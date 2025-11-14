Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

14. novembra 2025

SIS chce vybudovať nové sídlo, malo by výrazne posilniť ochranu pred únikom informácií


Pre zabezpečenie komplexnej ochrany hlavnej budovy Slovenskej informačnej služby a minimalizáciu rizika odhalenia iných objektov v jej správe je pre tajnú službu dlhodobou ...



65ef0e4d4175c709413715 676x451 14.11.2025 (SITA.sk) - Pre zabezpečenie komplexnej ochrany hlavnej budovy Slovenskej informačnej služby a minimalizáciu rizika odhalenia iných objektov v jej správe je pre tajnú službu dlhodobou prioritou výstavba nového centralizovaného sídla. Vyplýva to zo Stratégie rozvoja Slovenskej informačnej služby 2025 - 2032, ktorú služba zverejnila.


Navrhované riešenie zahŕňa vytvorenie komplexu s bezpečnostne upravenými priestormi podliehajúcimi špeciálnemu režimu," uvádza sa v stratégii.

Nové priestory


Takýto objekt by podľa dokumentu priniesol priaznivý ekonomický dopad, najmä v oblasti znižovania výdavkov na prevádzku, zabezpečenie infraštruktúry a ochranu utajovaných skutočností.

Nové priestory by podľa SIS tiež výrazne posilnili ochranu pred únikom informácií a zároveň zefektívnili správu a prevádzku IT systémov v rámci celej služby. Tajná služba takisto zamýšľa modernizovať technické spravodajstvo a vybudovať nové dátové centrum.

Rýchlosť vývoja v oblasti technológií, komunikácie, sociálnych sietí, ale tiež dostupnosť informácií a ich dosah sa neustále zvyšuje, a preto je dôležité, aby bola SIS schopná napredovať aj v takto dynamickej problematike. Modernizácia technického spravodajstva je jedným z kľúčových prvkov, ktorý je nevyhnutný pre kvalitné plnenie úloh SIS, ktoré jej vyplývajú zo zákona, a to aj vo virtuálnom priestore," uvádza sa v materiáli.

Implementácia moderných technológií a metód


Implementácia moderných technológií a metód do činnosti SIS podľa stratégie prirodzene zväčší jej dosah na informácie v online priestore a zároveň zvýši rýchlosť a kvalitu spracovávania veľkých objemov dát, ktoré súčasný, dynamicky sa rozvíjajúci online svet, produkuje.

V rámci zefektívňovania prevádzkových nákladov a optimalizácie využívania odborného potenciálu SIS je potrebné vytvorenie jednotného centra pre náročné výpočtové úlohy s cieľom plnohodnotného využitia moderných IT technológií," dodala tajná služba.


Zdroj: SITA.sk - SIS chce vybudovať nové sídlo, malo by výrazne posilniť ochranu pred únikom informácií © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: dátové centrum Moderné technológie
