Skvelá Gajanová prekonala na olympiáde slovenský rekord, medzi najlepších sa však nedostala (foto)

Vyrovnala dosiaľ najlepší slovenský výsledok

Snažila sa vyťažiť maximum

4.8.2024 (SITA.sk) - Slovenská reprezentantka Gabriela Gajanová nepostúpila do finále behu na 800 m na olympijských hrách v Paríži. Nepodarilo sa jej to napriek dosiahnutému osobnému aj národnému rekordu 1:58,22 min.Úradujúca vicemajsterka Európy Gajanová skončila v druhom z troch nedeľňajších semifinálových behov na šiestej priečke a celkovo ju klasifikovali na 11. mieste. Vyrovnala tým dosiaľ najlepší slovenský výsledok na 800 m na olympijských hrách - 11. miesto Lucie Klocovej v Pekingu 2008 (1:58,80 v semifinále).Priamo do boja o medaily postúpili prvé dve pretekárky, v Gajanovej semifinále zvíťazila Etiópčanka Tsige Dugumová (1:57,47). Dvadsaťštyriročná Liptáčka nemala šancu dostať sa ďalej ani prostredníctvom dosiahnutého času. Slovenský rekord Gabriely Sedlákovej 1:58,37 platil od 21. augusta 1987, čiže bezmála 37 rokov.„Snažila som sa vyťažiť z rýchlych pretekov maximum. Mrzí ma, že to nevyšlo na finále, ale teším sa zo slovenského rekordu. Pocity vo mne sa miešajú. Mala som natrénované na slovenský rekord aj lepšie časy. Snažila som sa vyviezť a bojovať do posledných metrov, ale bolo to ťažké. Robila som, čo sa dalo, ale išla som trochu so zatiahnutou ručnou brzdou," uviedla Gabriela Gajanová v prvej reakcii pre STVR.Gajanová obsadila pred troma rokmi pri svojej premiére pod piatimi kruhmi v Tokiu 25. priečku (2:01,41). Na prienik do semifinále jej vtedy chýbalo jedno miesto, respektíve 25 stotín.