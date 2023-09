Situácia so šírením českých programov sa skomplikovala, v spore medzi televíziami a operátormi prehráva divák

Prešetrovanie možného porušenia zákona

Zákon o mediálnych službách

Situácia sa skomplikovala

28.9.2023 (SITA.sk) - K riešeniu situácie súvisiacej s ďalším šírením českých televíznych programov na Slovensku by mohol prispieť okrúhly stôl s účasťou televízií, operátorov a štátnych orgánov. Navrhuje to Telekomunikačná únia Slovenskej republiky (TÚSR), pretože podľa nej v spore medzi televíziami a operátormi prehráva televízny divák.Ako vo štvrtok informovala, výzva televízií JOJ Markíza na blokovanie medzinárodných programov šírených českými televíznymi stanicami vyvolala vlnu nevôle a otázok medzi ich šíriteľmi - telekomunikačnými operátormi, televíznymi divákmi a širokou verejnosťou. Protimonopolný úrad Slovenskej republiky vedie prešetrovanie vo veci možného porušenia zákona o ochrane hospodárskej súťaže. Obavy zo vzniknutej situácie prejavili české krajanské a kultúrne spolky a o situáciu sa zaujíma veľvyslanec Českej republiky na Slovensku.„Telekomunikačná únia Slovenskej republiky sa obrátila na Radu pre mediálne služby (RpMS) a v neformálnej diskusii dospeli k záveru, že v súčasnosti žiadna zákonná povinnosť ani rozhodnutie kompetentného orgánu nebráni, aby operátori šírili na území Slovenskej republiky české televízne programy, ku ktorým majú vysporiadané autorské práva," uviedol hovorca a poradca TÚSR Roman Vavro RpMS vysvetlila, že do 31. júla 2022 sa vzťahovala na operátorov povinnosť poskytovať retransmisiu programovej služby len so súhlasom jej pôvodného vysielateľa. V prípade neplnenia povinnosti mala právomoc operátorov sankcionovať.V aktuálne platnom zákone, ktorý je účinný od 1. augusta 2022, už táto povinnosť nie je. Zákon o mediálnych službách nezakladá ani žiadnu právomoc pre vysielateľov, ktorá by im umožňovala nariaďovať prevádzkovateľom retransmisie obsah ich programovej ponuky.„Tlak na vyradenie českých programov z ponuky je sporom medzi televíznymi vysielateľmi a prevádzkovateľmi retransmisie - operátormi. Situácia sa medzičasom skomplikovala, jeden z veľkých operátorov sa rozhodol vyradiť české programy a vyzval ostatných, aby ich vyradili aj oni," priblížil Vavro. „Časť operátorov sa rozhodla zaradiť do ponuky novú, atraktívnu programovú službu výmenou za vyradenie časti českých, iní vyradenie odmietajú," dodal.RpMS je v prípade záujmu všetkých relevantných inštitúcií a zástupcov dotknutých subjektov ochotná zorganizovať okrúhly stôl a v prípade potreby vstúpiť do procesu riešenia vzniknutej situácie z pozície mediátora. TÚSR následne oslovila Asociáciu prevádzkovateľov káblových televízií (APKT) a zhodli sa, že zorganizovanie okrúhleho stola prispeje k vysvetleniu postojov, nejasností a k uvoľneniu napätia.