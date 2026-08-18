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18. augusta 2026
Cháru čaká posledné striedanie, do Trenčína prídu Jágr, Hossa, Bourque aj Pastrňák
„Som nesmierne vďačný každému hráčovi, ktorý príde a počas svojho voľna si nájde čas cestovať sem a vzdať mi určitým spôsobom úctu,“ povedal 49-ročný Chára v rozhovore pre NHL.com. „Mnohých z nich ...
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18.8.2026 (SITA.sk) - „Som nesmierne vďačný každému hráčovi, ktorý príde a počas svojho voľna si nájde čas cestovať sem a vzdať mi určitým spôsobom úctu,“ povedal 49-ročný Chára v rozhovore pre NHL.com. „Mnohých z nich som nevidel celé roky.“
Legendárny slovenský hokejista Zdeno Chára sa symbolicky rozlúči s hráčskou kariérou tam, kde s hokejom vyrastal. V piatok 21. augusta sa na Zimnom štadióne Pavla Demitru v Trenčíne uskutoční exhibičný zápas „Zee's Final Shift“, na ktorý prijali pozvanie viaceré hviezdy svetového hokeja vrátane Jaromíra Jágra, Raya Bourquea, Mariána Hossu, Patricea Bergerona, Anžeho Kopitara či Davida Pastrňáka. Výťažok z podujatia poputuje viacerým slovenským školám.
„Som nesmierne vďačný každému hráčovi, ktorý príde a počas svojho voľna si nájde čas cestovať sem a vzdať mi určitým spôsobom úctu,“ povedal 49-ročný Chára v rozhovore pre NHL.com. „Mnohých z nich som nevidel celé roky.“
Na ľade sa proti sebe postavia dva výbery - Tím Bostonu a Tím sveta. Do Trenčína má pricestovať až 21 bývalých či súčasných hráčov Boston Bruins. Trinásti z nich boli členmi mužstva, ktoré v roku 2011 získalo Stanleyho pohár, pričom na exhibícii sa má stretnúť aj kompletná obrana Bruins, ktorá nastúpila vo finále proti Vancouveru.
Za Boston sa predstavia okrem iných Bergeron, Pastrňák, Mark Recchi či slovenský brankár Jaroslav Halák. Mužstvo z pozície trénera povedie Tim Thomas, ktorý bol jednotkou Bruins pri ich triumfe v Stanleyho pohári v roku 2011. Brad Marchand bol pôvodne súčasťou zostavy, po operácii však hrať nemôže a nahradil ho Jozef Stümpel.
Výber sveta ponúkne nemenej atraktívne mená. Nastúpiť majú Jágr, Hossa, Kopitar či Žigmund Pálffy. Nezvyčajnou postavou medzi hokejovými hviezdami bude bývalý futbalový brankár Chelsea a Arsenalu Petr Čech, ktorý si zachytá za Tím sveta.
Myšlienka rozlúčkového zápasu vznikla aj vďaka Chárovmu dlhoročnému reprezentačnému spoluhráčovi Hossovi. Ten pred tromi rokmi usporiadal v Trenčíne vlastnú exhibíciu, na ktorej bol aj Chára. Keď neskôr organizátori oslovili bývalého kapitána Bostonu s podobným návrhom, napokon súhlasil.
Pre Cháru má rozlúčka v Trenčíne osobitný význam. Zo Slovenska odišiel do zámoria ešte ako mladý hráč a drvivú väčšinu svojej 24-ročnej kariéry strávil v Severnej Amerike. Možnosť rozlúčiť sa priamo s domácimi fanúšikmi tak počas aktívnej kariéry prakticky nemal.
„Iní hráči, ktorí odtiaľto pochádzajú, mali oveľa väčšiu možnosť rozlúčiť sa s fanúšikmi a ukončiť kariéru,“ povedal Chára. Po skončení kariéry podľa vlastných slov podobnú udalosť nevyhľadával a netúžil po pozornosti, napokon sa však nechal na rozlúčkový zápas presvedčiť.
Chára odohral v základnej časti NHL rekordných 1 680 zápasov medzi obrancami a ďalších 200 pridal v play-off. Najvýraznejšie obdobie kariéry spojil s Bostonom, ktorého kapitánom bol 14 sezón a v roku 2011 ho doviedol k Stanleyho poháru.
Po skončení aktívnej kariéry zostal s Bruins spojený ako poradca pre hokejové operácie. Súťažný adrenalín si však dnes dopraje najmä mimo ľadu. Venuje sa maratónom, cyklistike a triatlonovým pretekom Ironman. „Určite sa teraz cítim oveľa komfortnejšie pri Ironmanoch ako na korčuliach,“ priznal.
Rozlúčka sa navyše neskončí záverečnou sirénou. Deň po exhibícii má Chára so svojimi hosťami stráviť v rodnom Trenčíne pri golfe, cyklistike a spoločnom grilovaní. Pre jedného z najúspešnejších slovenských hokejistov histórie tak pôjde nielen o posledné symbolické striedanie, ale aj o stretnutie s množstvom bývalých spoluhráčov a súperov, ktorých počas rokov v NHL stretával.
Zdroj: SITA.sk - Cháru čaká posledné striedanie, do Trenčína prídu Jágr, Hossa, Bourque aj Pastrňák © SITA Všetky práva vyhradené.
Legendárny slovenský hokejista Zdeno Chára sa symbolicky rozlúči s hráčskou kariérou tam, kde s hokejom vyrastal. V piatok 21. augusta sa na Zimnom štadióne Pavla Demitru v Trenčíne uskutoční exhibičný zápas „Zee's Final Shift“, na ktorý prijali pozvanie viaceré hviezdy svetového hokeja vrátane Jaromíra Jágra, Raya Bourquea, Mariána Hossu, Patricea Bergerona, Anžeho Kopitara či Davida Pastrňáka. Výťažok z podujatia poputuje viacerým slovenským školám.
„Som nesmierne vďačný každému hráčovi, ktorý príde a počas svojho voľna si nájde čas cestovať sem a vzdať mi určitým spôsobom úctu,“ povedal 49-ročný Chára v rozhovore pre NHL.com. „Mnohých z nich som nevidel celé roky.“
Na ľade sa proti sebe postavia dva výbery - Tím Bostonu a Tím sveta. Do Trenčína má pricestovať až 21 bývalých či súčasných hráčov Boston Bruins. Trinásti z nich boli členmi mužstva, ktoré v roku 2011 získalo Stanleyho pohár, pričom na exhibícii sa má stretnúť aj kompletná obrana Bruins, ktorá nastúpila vo finále proti Vancouveru.
Za Boston sa predstavia okrem iných Bergeron, Pastrňák, Mark Recchi či slovenský brankár Jaroslav Halák. Mužstvo z pozície trénera povedie Tim Thomas, ktorý bol jednotkou Bruins pri ich triumfe v Stanleyho pohári v roku 2011. Brad Marchand bol pôvodne súčasťou zostavy, po operácii však hrať nemôže a nahradil ho Jozef Stümpel.
Výber sveta ponúkne nemenej atraktívne mená. Nastúpiť majú Jágr, Hossa, Kopitar či Žigmund Pálffy. Nezvyčajnou postavou medzi hokejovými hviezdami bude bývalý futbalový brankár Chelsea a Arsenalu Petr Čech, ktorý si zachytá za Tím sveta.
Myšlienka rozlúčkového zápasu vznikla aj vďaka Chárovmu dlhoročnému reprezentačnému spoluhráčovi Hossovi. Ten pred tromi rokmi usporiadal v Trenčíne vlastnú exhibíciu, na ktorej bol aj Chára. Keď neskôr organizátori oslovili bývalého kapitána Bostonu s podobným návrhom, napokon súhlasil.
Pre Cháru má rozlúčka v Trenčíne osobitný význam. Zo Slovenska odišiel do zámoria ešte ako mladý hráč a drvivú väčšinu svojej 24-ročnej kariéry strávil v Severnej Amerike. Možnosť rozlúčiť sa priamo s domácimi fanúšikmi tak počas aktívnej kariéry prakticky nemal.
„Iní hráči, ktorí odtiaľto pochádzajú, mali oveľa väčšiu možnosť rozlúčiť sa s fanúšikmi a ukončiť kariéru,“ povedal Chára. Po skončení kariéry podľa vlastných slov podobnú udalosť nevyhľadával a netúžil po pozornosti, napokon sa však nechal na rozlúčkový zápas presvedčiť.
Chára odohral v základnej časti NHL rekordných 1 680 zápasov medzi obrancami a ďalších 200 pridal v play-off. Najvýraznejšie obdobie kariéry spojil s Bostonom, ktorého kapitánom bol 14 sezón a v roku 2011 ho doviedol k Stanleyho poháru.
Po skončení aktívnej kariéry zostal s Bruins spojený ako poradca pre hokejové operácie. Súťažný adrenalín si však dnes dopraje najmä mimo ľadu. Venuje sa maratónom, cyklistike a triatlonovým pretekom Ironman. „Určite sa teraz cítim oveľa komfortnejšie pri Ironmanoch ako na korčuliach,“ priznal.
Rozlúčka sa navyše neskončí záverečnou sirénou. Deň po exhibícii má Chára so svojimi hosťami stráviť v rodnom Trenčíne pri golfe, cyklistike a spoločnom grilovaní. Pre jedného z najúspešnejších slovenských hokejistov histórie tak pôjde nielen o posledné symbolické striedanie, ale aj o stretnutie s množstvom bývalých spoluhráčov a súperov, ktorých počas rokov v NHL stretával.
Zdroj: SITA.sk - Cháru čaká posledné striedanie, do Trenčína prídu Jágr, Hossa, Bourque aj Pastrňák © SITA Všetky práva vyhradené.
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