerých tematických zložkách. Má hodnotu zhruba 6 mld. eur vo forme grantov. Európskej komisii ho Slovensko predložilo koncom apríla 2021.Je súčasťou nástroja Next Generation EU. Cieľom je prekonať následky krízy spôsobené pandémiou koronavírusu COVID-19 a zabezpečiť väčšiu odolnosť do budúcnosti. Rada Európskej únie odobrila slovenský plán obnovy 13. júla 2021.