MS v hokeji 2023: Slovensko – Lotyšsko 2:1. Slováci vyhrali nad domácimi Lotyšmi 2:1, presadili sa Sukeľ a Hrivík

Góly strelili Sukeľ a Hrivík. Slováci tak majú v tabuľke B-skupiny prvé 3 body a o ďalšie zabojujú proti Kanade v pondelok o 15.20 h.

Slováci vstúpili do zápasu veľmi aktívne a už v 44. sekunde otvoril skóre Matúš Sukeľ, ktorému pred bránu posunul puk spoza nej Cehlárik. Akcia začala tým, že Pánik napádal rozohrávku súpera. Domáci pôsobili tak ako v úvode zápasu s Kanadou nervózne a takmer všade boli neskoro.

Ďalšie šance si vypracovali Regenda, Hudáček, Lantoši, Cehlárik či Kelemen a brankár Šilovs sa množstvom zákrokov dostával do tempa. Na druhej strane z ojedinelej akcie pohrozil Bukarts. V závere prvej dvadsaťminútovky ešte Šilovs, brankárska trojka Vancouveru Canucks, vytlačil Sukeľovu strelu na žrď. Slováci vyhrávali aj na strely 15:8.

V 2. tretine sa znížila frekvencia striel. Slováci zvládli prvé oslabenie po nešťastnom faule Hudáčka v útočnom pásme. Súpera pustili iba k jednej strele. Následne mali pár nádejných brejkových situácií, ktoré gólom neskončili.

Lotyši dostali šancu pri ďalšej presilovke, keď Okuliar hral so zlomenou hokejkou. Prišiel tak čas brankára Škorvánka, ktorý vytiahol viacero zákrokov, no v 37. minúte napokon inaksoval. Po chybe na útočnej modrej čiare sa dostal do nájazdu Rodrigo Abols a vyrovnal.

V 3. tretine sa oba tímy ďalej v koncovke trápili, Slováci mali veľké problémy vyhrávať buly. Lotyši sa preto často dostávali do šancí a navyše hrali veľmi čisto, ani raz nehrali v oslabení.

Slovákom sa ale podarilo udrieť, keď sa konečne presadila prvá formácia. Kochovu strelu od modrej Šilovs vyrazil pred seba, tam bol Marek Hrivík a doklepol puk do brány.

Lotyši sa následne snažili dostať do tlaku a vybojovali si ďalšiu početnú výhodu, v ktorej najprv nastrelili žrď a potom prišiel faul Cehlárika za bránou súpera. Bolo to tretie úplne zbytočné vylúčenie Slovákov. Vyše minútové oslabenie o dvoch hráčov zvládli, následne aj zvyšok klasickej nevýhody.

Slováci budú mať deň voľna a v pondelok nastúpia od 15.20 h proti Kanade. Očakáva sa, že už budú mať v zostave aj obrancu Šimona Nemca.

MS v hokeji, skupina B (Riga)

Slovensko – Lotyšsko 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Góly: 1. Sukeľ (Cehlárik), 51. Hrivík (Koch, Pánik) – 37. Abols

Slovensko: Škorvánek (Hlavaj) – Kňažko, P. Koch, Grman, Ivan, Jánošík, Rosandić, Gajdoš – Kelemen, Hrivík (C), Pánik – Cehlárik (A), Hudáček, Sukeľ (A) – Chromiak, Tamáši, Regenda – Okuliar, Lantoši, Čacho

Lotyšsko: Šilovs – Balinskis, Zile, Mamčics, Jaks, Čukste, Freibergs, Cibulskis – Daugavinš, Abols, Andersons – Indrašis, Batna, Rob. Bukarts – Balcers, Smirnovs, Keninš – Dzierkals, Džerinš, Rich. Bukarts – Locmelis

hlasy (zdroj: RTVS):



Matúš Sukeľ, útočník SR, strelec prvého gólu: "Bol to náročný zápas. Ukázali sme v ňom charakter a v závere sme postrážili tesný náskok. Výborne nás podržal "Škorvi," hlavne v závere. Pred mojím gólom mi Peter Cehlárik pekne prihral, vyšlo to z forčekovania. Už v druhej tretine sme mohli dať ďalšie góly a rozhodnúť. Chvalabohu, že sme ho dali potom v tretej."



Stanislav Škorvánek, brankár SR: "V prvej tretine na mňa nesmerovalo veľa striel. Nič mi však nepadlo a aj to mi pomohlo. Pomohli mi aj spoluhráči, ktorí nepúšťali súpera do veľkých šancí. Bolo dôležité, že sme v tretej tretine dali gól. Padlo to v čase, keď nám už hra nešla tak ako v prvej tretine. Toto víťazstvo môže byť pre nás vzpruha. Včera (proti Česku) sme boli lepší tím a prehrali sme. Teraz sa nám to vrátilo."

tabuľka B-skupiny:



1. Švajčiarsko 1 1 0 0 0 7:0 3



2. Kanada 1 1 0 0 0 6:0 3



3. Česko 1 1 0 0 0 3:2 3



4. SLOVENSKO 2 1 0 0 1 4:4 3



-----------------------------------------



5. Kazachstan 1 0 1 0 0 4:3 2



6. Nórsko 1 0 0 1 0 3:4 1



7. Lotyšsko 2 0 0 0 2 1:8 0



8. Slovinsko 1 0 0 0 1 0:7 0