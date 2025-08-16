|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 16.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Leonard
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
16. augusta 2025
Trump vylúčil okamžité prímerie, riešením má byť priama mierová dohoda
Tagy: Americký prezident Mierové rokovania rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident Ukrajinský prezident vojna na Ukrajine Zahraničie
Americký prezident Donald Trump v sobotu vylúčil okamžité prímerie medzi Ruskom a Ukrajinou po samite s ruským prezidentom Vladimirom ...
Zdieľať
16.8.2025 (SITA.sk) - Americký prezident Donald Trump v sobotu vylúčil okamžité prímerie medzi Ruskom a Ukrajinou po samite s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a zdôraznil, že priamou mierovou dohodou by sa vojna skončila.
Biely dom a lídri Kremľa počas trojhodinových rokovaní na Aljaške poukázali na oblasti zhody, no nepriniesli prelom v otázke prímeria v konflikte, ktorý si vyžiadal desaťtisíce obetí a spôsobil rozsiahle škody na Ukrajine.
Trump na svojej platforme Truth Social oznámil: „Veľký a veľmi úspešný deň na Aljaške!“ a pochválil telefonické rozhovory s prezidentom Zelenským a viacerými európskymi lídrami vrátane generálneho tajomníka NATO.
Podľa neho všetci dospeli k záveru, že najlepším spôsobom ukončenia „hrozivej vojny“ je priamy mierový dohovor, ktorý by vojnu ukončil, a nie len prímerie, ktoré často nevydrží.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že v pondelok sa stretne s Trumpom vo Washingtone, čo Trump potvrdil a dodal, že ak všetko pôjde dobre, naplánujú aj stretnutie s Putinom, ale nešpecifikoval, či pôjde o trojstranné rokovania.
„Potenciálne sa zachránia milióny životov,“ uviedol Trump. Medzitým vojna pokračuje, Ukrajina oznámila, že Rusko v noci vypustilo 85 útočných dronov a jednu balistickú raketu, pričom Rusko tvrdí, že obsadilo ďalšie dve dediny.
Zelenskyj podporil Trumpove návrhy na trojstranné rokovania medzi Ukrajinou, USA a Ruskom a zdôraznil, že kľúčové otázky by mali byť prerokované na úrovni lídrov.
Zdroj: SITA.sk - Trump vylúčil okamžité prímerie, riešením má byť priama mierová dohoda © SITA Všetky práva vyhradené.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Biely dom a lídri Kremľa počas trojhodinových rokovaní na Aljaške poukázali na oblasti zhody, no nepriniesli prelom v otázke prímeria v konflikte, ktorý si vyžiadal desaťtisíce obetí a spôsobil rozsiahle škody na Ukrajine.
„Veľký a veľmi úspešný deň“
Trump na svojej platforme Truth Social oznámil: „Veľký a veľmi úspešný deň na Aljaške!“ a pochválil telefonické rozhovory s prezidentom Zelenským a viacerými európskymi lídrami vrátane generálneho tajomníka NATO.
Podľa neho všetci dospeli k záveru, že najlepším spôsobom ukončenia „hrozivej vojny“ je priamy mierový dohovor, ktorý by vojnu ukončil, a nie len prímerie, ktoré často nevydrží.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že v pondelok sa stretne s Trumpom vo Washingtone, čo Trump potvrdil a dodal, že ak všetko pôjde dobre, naplánujú aj stretnutie s Putinom, ale nešpecifikoval, či pôjde o trojstranné rokovania.
Zelenskyj podporuje trojstranné rokovania
„Potenciálne sa zachránia milióny životov,“ uviedol Trump. Medzitým vojna pokračuje, Ukrajina oznámila, že Rusko v noci vypustilo 85 útočných dronov a jednu balistickú raketu, pričom Rusko tvrdí, že obsadilo ďalšie dve dediny.
Zelenskyj podporil Trumpove návrhy na trojstranné rokovania medzi Ukrajinou, USA a Ruskom a zdôraznil, že kľúčové otázky by mali byť prerokované na úrovni lídrov.
Zdroj: SITA.sk - Trump vylúčil okamžité prímerie, riešením má byť priama mierová dohoda © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Americký prezident Mierové rokovania rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident Ukrajinský prezident vojna na Ukrajine Zahraničie
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Za pol roka pribudlo na Slovensku 700 e-shopov, ich celkový počet sa blíži k 16-tisíc
Za pol roka pribudlo na Slovensku 700 e-shopov, ich celkový počet sa blíži k 16-tisíc
<< predchádzajúci článok
SK8 odmieta plán národniarov. Menej krajov Slovensku nepomôže, problém je v centralizme
SK8 odmieta plán národniarov. Menej krajov Slovensku nepomôže, problém je v centralizme