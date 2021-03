Video: Fantastická Petra Vlhová druhá v slalome v Jasnej 2021

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová skončila druhá v slalome Svetového pohára v Jasnej. V sobotňajšej súťaži nestačila iba na víťaznú Američanku Mikaelu Shiffrinovú, za ktorou zaostala o 34 stotín sekundy. Tretie miesto obsadila Švajčiarka Wendy Holdenerová (+0,52). Druhá slovenská reprezentantka Petra Hromcová pri premiére v prestížnom seriáli nedokončila 1. kolo.



Vlhová viedla po prvom kole s náskokom 27 stotín pred Shiffrinovou, v tom druhom si poradie vymenili. Slovenka si však udržala pozíciu na čele priebežného hodnotenia disciplíny, pred Shiffrinovou vedie o 45 bodov. Navyše skresala manko na líderku celkového poradia SP Laru Gutovú-Behramiovú, za Švajčiarkou zaostáva už iba o 107 bodov.



Dvadsaťpäťročná Vlhová dosiahla 42. pódiové umiestnenie v SP. Výrazne si vylepšila svoje umiestenie spred piatich rokov, keď skončila v Jasnej deviata. "Pocit je to úžasný, je to moje prvé pódium tu v Jasnej," povedala Vlhová pre RTVS: "Bol to boj, dala som do toho všetko. Bohužiaľ, Mikaela bola lepšia. Robila som, čo som mohla, nakoniec to nestačilo, čo ma mrzí. Som však stále vpredu, z čoho sa teším. Mikaela nemala čo stratiť, išla naplno. Povedala mi, že veľmi dobre vie, ako sa cítim, že každý chce doma zvíťaziť. Urobila som však drobné chyby a, bohužiaľ, to nestačilo. Viem, že som urobila maximum, dala som do toho 120 percent."

Shiffrinová slávila 69. víťazstvo v kariére, z toho 45. v slalome. "V druhom kole som tlačila, ako som mohla. Mala som pocit, že to bola výborná jazda, keď som prišla do cieľa. Svoju úlohu som zvládla. Petra jazdí po celom svete, doma sa môže predstaviť iba niekoľkokrát, chcela veľmi zvíťaziť. Druhé miesto je stále skvelý výsledok. Stále má však vedúcu pozíciu v boji o malý glóbus," uviedla pre RTVS Američanka, ktorá si po piatich rokoch zopakovala triumf pod Chopkom.



Vlhová otvorila domáce preteky so štartovým číslom 1, od prvej brány chytila rytmus a predviedla plynulú jazdu. Navyše sa vyvarovala chýb a v spodnej časti ešte tempo vystupňovala. Konkurentky na jej jazdu nestačili, Holdenerová s číslom 2 išla síce odvážne, ale dolu stratila a v cieli mala manko štyroch desatín. Priblížiť sa jej nedokázala ani majsterka sveta z Cortiny d'Ampezzo Katharina Liensbergerová, ktorá zaostala o 91 stotín. Víťazka slalomu v Jasnej 2016 Shiffrinová sa snažila ísť aktívne a agresívne, na prvých dvoch medzičasoch si držala tesný náskok. Na treťom však už bola aj ona v červených číslach a v cieli mala na Vlhovú stratu takmer troch desatín. "Boli to preteky ako každé iné, snažila som sa ísť naplno. Snažila som sa spraviť so štartového čísla jeden výhodu. Urobila som si dobrú prehliadku, kopec veľmi dobre poznám. Vedela som, kde môžem ako ísť. Je to jeden z tých ľahších slalomov, pomohlo nám, ako je to pripravené. Podložka je veľmi dobrá, je to tvrdé, ale nie ľadové," uviedla Vlhová pre RTVS.



Do jednej sekundy sa v 1. kole zmestili iba štyri pretekárky. Prekvapením bola jazda Američanky Pauly Moltzanovej, ktorá sa so štartovým číslom 26 zaradila na šiestu pozíciu (+1,72). Prvé kolo sa vydarilo aj českej reprezentantke Martine Dubovskej. Rodáčke z Třinca, ktorá vyrastala a žije na Liptove, patrila priebežná deviata priečka (+1,98). Prvé kolo uzavrela so štartovým číslom 57 Petra Hromcová, po treťom medzičase bola priebežne 53. so stratou 4,71 s, no potom dostala špicar a vypadla.



V 2. kole bolo viac rytmických zmien, najmä v hornej časti bol kurz viac zatočený, navyše začalo snežiť. Do vedenia sa dostala Ana Buciková, ktorá sa z dvanástej pozície posunula na konečnú šiestu. Slovinku nezosadili z vedúcej pozície Dubovská, Rakúšanky Katharina Huberová, Chiara Mairová a ani Američanka Moltzanová, podarilo sa to až Švajčiarke Michelle Gisinovej. Potom splnila svoju úlohu Liensbergerová, no dlho na čelnej pozícii nevydržala. Holdenerová totiž zariskovala, postupne zvyšovala náskok a dostala sa do vedenia s náskokom 90 stotín. Svoju jazdu však zvládla aj Shiffrinová, ktorá od úvodu našla skvelý rytmus a prekonala Švajčiarku o 52 stotín. Vlhová išla tiež razantne, držala si náskok až do tretieho medzičasu, v závere však na konkurentku nestačila.



Po výmene súťaží je v nedeľu v Jasnej na programe obrovský slalom (9.30/12.30).