Slafkovský aj jeho tím sa trápia. Pre obe strany by bolo najlepšie, keby ho poslali do AHL, myslí si expert

Pomaly si zvyká na najlepšiu ligu

Nebodoval už takmer mesiac

13.1.2023 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský nezažíva ideálnu prvú sezónu v zámorskej NHL, v trápiacom sa tíme Montreal Canadiens nehráva v najvyšších formáciách a v doterajších 37 zápasoch nazbieral 10 bodov (4+6) a priemerne absolvuje približne len 12 minút v každom dueli.Podľa experta Adama Proteaua z magazínu The Hockey News by bolo pre obe strany najlepšie, keby klub poslal 18-ročného Košičana do nižšej AHL."Montreal sa so Slafkovským dostal na križovatku, jeho produktivita nie je taká, akú očakávate od tak vysokej voľby na drafte. Argument pre jeho zotrvanie v NHL môže byť taký, že tréner Martin St. Louis odviedol dobrú prácu pri rozvoji hráčov ako Cole Caufield či Nick Suzuki. Na druhej strane, je lepšie ho poslať do AHL a umožniť mu, aby zdokonalil svoje zručnosti," myslí si odborník o úradujúcej jednotke draftu nováčikov do NHL. Momentálne ťahá sériu 13 zápasov bez bodu a 19 duelov bez gólu."Ako väčšina mladých hráčov, Slafkovský si pomaly zvyká na najlepšiu ligu sveta, na ľade často nepôsobí ako rozdielový hráč. Nie je však prvá jednotka draftu z ostatných rokov, ktorá sa trápi. Pozrite sa na Alexisa Lafreniera z New Yorku Rangers, ktorý zatiaľ nenaplnil očakávania. To neznamená, že Montreal ho musí nechávať v NHL. V Montreale ho budú vždy pozorne sledovať, či bude v NHL alebo AHL. Je pod tlakom a čakajú sa od neho body bez ohľadu na to, kde hrá. Bolo by lepšie nechať ho budovať si sebadôveru v nižšej lige a dať mu ďalšiu šancu presadiť sa v NHL v budúcej sezóne," dodal Proteau.Juraj Slafkovský zaznamenal vo štvrtkovom zápase proti Nashville Predators (4:3) najvyšší čas na ľade v profilige, odohral 16 minút a 3 sekundy. Jeho predošlé maximum bolo 15:22 min.Napriek tomu bronzový medailista zo ZOH 2022 v Pekingu nebodoval od 14. decembra 2022 a neskóroval dokonca od 2. decembra.