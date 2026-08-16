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 24hod.sk    Šport

16. augusta 2026

V úvode novej sezóny španielskej futbalovej La Ligy naplno bodovali domáce kluby


Tagy: La Liga 2026/2027

Úvodné stretnutia nového ročníka najvyššej španielskej futbalovej súťaže priniesli dramatické momenty. Z Top 5 európskych futbalových líg sa ako prvá začala španielska La Liga. V sobotu boli na ...



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aptopix_spain_la_liga_soccer_18_31 676x451 16.8.2026 (SITA.sk) - Úvodné stretnutia nového ročníka najvyššej španielskej futbalovej súťaže priniesli dramatické momenty.


Z Top 5 európskych futbalových líg sa ako prvá začala španielska La Liga. V sobotu boli na programe dve stretnutia úvodného 1. kola a v oboch prípadoch naplno bodovali domáce tímy, po tri body do tabuľky si pripísali FC Sevilla a Deportivo Alavés.

FC Sevilla sa pred vlastnými fanúšikmi natrápil s Rayom Vallecano a napriek vylúčeniu Kikeho Salasa zvíťazil po dráme 2:1. Hostia viedli už od 4. minúty zásahom Álvara Garcíu a potom im rozhodca neuznal ďalší gól. Po zmene strán najprv z pokutového kopu vyrovnal Jon Guridi, potom prišlo vylúčenie Salasa a až po ňom Peque tuež z "bieleho bodu" rozhodol.

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Triumf Alavésu nebol až taký dramatický. Hostia z madridského predmestia Getafe hrali od 42. minúty bez vylúčeného Kika Femeníu a po zmene strán trikrát inkasovali. Deportovo skóroval až v záverečnej dvadsaťminútovke, keď sa do listiny strelcov postupne zapísali Nahuel Tenaglia, Mariano Díaz a Mikel Rodríguez.

Na nedeľu sú naplánované ďalšie dve stretnutia, na pondelok a stredu po jednom. Úvodné kolo dohrajú od 25. do 27. augusta.

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Hlavní ašpiranti na titul FC Barcelona aj Real Madrid vstúpia do novej sezóny duelmi 2. kola. Blaugranas sa počas nasledujúceho víkendu predstavia v Elche a "biely balet" v Barcelone proti Espanyolu.

La Liga opäť sľubuje napätie a kvalitný futbal v nadchádzajúcej sezóne, v ktorej nechýbajú známe mená ani napínavé súboje o vrcholové priečky.

Najvyššie súťaže v Anglicku, Nemecku, Francúzsku aj Taliansku sa začnú počas najbližších dvoch víkendov.


Zdroj: SITA.sk - V úvode novej sezóny španielskej futbalovej La Ligy naplno bodovali domáce kluby © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: La Liga 2026/2027
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