Skonči sa vojna na Ukrajine po obsadení Kramatorska? Môže, ale aj nemusí to tak byť

25.5.2022 - Vojna na Ukrajine by sa mohla podľa britského generála Richarda Barronsa v najbližších mesiacoch dostať do patovej situácie. Podľa jeho slov je však ťažko predpovedať, čo bude nasledovať potom.Bývalý veliteľ strategického velenia Spojeného kráľovstva povedal, že v bojoch ešte nenastala prestávka, pretože Rusi na východe Ukrajiny stále stabilne napredujú.Dodal však, že toto napredovanie by mohlo istým spôsobom kulminovať ešte počas jari alebo v lete, napríklad po prípadnom obsadení mesta Kramatorsk.„Nevieme, či to bude koniec konfliktu,“ povedal Richard Barrons pre BBC. Naznačil, že by mohlo nastať prímerie, pričom by sa Ukrajina vzdala územia, čo by bolo pre mnohých „nespravodlivé“, alebo len pauza v bojových akciách, kým si obranné sily nevybudujú palebnú silu, aby „vážne uvažovali o získaní územia naspäť“.