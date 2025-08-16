|
Sobota 16.8.2025
Meniny má Leonard
|Denník - Správy
16. augusta 2025
SK8 odmieta plán národniarov. Menej krajov Slovensku nepomôže, problém je v centralizme
Združenie samosprávnych krajov SK8 nesúhlasí s redukciou počtu samosprávnych krajov. Deklarovaná úspora 500 miliónov ...
16.8.2025 (SITA.sk) - Združenie samosprávnych krajov SK8 nesúhlasí s redukciou počtu samosprávnych krajov. Deklarovaná úspora 500 miliónov eur je podľa združenia nereálna, keďže služby a úrady by museli fungovať aj naďalej. Skutočný potenciál úspor vidí v zoštíhlení štátnej správy, zrušení okresných úradov a posilnení rozhodovania priamo v regiónoch.
"Slovensko nemá problém s počtom krajov, ale s nedokončenou decentralizáciou verejnej správy. Počet krajov nie je príčinou vysokých verejných výdavkov, často je len zámienkou, ako obísť podstatu problému – a tou je potreba zásadnej, koncepčnej reformy, ktorá prinesie viac kompetencií a rozhodovania bližšie k občanom," uviedlo združenie SK8.
Skúsenosti z iných krajín podľa SK8 ukazujú, že podobné zmeny priniesli len minimálne reálne úspory, zato zhoršili dostupnosť služieb a rozbili funkčné regionálne štruktúry.
"V súčasnosti vidíme na Slovensku skôr opačnú tendenciu smerujúcu k centralizmu, ktorý v moderných demokratických krajinách nemá opodstatnenie. Posilňovanie moci centra na úkor územia je v rozpore s princípom subsidiarity, Európskou chartou miestnej samosprávy a osvedčenými európskymi modelmi – silná a zodpovedná samospráva rozhoduje tam, kde ľudia žijú a poznajú svoje potreby," upozorňujú samosprávne kraje.
Politikom odkazujú, že územná samospráva nie je len mapa na papieri, ale systém, ktorý má slúžiť ľuďom tam, kde žijú – v krajoch, mestách a obciach. Pre občana by redukcia krajov znamenala, že rozhodovacie centrá by sa ešte viac vzdialili, stratila by sa možnosť rýchlejšie riešiť problémy priamo v kraji a oslabila by sa regionálna identita.
"Kvalitný systém sa nebuduje kreslením nových hraníc, ale odstránením duplicít medzi štátom a samosprávou, posilnením finančnej autonómie regiónov a zabezpečením, že rozhodnutia robia priamo volení zástupcovia, nie politicky nominovaní prednostovia okresných úradov, pod ktorých má podľa návrhu prejsť časť kompetencií samosprávnych krajov," upozorňuje SK8 s dodatkom, že samosprávne kraje dlhodobo patria medzi najefektívnejšie úrovne verejnej správy z pohľadu hospodárenia.
V neposlednom rade je podľa združenia znepokojujúce, ak je takto závažný návrh predstavený bez akejkoľvek diskusie so samosprávnymi krajmi, a to aj napriek existencii viacerých poradných orgánov Vlády SR, ktoré by sa touto témou mali zaoberať, ako napríklad Rada vlády SR pre verejnú správu alebo Splnomocnenec vlády SR pre územnú samosprávu.
"SK8 je pripravené rokovať o zmysluplnej reforme verejnej správy, ktorá posilní kompetencie samospráv a odstráni zbytočné duplicity medzi štátom a regiónmi, bez toho, aby sa oslabovala regionálna identita a dostupnosť služieb," dodalo združenie. Redukciu počtu krajov z ôsmich na štyri navrhuje Slovenská národná strana. Podľa národniarov by redukcia priniesla úsporu 500 miliónov eur. Model by vychádzal z historického usporiadania Slovenska a vytvoril by štyri regióny, a to Bratislava, Západ, Stred, Východ.
