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 24hod.sk    Šport

10. júla 2026

Yamal zatiaľ neukázal svoju genialitu, Španielsko ťahá najmä bezchybná obrana. Belgicko cíti šancu po zlepšených výkonoch


Tagy: MS vo futbale 2026 Štvrťfinále

Španieli dovolili v piatich doterajších dueloch súperom vyslať iba šesť striel na ich bránu. Úradujúci majstri Európy zo Španielska sa môžu v semifinále majstrovstiev sveta stretnúť s Francúzskom ...



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austria_spain_wcup_soccer_77128 676x451 10.7.2026 (SITA.sk) - Španieli dovolili v piatich doterajších dueloch súperom vyslať iba šesť striel na ich bránu.


Úradujúci majstri Európy zo Španielska sa môžu v semifinále majstrovstiev sveta stretnúť s Francúzskom a bolo by to zatiaľ najväčšie derby na svetovom šampionáte - označované aj ako predčasné finále. V ceste im však stojí vo štvrťfinále Belgicko.

"La Furia Roja" na turnaji zatiaľ ani raz neinkasovala, čiže súperi budú čeliť náročnej úlohe prelomiť bezchybnú obranu. "Červení diabli" mali na MS slabší rozbeh, no postupne sa rozbehli. Výhra 4:1 nad USA ukázala, ako ďaleko sa tím trénera Rudiho Garciu dostal za pár týždňov.

Španielsko medzitým nepreukázalo útočnú gólovú smršť ako Francúzsko, ale hrá futbal založený na držaní lopty, ktorý ho priviedol k jedinému triumfu na MS v Južnej Afrike 2010.

Má na lepšiu úroveň


Lamine Yamal z Barcelony, ktorý bude mať budúci týždeň 19 rokov, do Spojených štátov amerických prišiel po zranení v závere sezóny a občas sa zdal byť len okrajovou postavou, keďže v piatich zápasoch skóroval iba raz.

Hovorí sa o ňom, že časom zdedí titul najlepšieho hráča sveta po tom, čo Lionel Messi a Cristiano Ronaldo opustia scénu. "Vieme, že jeho najlepšia verzia je niečo, čo sme na týchto MS ešte celkom nevideli. Nie na takej úrovni, na akú sme zvyknutí," povedal tréner Španielska Luis de la Fuente.

Až štyrikrát sa však presadil Mikel Oyarzabal, z toho dvakrát v osemfinále pri triumfe 3:0 nad Rakúskom. Španieli dovolili v piatich doterajších dueloch súperom vyslať iba šesť striel na ich bránu.

Rozbehli sa


Belgicko vyzeralo oslabené a jeho hviezdy akoby už boli za svojou najlepšou érou. Svoju kvalitu ukázali v napínavom stretnutí so Senegalom, keď Youri Tielemans a Romelu Lukaku vyrovnali v záverečných minútach druhého polčasu a víťazný gól strelili najneskorším presným zásahom v histórii svetových šampionátov.

Potom v osemfinále zdemolovali USA - v súboji, ktorý zatienil zásah Donalda Trumpa, vďaka ktorému sa americkému útočníkovi Folarinovi Balogunovi zrušila červená karta z predchádzajúceho zápasu.

Tento krok rozpálil Belgičanov, ktorí sa Trumpovi jemne vysmiali napodobeninou prezidentovho tanca na ihrisku po poslednom strelenom góle.

Aktuálny šampionát je pravdepodobne posledným pre zvyšok belgickej takzvanej "zlatej generácie", vrátane Lukakua, bývalého hráča roka Premier League Kevina De Bruyneho a impozantného brankára Thibauta Courtoisa z Realu Madrid.

Belgicko sa cíti pohodlne so statusom outsidera. Kouč Garcia sa vyjadril, že všetci ostatní tvrdia, že už pôjdu domov. "Ale myslíme si, že to dokážeme. Urobíme všetko pre to, aby sme sa dostali do semifinále."


Zdroj: SITA.sk - Yamal zatiaľ neukázal svoju genialitu, Španielsko ťahá najmä bezchybná obrana. Belgicko cíti šancu po zlepšených výkonoch © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MS vo futbale 2026 Štvrťfinále
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