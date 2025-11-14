|
14. novembra 2025
SIS chce vybudovať nové sídlo, malo by výrazne posilniť ochranu pred únikom informácií
Pre zabezpečenie komplexnej ochrany hlavnej budovy Slovenskej informačnej služby a minimalizáciu rizika odhalenia iných objektov v jej správe je pre tajnú službu dlhodobou ...
14.11.2025 (SITA.sk) - Pre zabezpečenie komplexnej ochrany hlavnej budovy Slovenskej informačnej služby a minimalizáciu rizika odhalenia iných objektov v jej správe je pre tajnú službu dlhodobou prioritou výstavba nového centralizovaného sídla. Vyplýva to zo Stratégie rozvoja Slovenskej informačnej služby 2025 - 2032, ktorú služba zverejnila.
„Navrhované riešenie zahŕňa vytvorenie komplexu s bezpečnostne upravenými priestormi podliehajúcimi špeciálnemu režimu," uvádza sa v stratégii.
Takýto objekt by podľa dokumentu priniesol priaznivý ekonomický dopad, najmä v oblasti znižovania výdavkov na prevádzku, zabezpečenie infraštruktúry a ochranu utajovaných skutočností.
Nové priestory by podľa SIS tiež výrazne posilnili ochranu pred únikom informácií a zároveň zefektívnili správu a prevádzku IT systémov v rámci celej služby. Tajná služba takisto zamýšľa modernizovať technické spravodajstvo a vybudovať nové dátové centrum.
„Rýchlosť vývoja v oblasti technológií, komunikácie, sociálnych sietí, ale tiež dostupnosť informácií a ich dosah sa neustále zvyšuje, a preto je dôležité, aby bola SIS schopná napredovať aj v takto dynamickej problematike. Modernizácia technického spravodajstva je jedným z kľúčových prvkov, ktorý je nevyhnutný pre kvalitné plnenie úloh SIS, ktoré jej vyplývajú zo zákona, a to aj vo virtuálnom priestore," uvádza sa v materiáli.
Implementácia moderných technológií a metód do činnosti SIS podľa stratégie prirodzene zväčší jej dosah na informácie v online priestore a zároveň zvýši rýchlosť a kvalitu spracovávania veľkých objemov dát, ktoré súčasný, dynamicky sa rozvíjajúci online svet, produkuje.
„V rámci zefektívňovania prevádzkových nákladov a optimalizácie využívania odborného potenciálu SIS je potrebné vytvorenie jednotného centra pre náročné výpočtové úlohy s cieľom plnohodnotného využitia moderných IT technológií," dodala tajná služba.
Zdroj: SITA.sk - SIS chce vybudovať nové sídlo, malo by výrazne posilniť ochranu pred únikom informácií © SITA Všetky práva vyhradené.
