Situácia na bachmutskom fronte je čoraz zložitejšia, vyhlásil Zelenskyj (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

28.2.2023 (SITA.sk) - Ruské okupačné sily ničia všetko, čo by ukrajinská armáda mohla použiť na zabezpečenie, posilnenie a obranu svojich pozícií na fronte pri Bachmute Doneckej oblasti . Ako referuje web Ukrajinská pravda, vo videoprejave to povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj „Som neustále v kontakte s našimi veliteľmi. Osobitnú pozornosť venujeme situácii na východe, samozrejme, v Doneckej oblasti. Situácia na bachmutskom fronte je čoraz zložitejšia. Nepriateľské sily neúnavne ničia všetko, čo sa dá použiť na ochranu našich pozícií, na získanie opory a zabezpečenie obrany. Naši bojovníci, ktorí bránia bachmutský front, sú skutoční hrdinovia," vyhlásil Zelenskyj.Zároveň poďakoval všetkým, ktorí hrdinsky držia líniu na bachmutskom fronte a na iných frontoch v Donbase, ako aj všetkým, ktorí pomáhajú ukrajinským obrancom a robia „všetko pre to, aby naši obrancovia mali čo najviac silných zbraní na veľké vzdialenosti".