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16. augusta 2026
V úvode novej sezóny španielskej futbalovej La Ligy naplno bodovali domáce kluby
Tagy: La Liga 2026/2027
Úvodné stretnutia nového ročníka najvyššej španielskej futbalovej súťaže priniesli dramatické momenty. Z Top 5 európskych futbalových líg sa ako prvá začala španielska La Liga. V sobotu boli na ...
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16.8.2026 (SITA.sk) - Úvodné stretnutia nového ročníka najvyššej španielskej futbalovej súťaže priniesli dramatické momenty.
Z Top 5 európskych futbalových líg sa ako prvá začala španielska La Liga. V sobotu boli na programe dve stretnutia úvodného 1. kola a v oboch prípadoch naplno bodovali domáce tímy, po tri body do tabuľky si pripísali FC Sevilla a Deportivo Alavés.
FC Sevilla sa pred vlastnými fanúšikmi natrápil s Rayom Vallecano a napriek vylúčeniu Kikeho Salasa zvíťazil po dráme 2:1. Hostia viedli už od 4. minúty zásahom Álvara Garcíu a potom im rozhodca neuznal ďalší gól. Po zmene strán najprv z pokutového kopu vyrovnal Jon Guridi, potom prišlo vylúčenie Salasa a až po ňom Peque tuež z "bieleho bodu" rozhodol.
Triumf Alavésu nebol až taký dramatický. Hostia z madridského predmestia Getafe hrali od 42. minúty bez vylúčeného Kika Femeníu a po zmene strán trikrát inkasovali. Deportovo skóroval až v záverečnej dvadsaťminútovke, keď sa do listiny strelcov postupne zapísali Nahuel Tenaglia, Mariano Díaz a Mikel Rodríguez.
Na nedeľu sú naplánované ďalšie dve stretnutia, na pondelok a stredu po jednom. Úvodné kolo dohrajú od 25. do 27. augusta.
Hlavní ašpiranti na titul FC Barcelona aj Real Madrid vstúpia do novej sezóny duelmi 2. kola. Blaugranas sa počas nasledujúceho víkendu predstavia v Elche a "biely balet" v Barcelone proti Espanyolu.
La Liga opäť sľubuje napätie a kvalitný futbal v nadchádzajúcej sezóne, v ktorej nechýbajú známe mená ani napínavé súboje o vrcholové priečky.
Najvyššie súťaže v Anglicku, Nemecku, Francúzsku aj Taliansku sa začnú počas najbližších dvoch víkendov.
Zdroj: SITA.sk - V úvode novej sezóny španielskej futbalovej La Ligy naplno bodovali domáce kluby © SITA Všetky práva vyhradené.
Z Top 5 európskych futbalových líg sa ako prvá začala španielska La Liga. V sobotu boli na programe dve stretnutia úvodného 1. kola a v oboch prípadoch naplno bodovali domáce tímy, po tri body do tabuľky si pripísali FC Sevilla a Deportivo Alavés.
FC Sevilla sa pred vlastnými fanúšikmi natrápil s Rayom Vallecano a napriek vylúčeniu Kikeho Salasa zvíťazil po dráme 2:1. Hostia viedli už od 4. minúty zásahom Álvara Garcíu a potom im rozhodca neuznal ďalší gól. Po zmene strán najprv z pokutového kopu vyrovnal Jon Guridi, potom prišlo vylúčenie Salasa a až po ňom Peque tuež z "bieleho bodu" rozhodol.
Triumf Alavésu nebol až taký dramatický. Hostia z madridského predmestia Getafe hrali od 42. minúty bez vylúčeného Kika Femeníu a po zmene strán trikrát inkasovali. Deportovo skóroval až v záverečnej dvadsaťminútovke, keď sa do listiny strelcov postupne zapísali Nahuel Tenaglia, Mariano Díaz a Mikel Rodríguez.
Na nedeľu sú naplánované ďalšie dve stretnutia, na pondelok a stredu po jednom. Úvodné kolo dohrajú od 25. do 27. augusta.
Hlavní ašpiranti na titul FC Barcelona aj Real Madrid vstúpia do novej sezóny duelmi 2. kola. Blaugranas sa počas nasledujúceho víkendu predstavia v Elche a "biely balet" v Barcelone proti Espanyolu.
La Liga opäť sľubuje napätie a kvalitný futbal v nadchádzajúcej sezóne, v ktorej nechýbajú známe mená ani napínavé súboje o vrcholové priečky.
Najvyššie súťaže v Anglicku, Nemecku, Francúzsku aj Taliansku sa začnú počas najbližších dvoch víkendov.
Zdroj: SITA.sk - V úvode novej sezóny španielskej futbalovej La Ligy naplno bodovali domáce kluby © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: La Liga 2026/2027
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