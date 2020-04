Tour de France 2020 bude v najneskoršom termíne v histórii, na štarte by nemal chýbať ani Sagan

Sagan by nemal chýbať

Najneskorší dátum pretekov v histórii

Dátumy ďalších pretekov nie sú známe

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.4.2020 - Organizátori najslávnejších cyklistických pretekov Tour de France v stredu oznámili, že v poradí 107. ročník tohto podujatia sa po novom začne 29. augusta v Nice a vyvrcholí 20. septembra záverečnou etapou na Elyzejských poliach v Paríži.Dôvodom odkladu je pandémia koronavírusu, pre ktorú francúzsky prezident Emmanuel Macron oznámil zrušenie všetkých veľkých podujatí do polovice júla.Na štarte "posunutej" Tour de France by nemal chýbať ani sedemnásobný držiteľ zeleného dresu za víťazstvo v bodovacej súťaži Peter Sagan. Aspoň podľa pôvodného zámeru tímu Bora-Hansgrohe by to tak malo byť.Šéf tohto nemeckého družstva Ralph Denk už deň pred definitívnym schválením posunu TdF vyhlásil, že ich priorita bude boj Emanuela Buchmanna o prvú trojku v celkovom poradí súbojov o žltý dres. Pre osvieženie pamäte, vlani tento nemecký univerzál obsadil celkové 4. miesto o 1:56 min za víťazným Kolumbijčanom Eganom Bernalom."Naším cieľom je pódium s Emanuelom. Žije v Rakúsku a aj momentálne má dobré podmienky na tréning a ukazuje tam dobrú formu. Nad jeho menom teda nevisí žiadny otáznik," uviedol Ralph Denk pre Münchner Merkur. Prezradil tiež, že finálovú osmičku pre Tour de France budú vyberať zo štrnástich kandidátov."Otázni sú tí, ktorí sú zatvorení v domácej karanténe a aktuálne im chýba lepšia forma," dodal Denk.Itinerár najslávnejších cyklistických pretekov sa oproti pôvodnému zámeru nezmenil. Oficiálny web podujatia uvádza, že spoločnosť ASO ako organizátor pretekov je v pravidelnom kontakte so všetkými zúčastnenými stranami - od miestnych komunít až po verejné orgány, s ktorými dosiahla dohodu."Tour de France sa uskutoční dva mesiace po vopred určenom začiatku. Takto neskoro to bude prvýkrát v histórii. Chceme dodržať presný rozpis všetkých 21 etáp. Mal som včera na telefonickej linke 49 predstaviteľov z hostiteľských miest a všetci nám vyjadrili svoju podporu. Nech je Tour prvou udalosťou, ktorá sa uskutoční po ťažkom čase boja s koronavírusom, ktorý momentálne všetci zažívame. Nech je majákom do budúcnosti, že to všetko zvládneme a symbolom obnovy krajiny. Teraz však ešte musíme bojovať," vyhlásil šéf pretekov Christian Prudhomme, cituje ho špecializovaný portál Cyclingnews.Vo vyše storočnej histórii "Starej dámy" sa občas stalo, že preteky vyvrcholili v auguste, ale nikdy nie v septembri. Zatiaľ najneskorší termín konca Tour de France bol 9. august v roku 1908. Z celkového víťazstva sa vtedy druhýkrát po sebe tešil Lucien Petit-Breton.Oneskorená verzia Tour de France zároveň znamená, že posledná etapa sa uskutoční v deň individuálnej časovky na majstrovstvách sveta vo švajčiarskom Martigny. Tie zatiaľ Medzinárodná cyklistická únia (UCI) ponechala v kalendári v pôvodnom termíne. Preteky mužov s hromadným štartom na MS 2020 by mali prísť na rad o týždeň neskôr 27. septembra.UCI zatiaľ nespresnila ako to bude s ďalšími dvoma podujatiami Grand Tour /Giro d´Italia a Vuelta a Espaňa/ v tomto roku. Každopádne, ak sa majú uskutočniť, tak až po Tour de France a majstrovstvách sveta. Značne oklieštená cyklistická sezóna by sa tak natiahla až do novembra.