Skupina IMT Smile vydala album Budeme to stále my, vznikal na štyroch miestach

BRATISLAVA 30. októbra - Slovenská skupina IMT Smile vydala po troch rokoch nový radový album Budeme to stále my.

Vznikal na štyroch miestach

Duet so Szidi Tobias

Z čerstvej štúdiovky zatiaľ kapela predstavila dva single, prvý s názvom Budeme to stále my a druhý, duet Poď so mnou s rapperom Kalim.Album vznikal na štyroch miestach, v kalifornskej Santa Monice, vo Veľkej Británii, v pražskom Barandove a v štúdiu IMT Smile na bratislavskej Kolibe.Okrem featuringu s Kalim prináša aj duet so Szidi Tobias v piesni Podaj mi ruku či spoluprácu s českou kapelou Chinaski v skladbe Osud.Piesne z nového albumu predstavia IMT Smile fanúšikom a fanúšičkám na piatich vianočných koncertoch v Bratislave a Košiciach.