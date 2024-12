Skúšajú to znova. KDH, PS a SaS podali ďalší návrh na odvolanie ministra vnútra Šutaja Eštoka

Každý deň pribúdajú nové a nové zlyhania

Z Policajného zboru odišlo 2 120 policajtov

Vulgárne gesto premiéra

3.12.2024 (SITA.sk) - Opozičné strany Progresívne Slovensko (PS) , strana Sloboda a Solidarita (SaS) Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) v utorok znova podali návrh na odvolanie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka "Dôvody na jeho odvolanie z našej strany stále pretrvávajú. Rovnako ako jeho zbabelosť nepredstúpiť pred plénum Národnej rady SR a neobhájiť sa," vysvetlil dôvody predseda poslaneckého klubu progresívcov Martin Dubéci . Poslanec Ondrej Dostál (SaS) dodal, že spísaných majú 13 závažných dôvodov, ktoré chcú prerokovať v pléne."O diskusiu s ministrom Šutajom Eštokom sa snažíme už od septembrovej schôdze. Jednak o bezpečnostnej situácii na Slovensku, ako aj pre hrozby, ktoré sa tu zjavujú. Ako ste videli, odmietli sa o tom baviť. Máme tu rôzne dôležité problémy a namiesto toho premiér a koalícia chce budúci týždeň rokovať o akomsi extrémizme. Čiže radšej sa chcú rozprávať o "kreténinách", ako sa venovať skutočným problém krajiny," povedal Krúpa.Poslankyňa za Progresívne Slovensko Zuzana Števulová konštatovala, že dôvody na odvolanie ministra Šutaja Eštoka ostávajú totožné, ale každý deň pribúdajú nové a nové zlyhania."Ako som poukázala už minulý týždeň. Minister mal spolu s riaditeľom Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavlom Gašparom tlačovku, kde informovali o ohrození kritickej infraštruktúry na Slovensku. Ale nič konkrétne sme sa nedozvedeli. Preto sme v tejto súvislosti požiadali aj o mimoriadne zvolanie výboru v NR SR na kontrolu SIS . Ak zistíme, že to bola len kauza k prekrytiu dôvodov na jeho odvolanie, tak sa k tomu aj tak postavíme," uviedla Števulová.Poslanec za KDH František Majerský doplnil k dôvodom na odvolanie Šutaja Eštoka skutočnosť, že k 30. novembru odišlo z Policajného zboru 2 120 policajtov."To číslo je už teraz alarmujúce a hovorí sa až o troch tisícoch. Nebude ľahké ich nahradiť a určite to bude mať dosah na bezpečnosť našej krajiny a minister Šutaj Eštok sa z toho vyzúva. Takže minister by mal prísť do NR SR, mal by s nami komunikovať a baviť sa o tom, ako zlepší situáciu v Policajnom zbore," objasnil Majerský.Poslanec Dubéci sa vyjadril aj k údajnému vulgárnemu gestu premiéra Roberta Fica smerom k opozičným poslancom po hlasovaní o štátnom rozpočte."Všimli si to viacerí poslanci. Je to taký absurd, aby predseda vlády chodil pomedzi opozičných poslancov a ukazoval prostredník," reagoval Dubéci. Podľa Majerského išlo o znova o odkláňanie pozornosti, aby premiér krajiny zaplnil média tým gestom, ktoré urobil."Namiesto toho, aby ľuďom povedal, že týmto rozpočtom ide ochudobňovať bežných ľudí, tak toto komunikovať nechce," dodal Majerský. Poslanci sa tiež vyjadrili aj k téme alkoholu na pôde parlamentu."Práve prebiehajú rokovania o novom Rokovacom poriadku NR SR a myslím si, že to by mala byť tiež jedna z tém rokovacieho poriadku," uviedol Krúpa. Podľa Dubéciho, by určite prospelo, aby sa tá politická kultúra v parlamente zvýšila. "A to sa týka ako koalície, tak aj opozície. Keď sa ľudia na to pozerajú z vonku, tak je to hanba," uzavrel Dubéci.