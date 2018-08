Skupina Horkýže Slíže pripravila špičkovú Slížovicu

Archívna snímka, Peter Kuko Hrivňák. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 29. augusta (TASR) – Autocvičisko Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre bolo v utorok (28.8.) miestom siedmeho ročníka festivalu Slížovica. Hudobný festival skupiny Horkýže Slíže je spojený s oslavou jej narodenín. Tento rok Slíže oslavujú 26 rokov existencie a na narodeninovú oslavu si pozvali známe slovenské aj české kapely.Kde hrá Chiki Liki Tu-a, tam sa to pred pódiom hýbe. To platilo aj pre Slížovicu. Jej osobitý štýl a humor v textoch piesní osloví každého, čo platí pre piesne Kuca paca, Zuza, sorry, Pod balkónom, Kristína, Laska moja de si, Ďakujem či Monte Carlo (...v šušťakoch). Chlapci z Prešova vedia prečítať divákov a ponúknuť im tú pravú zábavu.Prešovčanov striedala domáca formácia Zoči Voči. Na scéne je od roku 2004, vydala päť albumov, autorom väčšiny skladieb je Michal Žitňanský. Ohlas mali piesne Stratený, Láska – Nenávisť, Negatív, S tebou, Klamem či Pozri sa na seba a Romantik.Sympatický dojem zanechala v našich končinách málo známa pražská skupina Pipes and Pints, hrajúca punk rock podporený netradične gajdami. Z pódia zazneli skladby Calling Me, City By The Sea, Raise our Flag, Never Let You Down, Different Way či Right Or Wrong. Kapelu založil Vojta Kalina v roku 2006, spevákom skupiny je Ír Travis O'Neill. Za album Found and Lost, vydaný v roku 2012, získali cenu Anděl.Festival osviežila aj kuchárska šou známeho šéfkuchára Marcela Ihnačáka, ktorému asistovali gitaristi Slížov Marek Viršík a Mário Sabo. Varili špecialitu festivalu, Horkýže Slíže s ochutnávkou hneď pred pódiom. Kto nestihol ochutnávku, skúsil potom festivalové slíže v Ihnačákovom stánku.Slobodná Európa patrí už dlhé roky k špičke slovenskej hudobnej scény. Jej prvý album Pakáreň z roku 1991 patrí k najlepším albumom, ktoré na Slovensku vyšli. Whisky a spol. ponúkli piesne z albumu Štvorka aj známe hity z predchádzajúcich albumov, medzi nimi Som ten, Nikdy to tak nebude, Relatívny pokoj, Kapitalizmus, Čo sa stalo s naším životom, Stredná trieda, Ráno, Podvod či Unavený a zničený.Headlinerom večera bola česká rocková legenda, skupina Kabát. Na scéne je od roku 1983, odpichom pre jej úspešnú dráhu bol rok 1991, keď vydala prvý album Má ji motorovou. Dnes má na svojom konte 11 štúdiových albumov, ten najnovší Do pekla/Do nebe vydala 22. mája 2015. Začala skladbou Dole v dole, nasledovali Děvky ty to znaj, Porcelánový prasata, Malá dáma, Úsměv pana Lloyda, Frau Vogelrauch, Bára, Šaman, Starej bar, Ebenový hole, Burlaci, Kůže líná od Kolína, Banditi di Praga, Kalamity Jane, Shořel náš dům, Žízeň, Pohoda a Moderní děvče.Veľmi náročnú úlohu mali Horkýže Slíže, oslávenci a organizátori zároveň, keď nastupovali po skupine Kabát. Kuko a spol. sú však skúsenou partiou a tak top nálada pred pódiom pokračovala, prispeli k tomu skladby Traja spití roboši, Nazdar, Kožky, perie, Líza a Wendy, Emanuel Bacigala, A ja sprostá, Nervy, Vlak či Logická hádanka. Pri vystúpení Slížov v nabitom hľadisku môže pri skákajúcom a rozvášnenom dave prísť fanúšik k úrazu, našťastie sa nič také nestalo.povedal pre TASR Marek Viršík, bubeník Horkýže Slíže.Kto ešte vládal, tak toho zložila skupina Polemic, ktorej patril záver festivalu, viac ako skúsení harcovníci, veď na scéne sú už tri desiatky rokov. Nedá sa netancovať pri hitoch Slnko v sieti, Poď s nami, Ona je taká, Tancuj, tancuj, Horúce časy, Keď to raz príde, Farebná, Do ska, Škandál, Ja som to vedel, Ako to prežijem a Komplikovaná.