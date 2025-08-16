Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Zo zahraničia

16. augusta 2025

Trump vylúčil okamžité prímerie, riešením má byť priama mierová dohoda


Tagy: Americký prezident Mierové rokovania rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident Ukrajinský prezident vojna na Ukrajine Zahraničie

Americký prezident Donald Trump v sobotu vylúčil okamžité prímerie medzi Ruskom a Ukrajinou po samite s ruským prezidentom Vladimirom ...



trump_putin_16208 676x451 16.8.2025 (SITA.sk) - Americký prezident Donald Trump v sobotu vylúčil okamžité prímerie medzi Ruskom a Ukrajinou po samite s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a zdôraznil, že priamou mierovou dohodou by sa vojna skončila.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine




Biely dom a lídri Kremľa počas trojhodinových rokovaní na Aljaške poukázali na oblasti zhody, no nepriniesli prelom v otázke prímeria v konflikte, ktorý si vyžiadal desaťtisíce obetí a spôsobil rozsiahle škody na Ukrajine.

„Veľký a veľmi úspešný deň“


Trump na svojej platforme Truth Social oznámil: „Veľký a veľmi úspešný deň na Aljaške!“ a pochválil telefonické rozhovory s prezidentom Zelenským a viacerými európskymi lídrami vrátane generálneho tajomníka NATO.

Podľa neho všetci dospeli k záveru, že najlepším spôsobom ukončenia „hrozivej vojny“ je priamy mierový dohovor, ktorý by vojnu ukončil, a nie len prímerie, ktoré často nevydrží.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že v pondelok sa stretne s Trumpom vo Washingtone, čo Trump potvrdil a dodal, že ak všetko pôjde dobre, naplánujú aj stretnutie s Putinom, ale nešpecifikoval, či pôjde o trojstranné rokovania.


Zelenskyj podporuje trojstranné rokovania


„Potenciálne sa zachránia milióny životov,“ uviedol Trump. Medzitým vojna pokračuje, Ukrajina oznámila, že Rusko v noci vypustilo 85 útočných dronov a jednu balistickú raketu, pričom Rusko tvrdí, že obsadilo ďalšie dve dediny.

Zelenskyj podporil Trumpove návrhy na trojstranné rokovania medzi Ukrajinou, USA a Ruskom a zdôraznil, že kľúčové otázky by mali byť prerokované na úrovni lídrov.


Zdroj: SITA.sk - Trump vylúčil okamžité prímerie, riešením má byť priama mierová dohoda © SITA Všetky práva vyhradené.

