Situácia na Slovensku v súvislosti s koronavírusom sa zlepšuje, tvrdí minister zdravotníctva Marek Krajčí.

Poklesol kĺzavý medián, reprodukčné číslo, znížila sa mobilita ľudí a hospitalizovaných je menej, než sa predpokladalo.

Okolité krajiny sú na tom horšie ako Slovensko. Stav sa zhoršil najmä v Poľsku a Rakúsku. Česko už nie je najhoršie v Európe, predbehlo ho Belgicko.

Takmer 2500 ľudí nad 65 rokov má na Slovensku koronavírus. „Toto je údaj, z ktorého sme smutní,“ povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí. Ide najmä o ľudí z Prešovského, Košického, Žilinského a Trenčianskeho kraja.

Podľa Krajčího je situácia v nemocniciach v súvislosti s koronavírusom najhoršia v Prešovskom kraji, ktorý má najvyššiu obsadenosť lôžok. Z pohľadu celého Slovenska sú reprofilizované lôžka využité na 52 percent, pľúcnych ventilátorov nie je využitých ani polovica.

Podľa Igora Matoviča má Slovensko v boji s koronavírusom mimoriadne výsledky. Je rád, že sa situácia zlepšuje aj napriek tomu, že jeho stratégiu mnohí kritizovali. „Tých múdrostí boli stovky a mňa to mrzelo, lebo ten argumentačný protivietor bol silný. O to viac som hrdý na to, že sme sa nedali zložiť,“ dodal premiér.

Igor Matovič nevylučuje predĺženie núdzového stavu, oznámil to na tlačovke. Aktuálne platí do polovice novembra.

Premiér vysvetľuje, prečo bude druhé testovanie len v okresoch s viac ako 0,7 % pozitívnych testov: „Chceli sme dosiahnuť s čo najmenšou námahou a nasadením ozbrojených síl čo najväčší efekt.“ Kým odborníci navrhovali hranicu 1,5 %, Igor Matovič podľa vlastných slov navrhoval ešte prísnejšiu hranicu, teda menej ako 0,7 %.

Igor Matovič naznačil, že by bol aj za ďalšie plošné testovanie: „Ak by sme mali odvahu na ďalšie celoslovenské testovanie (…), tak za mesiac by sme dosiahli incidenciu 500 prípadov a môžeme si žiť voľným životom.“ „Iba na nás záleží, koľkokrát na to bojisko pôjdeme a aké zbrane budeme používať,“ tvrdí premiér. Ľudia si podľa neho majú vybrať medzi lockdownom a pravidelným testovaním, napríklad raz za týždeň. „Myslím, že 99,9 % ľudí si vyberie cestu celoplošného testovania,“ povedal Matovič.

Správu budeme aktualizovať