Poslankyne PS vyzývajú na väčší rešpekt a podporu zdravotne znevýhodnených – VIDEO

Mnohé opatrenia zostávajú nenaplnené

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Nedostatky v opatreniach ministra práce

3.12.2024 (SITA.sk) - Osoby so zdravotným znevýhodnením sú pre vládu neviditeľné. Uviedli to poslanci Progresívneho Slovenska (PS) pri príležitosti Medzinárodného dňa osôb so zdravotným znevýhodnením, zároveň upozornili na nedostatočnú pozornosť, ktorú im venuje vláda Poslankyňa PS Veronika Veslárová vyhlásila, že hoci ich strana predložila niekoľko návrhov zákonov zameraných na zlepšenie situácie týchto osôb, mnohé opatrenia zostávajú nenaplnené.„Deti so zdravotným znevýhodnením často nie sú prijaté do spádových škôl. To je v priamom rozpore so zákonom. Tento rok sme preto navrhli novelu školského zákona, ktorá by umožnila rodičom kontaktovať školy tri roky pred nástupom ich dieťaťa, aby bol jeho nástup pripravený. Ani tento návrh koalícia nepodporila,“ zdôraznila poslankyňa Tina Gažovičová . PS tiež predstavilo iniciatívu AJ MY, ktorá podporuje lepšie začlenenie zdravotne znevýhodnených do spoločnosti.„Musíme sa zamerať na odstraňovanie bariér a poskytovanie kvalitného poradenstva pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Je to o rešpekte, pomoci, ohľaduplnosti a všímavosti. Nemôžeme ľudí so zdravotným znevýhodnením naďalej ignorovať,“ dodala poslankyňa Jana Hanuliaková Kritika zaznela aj od podpredsedníčky PS Simony Petrík , ktorá poukázala na nedostatky v opatreniach ministra práce Erika Tomáša . Za príklad uviedla krátenie opatrovateľských príspevkov na základe príjmov opatrovanej osoby, ktorého zmeny boli prijaté až pod tlakom.Poslankyňa Európskeho parlamentu Veronika Cifrová Ostrihoňová vyzdvihla snahy EÚ zlepšovať situáciu ľudí so zdravotným znevýhodnením, a to aj prostredníctvom nedávno schváleného jednotného preukazu pre osoby so zdravotným postihnutím.