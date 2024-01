Kranjska Gora 2024: Petra Vlhová skončila štvrtá v obrovskom slalome SP v Kranjskej Gore

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová obsadila 4. miesto v sobotnom obrovskom slalome Svetového pohára. V slovinskej Kranjskej Gore stratila priebežné vedenie z 1. kola a zaostala za víťaznou Kanaďankou Valerie Grenierovou o 61 stotín sekundy. Druhú priečku obsadila Lara Gutová-Behramiová zo Švajčiarska (+0,37 s), tretia skončila Talianka Federica Brignoneová (+0,51).



Slovenka vlani v Kranjskej Gore obsadila v obrovskom slalome tretie a štvrté miesto. Organizátori sa snažili aj napriek nepriaznivému počasiu a vytrvalému dažďu pripraviť trať čo najlepšie. Dôležité bolo prvé kolo, v ktorom pretekárky čakali náročné podmienky bez prítomnosti ľadu, čo nahrávalo tomu, že skoré štartové číslo môže byť v 1. kole kľúčovou výhodou. Na čerstvej trati sa najviac darilo Vlhovej, ktorá po nastavení latky Brignoneovou predviedla sebaistú a plynulú jazdu s potrebnou dávkou agresivity.



Vlhová vo svojej jazde previedla pár zaváhaní, pričom v rámci 2. kola zaznamenala až 18. najrýchlejší čas. Od pódia ju delilo 10 stotín, ktoré stratila na Brignoneovú v troch zo štyroch sektorov. "Jasné, som sklamaná, ale nemám si čo vyčítať, dala som do toho všetko. V športe to niekedy vyjde a niekedy nie. Ja som sa cítila dobre, ale bola som pomalšia ako dievčatá," povedala v mixzóne po pretekoch Vlhová.



Najlepšiu finálovú jazdu predviedla Grenierová, ktorej postavil "na mieru" trať jej tréner. Dvadsaťsedemročná Kanaďanka poskočila oproti prvej jazde o tri pozície vpred a zaznamenala prvé pódiové umiestnenie v sezóne. Po roku obhájila svoj jediný triumf v kariére, ktorý získala práve v "obráku" v Kranjskej Gore. "Vedela som, že druhé kolo bude boj, pretože dnešné podmienky sú veľmi náročné. Vedela som, že dievčatá budú útočiť, najmä Grenierová, ktorá išla prvé kolo veľmi dobre a keby neurobila chybu, jej náskok by bol ešte väčší. Snažila som sa na to pripraviť, išla som naplno, ale nevyšlo to. Nerobím si z toho ťažkú hlavu, nemala som čo urobiť lepšie," zhodnotila druhé kolo slovenská lyžiarka.



Na štarte druhého kola mali oproti úvodnému väčšiu výhodu čerstvej trate pretekárky z opačného konca poradia. "Tým, že som išla posledná, bola trať trocha rozbitejšia. Hore začalo snežiť, bolo to mokré a v prvých bránach mi išiel sneh do okuliarov, takže som horšie videla. Vzhľadom na podmienky však bola trať dobrá," dodala Vlhová.



Preteky nevyšli priebežnej líderke celkového poradia Američanke Mikaele Shiffrinovej, ktorá bola po 1. kole až siedma. Ešte horšie si však počínala v druhej jazde, keď zaznamenala až 22. čas a celkovo obsadila 9. pozíciu so stratou 1,88 s na Grenierovú.

Výsledky sobotného obrovského slalomu SP v Kranjskej Gore:

poradie v obrovskom slalome (6 z 11):

1. Valerie Grenierová (Kan.) 1:50,51 min,2. Lara Gutová-Behramiová (Švajč.) +0,37 s,3. Federica Brignoneová (Tal.) +0,51,4. Petra(SR) +0,61,5. Thea Louise Stjernesundová (Nór.) +1,18,6. Sara Hectorová (Švéd.) +1,59,7. Franziska Gritschová (Rak.) +1,69,8. Alice Robinsonová (N. Zél.) +1,77,9. Mikaela Shiffrinová (USA) +1,88,10. Marta Bassinová (Tal.) +1,901. Shiffrinová 929 b.,2. Brignoneová 697,3.622,4. Gutová-Behramiová 549,5. Sofia Goggiová 450,6. Hectorová 418





1. Brignoneová 460,

2. Gutová-Behramiová 445,

3. Shiffrinová 349,

4. Grenierová 303,

5. VLHOVÁ 297,

6. Hectorová 272

