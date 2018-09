Vysielacie rozhlasové štúdio a réžiu RTVS v Košiciach obnovujú

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. septembra (TASR) - Vysielacie rozhlasové štúdio a réžia RTVS v Košiciach prechádzajú od augusta celkovou stavebnou a technologickou obnovou. Tá pozostáva z výmeny akustických obkladov, interiérových segmentov, vysielacej techniky a technológie. Koncom októbra by už mali naplno fungovať. RTVS na to zo svojho rozpočtu dala 167.000 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková." povedal generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník. Projektom na zlepšenie energetickej efektívnosti v košickom štúdiu sa podľa neho začala postupná energetická obnova areálov RTVS v Bratislave, Košiciach a Banskej Bystrici, čím sa dosiahne významná úspora spotreby energie pri prevádzke budov.uviedol výkonný riaditeľ Štúdia RTVS Košice Jozef Puchala.Administratívna budova košického štúdia pochádza zo začiatku 80. rokov minulého storočia a v súčasnosti vykazuje značné stavebno-technické nedostatky. V havarijnom stave, a za hranicou svojej životnosti, je odovzdávacia stanica tepla, v zlom technickom stave je tiež prípojka primárnej energie a vzduchotechnické zariadenia. V septembri sa preto začalo s postupným zateplením obvodového plášťa vrátane strešnej konštrukcie, výmenou okien, zasklených stien a vstupných dvier, s výmenou oplechovania atík a budovaním bezbariérového prístupu. Zmení sa systém prípravy teplej úžitkovej vody, namontujú sa úspornejšie svietidlá a vybuduje nová odovzdávacia stanica tepla vrátane rozvodov, vymenia vnútorné rozvody a vykurovacie telesá, obnoví vzduchotechnika a nainštaluje fotovoltaická elektráreň na streche administratívnej budovy.Práce by mali potrvať do novembra budúceho roka. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. RTVS na neho získala nenávratný finančný príspevok vo výške 1,42 milióna eur. Stavebný ruch je okrem Košíc aj v bratislavskom areáli RTVS v Mlynskej doline. Rekonštruuje sa strecha, podlaha, fasáda a vnútorné priestory príručných dielní a skladov, keďže ešte v apríli 2016 v tomto objekte prišlo k lokálnemu kolapsu časti strešnej konštrukcie.