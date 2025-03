Oscary 2025: Za najlepší film roka na Oscaroch vyhlásili Anoru. KTO ZÍSKAL OSCARA?

V noci z nedele na pondelok sa v kalifornskom Los Angeles udelovali filmové Oscary. V poradí 97. ročník odovzdávania prestížnych cien americkej Akadémie filmových umení a vied (AMPAS) sa uskutočnil v Dolby Theatre. Slávnostný galavečer po prvý raz moderoval americký komik Conan O'Brien.



Akadémia oznámila nominácie 23. januára. Stalo sa tak s týždňovým oneskorením - dôvodom boli ničivé lesné požiare, ktoré zúrili v okolí Los Angeles, kde AMPAS sídli. Finálne hlasovanie sa začalo 11. februára a skončilo 18. februára.



Najviac nominácií - 13 - získal kriminálny muzikál Emilia Pérez, nasledujú filmy Brutalista a Čarodejka, ktoré majú zhodne po desať nominácií.



Päťdesiatdvaročná španielska herečka sa totiž v medzičasom už zmazanom príspevku na platforme X vyjadrila v protiislamskom a rasistickom duchu, píše agentúra DPA.



Galavečer odštartovali americká speváčka a herečka Ariana Grande a britská speváčka a herečka Cythia Erivová, ktoré zaspievali piesne "Somewhere Over the Rainbow" a "Home" na počesť mesta Los Angeles, ktoré bolo zdevastované rozsiahlymi lesnými požiarmi, píše agentúra AP.

Na Oscaroch triumfovala snímka Anora režiséra Seana Bakera

Filmom roka 2024 sa na 97. ročníku odovzdávania prestížnych cien americkej Akadémie filmových umení a vied (AMPAS) stala v noci na pondelok snímka Anora z dielne režiséra Seana Bakera.

Americký režisér Sean Baker pózuje s cenami v kategóriách najlepší pôvodný scenár, najlepšia réžia, najlepší strih a najlepší film za snímku Anora na 97. ročníku odovzdávania Oscarov 2. marca 2025 v Los Angeles.

Brazílska snímka I’m Still Here získala Oscara za najlepší zahraničný film

Samotný Baker si za Anoru odniesol dovedna tri zlaté sošky - v kategóriách najlepší pôvodný scenár, najlepšia réžia a najlepší strih. V kategórii najlepšia herečka v hlavnej úlohe za svoj výkon v snímke Anora triumfovala americká herečka Mikey Madisonová.Komediálna dráma Anora vykresľuje príbeh sexuálnej pracovníčky, ktorá dúfa, že vo vzťahu s ruským oligarchom bude žiť svoju "rozprávku o novodobej popoluške".V kategórii najlepší zahraničný film si v noci na pondelok ocenenie americkej Akadémie filmových umení a vied (AMPAS) odniesla brazílska snímka I’m Still Here.

Brazílčan Walter Salles pózuje s cenou v kategórii najlepší zahraničný film za snímku I’m Still Here na 97. ročníku odovzdávania Oscarov 2. marca 2025 v Los Angeles.

Oscara za najlepšiu herečku získala Mikey Madisonová

Príbeh filmu opisuje osud rodiny, ktorá zostala v dôsledku vojenskej diktatúry v Brazílii rozdelená vyše dve desaťročia.V snímke z dielne režiséra Waltera Sallesa stvárnila herečka Fernanda Torresová úlohu Eunice Paivovej, manželky bývalého brazílskeho ľavicového kongresmana Rubensa Paviu, ktorého v roku 1971 v časoch vojenskej diktatúry odviedli od rodiny z domova v Rio de Janeire a nikdy viac sa nevrátil, spresňuje AP.Hlavná dejová línia filmu je založená na pamätiach Paviovho syna Marcela, pričom sa sústredí práve na matku piatich detí Eunice, ktorá bola nútená pokračovať v živote so svojou rodinou bez manžela i bez odpovedí na otázky týkajúce sa jeho zmiznutia.V kategórii najlepší zahraničný film boli nominované aj snímky Dievča s ihlou (Dánsko), Emilia Pérez (Francúzsko), Semienko posvätného figovníka (Nemecko) a Mačacia odysea (Lotyšsko).Cenu americkej Akadémie filmových umení a vied (AMPAS) v kategórii najlepšia herečka v hlavnej úlohe získala americká herečka Mikey Madisonová za svoj výkon v tragikomickej snímke Anora. TASR informuje podľa agentúr AFP a AP.

Americká herečka Mikey Madisonová si prevzala cenu v kategórii najlepšia herečka v hlavnej úlohe za svoj výkon v snímke Anora na 97. ročníku odovzdávania Oscarov 2. marca 2025 v Los Angeles.

Oscara získal dokumentárny film Žiadna iná krajina

Trium Madisonovej bol podľa AFP najväčším prekvapením večera, keďže v tejto kategórii bola nominovaná aj najväčšia favoritka Demi Mooreová (Substancia), ako aj herečky Cynthia Erivová (Čarodejka), Karla Sofía Gascónová (Emilia Pérez), Mikey Madisonová (Anora) a Fernanda Torresová (I'm Still Here).Cenu americkej Akadémie filmových umení a vied v kategórii najlepší dokumentárny film získala v noci na pondelok snímka Žiadna iná krajina (No Other Land). informuje TASR podľa agentúry AP.

Zľava Basel Adra, Rachel Szorová, Hamdan Ballal a Juval Abraham pózujú s cenou v kategórii najlepší dokumentárny film za snímku Žiadna iná krajina (No Other Land) na 97. ročníku odovzdávania Oscarov 2. marca 2025 v Los Angeles.

Adrien Brody získal Oscara za hlavnú rolu vo filme Brutalista

Na snímke spolupracovali izraelskí i palestínski tvorcovia. Opisujú príbeh palestínskeho aktivistu a novinára Basela Adru, ktorý napriek riziku zadržania dokumentuje ničenie svojho rodného mesta na juhu Západného brehu Jordánu. Mesto búrajú izraelskí vojaci, ktorí ho plánujú využiť ako výcvikovú zónu.Adrovo úsilie zostane bez odozvy až do chvíle, kým sa nespriatelí s izraelským novinárom Juvalom Abrahamom, ktorý mu pomôže pri rozšírení jeho príbehu, spresňuje AP.Dokumentárny film sa natáčal viac než štyri roky, medzi rokmi 2019 až 2023, a dokončili ho niekoľko dní pred útokom palestínskych militantov napojených na hnutie Hamas na územie Izraela zo 7. októnra 2023, ktorým sa začala vojna v Gaze, píše AP.Snímka je vo veľkej miere závislá od záznamov z videokamery z osobného archívu Adru. "Približne pred dvoma mesiacmi som sa stal otcom a dúfam, že moja dcéra nebude musieť žiť ten istý život, aký žijem teraz ja, v neustálom strachu pred osadníkmi, násilím, demoláciami domov a násilného vysídľovania," uviedol v prejave Adra."Tento film sme nakrútili ako Palestínčania a Izraelčania, pretože spolu sú naše hlasy silnejšie," povedal izraelský novinár a filmár Abraham. Vo svojom prejave poukázal na "kruté ničenie Gazy a jej ľudu" vládou svojej krajiny a zároveň apeloval na hnutie Hamas, aby prepustilo všetkých izraelských rukojemníkov, cituje AP.Americký herec Adrien Brody získal v noci na pondelok prestížne ocenenie americkej Akadémie filmových umení a vied (AMPAS) v kategórii najlepší herec v hlavnej úlohe za svoj výkon v snímke Brutalista. TASR informuje podľa agentúry AP.

Americký herec Adrien Brody si prevzal cenu v kategórii najlepší herec v hlavnej úlohe za svoj výkon v snímke Brutalista na 97. ročníku odovzdávania Oscarov 2. marca 2025 v Los Angeles.

Oscara za najlepšiu herečku vo vedľajšej úlohe získala Zoe Saldanová

V poradí svoju druhú zlatú sošku Oscara získal Adrien Brody za stvárnenie vizionárskeho maďarského architekta Lászlóa Tótha, ktorému sa podarilo uniknúť pred holokaustom a dostať sa do Spojených štátov, aby tam našiel svoj americký sen.Snímka zachytáva 30 rokov života Tótha, fiktívnej postavy, ktorej netradičné návrhy spochybňovali vtedajšie spoločenské normy, a jeho neúnavnú snahy o umeleckú integritu.Brody v kategórii najlepší herec v hlavnej úlohe triumfoval nad Timothéem Chalametom (Bob Dylan: Úplne neznámy), Colmanom Domingom (Sing Sing), Ralphom Fiennesom (Konkláve) a Sebastianom Stanom (The Apprentice: Príbeh Trumpa).Film Brutalista bol nominovaný na Oscara v dovedna desiatich kategóriách. Ide o tri a pol hodinový povojnový epos režiséra Bradyho Corbeta, v ktorom si zahrali aj Felicity Jonesová a Guy Pearce.Americká herečka Zoe Saldanová získala v noci na pondelok prestížne ocenenie americkej Akadémie filmových umení a vied (AMPAS) v kategórii najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe za snímku Emilia Pérez.

Americká herečka Zoe Saldanová pózuje s cenou v kategórii najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe za snímku Emilia Pérez na 97. ročníku odovzdávania Oscarov 2. marca 2025 v Los Angeles.

Snímka Mačacia odysea získala Oscara v kategórii najlepší animovaný film

Snímka vykresľuje príbeh drogového bossa, ktorý chce zanechať obchod s narkotikami a stať ženou. Film natočil francúzsky režisér Jacques Audiard v španielskom jazyku.Saldanová, ktorej otec pochádza z Dominikánskej republiky a matka z Portorika, stvárnila právničku, ktorú si drogový boss najal, aby pomohla zorganizovať operáciu pohlavia, v rámci ktorej sa stane Emiliou Pérez. Tú hrá španielska herečka Karla Sofía Gascónová, ktorá je vôbec prvou otvorene transrodovou herečkou nominovanou na Oscara, píše AP."Som hrdým dieťaťom rodičov - imigrantov, ktorí mali svoje sny a dôstojnosť, a ruky, čo tvrdo pracovali," uviedla v prejave Saldanová. "Som prvou Američankou dominikánskeho pôvodu, ktorá prijme cenu akadémie, a viem, že nebudem poslednou," dodala.Saldanová v kategórii najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe triumfovala napríklad nad americkou speváčkou a herečkou Arianou Grande (Čarodejky), Isabellou Rosseliniou (Konkláve), Monicou Barbarovou (Bob Dylan: Úplne neznámy) a Felicity Jonesovou (Brutalista).Snímka Emilia Pérez mala dovedna 13 nominácií na najprestížnejšie filmové ocenenie. Oscara získala aj v kategórii najlepšia filmová pieseň. Ocenenie si prevzali francúzski skladatelia Clíment Ducol a Camille za pieseň El Mal.Snímka Mačacia odysea (Flow) z dielne nezávislého lotyšského režiséra Gintsa Zilbalodisa získala v noci na pondelok prestížne ocenenie americkej Akadémie filmových umení a vied (AMPAS) v kategórii najlepší animovaný film.

Na snímke zľava Gints Zilbalodis, Matiss Kaza, Ron Dyens a Gregory Zalcman pózujú s cenou v kategórii najlepší animovaný film za snímku Mačacia odysea (Flow) na 97. ročníku odovzdávania Oscarov 2. marca 2025 v Los Angeles.

Oscara v kategórii najlepší herec vo vedľajšej úlohe získal Kieran Culkin

V prípade snímky Mačacia duša ide o snovú estetiku spojenú s pokojnou, no postapokalyptickou bájkou o čiernej mačke a ďalších zvieratách, ktoré sa snažia prežiť katastrofickú povodeň. Film nemá žiadne dialógy a vykresľuje nepravdepodobné vzťahy a porozumenie medzi rôznymi druhmi, ktoré sa spoločne snažia uniknúť pred katastrofou.Je to len druhá animovaná snímka režiséra Zilbalodisa a vznikla s minimálnym rozpočtom, pripomína AP."Je to vôbec prvýkrát, čo bol nominovaný film z Lotyšska. Takže to pre nás znamená naozaj veľa. Sme veľmi inšpirovaní a dúfame, že sa čoskoro vrátime," uviedol režisér v prejave.Snímka Mačacia odysea bola tiež nominovaná v kategórii najlepší zahraničný film.V kategórii adaptovaný scenár bol ocenený film Konkláve z dielne tvorcu Petra Straughana, píše AP.Prestížnu cenu americkej Akadémie filmových umení a vied (AMPAS) - zlatú sošku Oscara - získal v noci na pondelok v kategórii herec vo vedľajšej úlohe Kieran Culkin za snímku Skutočná bolesť.

Na snímke Kieran Culkin získal cenu v kategórii najlepší herec vo vedľajšej úlohe za snímku Skutočná bolesť na 97. ročníku odovzdávania Oscarov 2. marca 2025 v Los Angeles.





Film prináša horko-sladký pohľad na rodinu, priateľstvá a straty prameniace z tragédie holokaustu.



Štyridsaťdvaročný Kieran Culkin v kategórii herec vo vedľajšej úlohe porazil Juru Borisova (Anora), Edwarda Nortona (Bob Dylan: Úplne neznámy), Guya Pearceho (Brutalista) a Jeremyho Stronga (The Apprentice: Príbeh Trumpa).

KTO ZÍSKAL OSCARA (Hlavné kategórie)

Najlepší film

Anora

Najlepšia réžia

Anora (Sean Baker)

Najlepší herec v hlavnej úlohe

Adrien Brody (Brutalista)

Najlepšia herečka v hlavnej úlohe

Mikey Madison (Anora)

Najlepší herec vo vedľajšej úlohe

Kieran Culkin (Skutočná bolesť)

Najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe

Zoe Saldaňa (Emilia Pérez)

Najlepší celovečerný animovaný film

Mačacia odysea

Najlepší celovečerný dokumentárny film

Žiadna iná krajina

Najlepší cudzojazyčný film

Stále som tu (Brazília)

Najlepšia kamera

Lol Crawley (Brutalista)

Najlepší pôvodný scenár

Anora

Najlepší adaptovaný scenár

Konkláve

Najlepšie kostýmy

Čarodejka

Najlepšie masky

Substancia

Najlepšie vizuálne efekty

Duna II

Najlepšia pôvodná hudba

Brutalista