Otec Lionela Messiho rieši budúcnosť svojho syna, čaká ho rokovanie s vedením FC Barcelona

Stretnutie s vedením klubu

Barcelona nechce prísť o Messiho

2.9.2020 - Otec a zároveň agent argentínskeho futbalistu Lionela Messiho v stredu pricestoval do španielskeho Katalánska, aby s vedením miestneho klubu FC Barcelona prediskutoval budúcnosť svojho syna.Tridsaťtriročný rodák z Rosaria pôsobí v Barcelone od roku 2001, súčasťou prvého tímu je od roku 2004. Teraz však chce odísť napriek tomu, že zmluvu má do leta 2021 a výstupná klauzula hovorí o potrebe vyplatiť astronomických 700 miliónov eur.Jorge Messi priletel do Španielska z Argentíny a mal by sa stretnúť s prezidentom klubu Josepom Mariom Bartomeuom a ďalšími členmi vedenie "blaugranas".Kedy sa tak stane, ešte nie je známe. "Nič neviem," povedal Jorge Messi po prílete do Barcelony.Klub na základe už skôr vznesenej požiadavky o uvoľnenie Lionela Messiho informoval, že si odchod svojho klenotu nepripúšťa a rokovať bude iba o možnom predĺžení kontraktu. Vedenie už futbalistovi ponúklo novú zmluvu do leta 2023.Vedenie klubu sa tiež chcelo osobne stretnúť s futbalistom, aby si situáciu vydiskutovali zoči-voči. "Blaugranas" dlhodobo tvrdia, že chcú, aby Lionel Messi ukončil hráčsku kariéru v FC Barcelona.Jeden z najlepších futbalistov histórie oznámil, že chce z klubu odísť, po augustovej hanebnej prehre FC Barcelona s nemeckým Bayernom Mníchov 2:8 vo štvrťfinále Ligy majstrov 2019/2020.