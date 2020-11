Po víkende sa na Slovensku rozbehne bezplatné antigénové testovanie na covid-19 v okresných mestách. Podľa informácií Denníka N sú už predbežne zabezpečené odberové tímy pre veľký počet okresov, detaily ďalšej veľkej logistickej akcie musí ministerstvo zdravotníctva dotiahnuť cez víkend.

Štát je tak pripravený dodržať prísľub z posledného ústredného krízového štábu, ktorý sa stretol v pondelok. „Ministerstvo zdravotníctva aktuálne rieši všetky detaily ohľadom mobilných odberových miest, kde by v okresoch, v ktorých neprebehne cez víkend testovanie, mala byť možnosť bezplatného testovania formou antigénových testov. O detailoch budeme informovať,“ znie oficiálna odpoveď ministerstva zdravotníctva.

Do testovania zapoja stovky zdravotníkov

O tom, že by sa malo od budúceho týždňa rozbehnúť testovanie v okresoch, kde bolo pri prvej fáze celoplošného testovania pozitívnych menej ako 0,7 percenta ľudí, hovoril tento týždeň aj premiér Igor Matovič (OĽaNO).

Ministerstvo zdravotníctva mobilné odberové miesta ale nachystá aj pre okresy, v ktorých tento víkend prebehne druhá vlna plošného testovania. V najväčších mestách by malo byť takýchto miest viac. Čo je dôležité: štát chce na toto testovanie zabezpečiť systém rezervácie na konkrétny čas, aby nevznikali rady a ľudia si vedeli odber naplánovať. Takéto systémy už majú pri PCR testoch nastavené súkromné medicínske firmy.

Ministerstvo zdravotníctva už dohodlo aj väčšinu zdravotníkov, ktorí budú odbery zabezpečovať. Potrebuje na to niekoľko stoviek zdravotníckeho personálu, keďže testovať sa má vo viac ako 79 odberných miestach. Prioritou je rozbehnúť testovanie v okresoch, kde sa počas tohto víkendu celoplošné testovanie nerobilo.

Testovanie na bezplatných odberných miestach by malo prebiehať najmenej niekoľko týždňov. Ministerstvo zdravotníctva nepočíta s pomocou armády, polície ani samospráv. Dostatok testov ministerstvu zdravotníctva prisľúbila Správa štátnych hmotných rezerv, ktorej by ich malo aj po druhej vlne celoplošného testovania zostať niekoľko miliónov.

V Rakúsku takýto model už funguje

Podobné projekty už rozbehli aj v iných krajinách. Najbližšie bezplatné testovanie majú vo Viedni a beží už od 25. septembra. Vykonávajú ho na dvoch miestach, a to systémom drive in aj pre pre peších. Vzorky v nich neodoberajú z nosohltana, ale zo slín.

Testovacie centrá fungujú sedem dní v týždni od šiestej ráno do deviatej večer. Bezplatné odberové miesta však nie sú pre všetkých – testy tam robia len obyvateľom Viedne, alebo ľuďom, ktorí v hlavnom meste Rakúska pracujú. Podmienkou je aj to, že do nich môžu ísť len osoby bez príznakov ochorenia, alebo ľudia s miernymi príznakmi. Vážnejšie prípady posiela štát na bezplatné PCR testy.

Video: Bezplatné testovanie vo Viedni

Počas tohto víkendu sa bude testovať aj v niektorých v „bielych“ okresoch, ktoré nie sú súčasťou povinnej celoplošnej akcie. Tieto miesta zabezpečuje ministerstvo vnútra. Sú určené pre ľudí, ktorí žijú v „bielych“ okresoch, za prácou ale chodia do rizikovejších „červených“.

Na vstup do nich je potrebné predložiť negatívne certifikáty z prvej vlny celoplošného testovania. Napríklad v Košiciach budú tri takéto odberové miesta, v niektorých okresných mestách, kde sa cez víkend plošné testovanie neuskutoční ale nebudú.