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16. augusta 2026
Škótska bedmintonistka Gilmourová vyzýva na väčšiu akceptáciu osôb LGBTQ v Ázii
Tagy: MS v bedmintone
Kirsty Gilmourová apeluje na zlepšenie práv a prijatie LGBTQ komunity na ázijskom kontinente. Škótska bedmintonistka Kirsty Gilmourová, ktorá sa v roku 2021 priznala k svojej homosexuálnej orientácii, ...
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16.8.2026 (SITA.sk) - Kirsty Gilmourová apeluje na zlepšenie práv a prijatie LGBTQ komunity na ázijskom kontinente.
Škótska bedmintonistka Kirsty Gilmourová, ktorá sa v roku 2021 priznala k svojej homosexuálnej orientácii, vyjadrila nádej na väčšiu akceptáciu ľudí z LGBTQ komunity v Ázii. Dvadsaťtriročná úradujúca majsterka Európy vyzvala k širšiemu pokroku v regióne, kde táto komunita často čelí diskriminácii a stigmatizácii.
"Naozaj by som chcela, aby sa to stalo," povedala Gilmour v indickej metropole Naí Dillí po jednom z tréningov pred začiatkom majstrovstiev sveta. Uviedla tiež, že ju a ďalšieho člena škótskeho tímu, ktorý patrí do LGBTQ komunity, potešilo ubytovanie v hoteli v metropole Indie, ktorý otvorene podporuje práva LGBTQ. V hoteli sa nachádza výrazná socha slona s pride symbolikou a personál nosí pripínacie odznaky s vlajkou LGBTQ.
"Pre väčšinu hostí to pravdepodobne nebude významné, ale pre nás je to malý komfort, ktorý nám dáva istotu, že s nami nebudú zaobchádzať odlišne," skonštatovala. Ázia je srdcom bedmintonu a rodisko mnohých špičkových hráčov, no športovci, ktorí sa otvorene priznali k homosexualite, sú tam stále vzácnosťou.
Gilmourová v tomto roku premiérovo v kariére získala zlato na ME, na ktorých predtým päťkrát neuspela vo finále a získala striebro na Hrách Commonwealthu v roku 2014. "Značná časť mojej kariéry sa točila okolo strieborných medailí. Teraz mám niečo definitívne, môžem sa označiť za majsterku Európy," vyhlásila.
Podčiarkla aj zvláštnu hodnotu titulu pre Škótsko, krajinu s približne 5,5 milióna obyvateľov, ktorá nemá silnú bedmintonovú tradíciu. "Pre nás je to naozaj hra čísel a snažíme sa podporovať záujem o šport na základných úrovniach," dodala.
Dúfa, že jej úspech inšpiruje novú generáciu športovcov v Škótsku. "Tento titul by mohol byť odrazovým mostíkom pre väčší rozvoj bedmintonu v Škótsku," uzavrela.
Kirsty Gilmourová sa tak stáva nielen významnou športovou osobnosťou, ale aj hlasom za práva a prijatie LGBTQ komunity v tradične konzervatívnych ázijských krajinách.
Zdroj: SITA.sk - Škótska bedmintonistka Gilmourová vyzýva na väčšiu akceptáciu osôb LGBTQ v Ázii © SITA Všetky práva vyhradené.
Škótska bedmintonistka Kirsty Gilmourová, ktorá sa v roku 2021 priznala k svojej homosexuálnej orientácii, vyjadrila nádej na väčšiu akceptáciu ľudí z LGBTQ komunity v Ázii. Dvadsaťtriročná úradujúca majsterka Európy vyzvala k širšiemu pokroku v regióne, kde táto komunita často čelí diskriminácii a stigmatizácii.
"Naozaj by som chcela, aby sa to stalo," povedala Gilmour v indickej metropole Naí Dillí po jednom z tréningov pred začiatkom majstrovstiev sveta. Uviedla tiež, že ju a ďalšieho člena škótskeho tímu, ktorý patrí do LGBTQ komunity, potešilo ubytovanie v hoteli v metropole Indie, ktorý otvorene podporuje práva LGBTQ. V hoteli sa nachádza výrazná socha slona s pride symbolikou a personál nosí pripínacie odznaky s vlajkou LGBTQ.
"Pre väčšinu hostí to pravdepodobne nebude významné, ale pre nás je to malý komfort, ktorý nám dáva istotu, že s nami nebudú zaobchádzať odlišne," skonštatovala. Ázia je srdcom bedmintonu a rodisko mnohých špičkových hráčov, no športovci, ktorí sa otvorene priznali k homosexualite, sú tam stále vzácnosťou.
Gilmourová v tomto roku premiérovo v kariére získala zlato na ME, na ktorých predtým päťkrát neuspela vo finále a získala striebro na Hrách Commonwealthu v roku 2014. "Značná časť mojej kariéry sa točila okolo strieborných medailí. Teraz mám niečo definitívne, môžem sa označiť za majsterku Európy," vyhlásila.
Podčiarkla aj zvláštnu hodnotu titulu pre Škótsko, krajinu s približne 5,5 milióna obyvateľov, ktorá nemá silnú bedmintonovú tradíciu. "Pre nás je to naozaj hra čísel a snažíme sa podporovať záujem o šport na základných úrovniach," dodala.
Dúfa, že jej úspech inšpiruje novú generáciu športovcov v Škótsku. "Tento titul by mohol byť odrazovým mostíkom pre väčší rozvoj bedmintonu v Škótsku," uzavrela.
Kirsty Gilmourová sa tak stáva nielen významnou športovou osobnosťou, ale aj hlasom za práva a prijatie LGBTQ komunity v tradične konzervatívnych ázijských krajinách.
Zdroj: SITA.sk - Škótska bedmintonistka Gilmourová vyzýva na väčšiu akceptáciu osôb LGBTQ v Ázii © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: MS v bedmintone
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