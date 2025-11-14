Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 14.11.2025
14. novembra 2025

V Ružinove našli telá muža a ženy, obaja mali strelné poranenia v oblasti hlavy


Tagy: Krimi Streľba

V ružinovskom byte našli telá muža a ženy so strelnými zraneniami. Informuje o tom bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff. Podľa hovorcu našli telá bez ...



580534928_1150283480632417_3618940459125608687_n 676x494 14.11.2025 (SITA.sk) - V ružinovskom byte našli telá muža a ženy so strelnými zraneniami. Informuje o tom bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff.


Podľa hovorcu našli telá bez známok života vo štvrtok 13. novembra v nočných hodinách v byte na Rezedovej ulici. „36-ročná žena ako aj 40-ročný muž mali strelné poranenia v oblasti hlavy, pričom vedľa muža sa nachádzala krátka strelná zbraň," uviedol Szeiff.

Presné príčiny a okolnosti smrti muža a ženy budú známe až po pitve. Vec si na mieste prevzali policajti bratislavskej krajskej kriminálky, ktorí aktuálne vykonávajú potrebné úkony v rámci vyšetrovania. „Akonáhle to procesná situácia vo vyšetrovaní umožní, k prípadu poskytneme bližšie informácie," dodal hovorca.

Zdroj: SITA.sk - V Ružinove našli telá muža a ženy, obaja mali strelné poranenia v oblasti hlavy © SITA Všetky práva vyhradené.

nasledujúci článok >>
SIS chce vybudovať nové sídlo, malo by výrazne posilniť ochranu pred únikom informácií
<< predchádzajúci článok
Ocenením Biela vrana sa opäť oslávi občianska odvaha, tentokrát s podtitulom Nebojím sa pána

