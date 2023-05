Lotyši získali na MS v hokeji premiérový cenný kov v histórii, o výhre nad USA rozhodlo predĺženie

Rubins sa postaral o predĺženie aj výhru

O zlato si zahrajú Kanaďania a Nemci

MS v hokeji 2023

zápas o 3. miesto



Lotyšsko - USA 4:3 po predĺžení (2:2, 0:0, 1:1 - 1:0)

Góly: 8. Roberts Bukarts (Rihards Bukarts, Dzierkals), 17. J. Jaks (Dzierkals, Rihards Bukarts), 55. Rubins (Locmelis, Rihards Bukards), 62. Rubins (Daugavinš, J. Jaks) - 10. Grimaldi (Perunovich, Bjork), 20. Grimaldi (Perunovich, Coronato), 47. Coronato (Samberg, O'Connor)



Zostávajúci nedeľňajší program MS 2023:

finále: Kanada - Nemecko (19.20)



Známe konečné poradie MS 2023: 3. Lotyšsko, 4. USA, 5. Švajčiarsko, 6. Švédsko, 7. Fínsko, 8. Česko, 9. Slovensko, 10. Dánsko, 11. Kazachstan, 12. Francúzsko, 13. Nórsko, 14. Rakúsko, 15. Maďarsko, 16. Slovinsko

28.5.2023 - Súboj o bronzové medaily na majstrovstvách sveta v hokeji vo Fínsku a Lotyšsku sa skončil. Pobaltský tím pri premiérovej účasti v bojoch o medaily premiérovo získal cenné kovy.Naopak, Američania po roku opäť prehrali v dueli o 3. miesto a skončili štvrtí. Nepridali tak do zbierky 21. medailu a jubilejnú desiatu bronzovú zo scény svetových šampionátov.Do stretnutia lepšie vstúpilo lotyšské mužstvo. Útočník Roberts Bukarts bol v 8. min počas presilovej na konci spolupráce s bratom Rihardsom a Martinsom Dzierkalsom. Odpoveď zámorského tímu však nenechala na seba dlho čakať, už o necelé dve minúty vyrovnal na 1:1 Rocco Grimaldi.Lotyši si ešte do prestávky opäť vypracovali najtesnejší náskok zásluhou Janisa Jaksa, no Grimaldi 58 sekúnd pred prvou sirénou opäť zmazal náskok súpera.Po bezgólovej druhej tretine sa v tretej časti hry prvýkrát v zápase dostali do vedenia Američania, keď v 47. minúte skóroval Matt Coronato. Lotyši si však v 55. minúte vynútili predĺženie po presnom zásahu Kristiansa Rubinsa. Ten istý hráč v 62. minúte rozhodol o nečakanom, ale zaslúženom, víťazstve lotyšského výberu.O novom majstrovi sveta sa rozhodne v nedeľu večerkeď sa začne finále medzi Kanaďanmi a Nemcami.Výber „krajiny javorového listu“ získa z MS buď 28. zlato alebo 17. striebro. Nemci majú na konte zatiaľ dve striebra a dva bronzy. V roku 1930 podľahli vo finále práve Kanaďanom, o 23 rokov neskôr Švédom.