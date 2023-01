V Bratislave sa pod holým nebom hrala česká extraliga. Třinec pred vyše 11-tisíc divákmi vďaka Slovákom zdolal Brno

Daňo je najlepší strelec

14.1.2023 (Webnoviny.sk) - Hokejisti HC Oceláři Třinec zvíťazili v piatkovom zápase českej extraligy pod holým nebom na bratislavskom Národnom futbalovom štadióne 6:1 nad HC Kometa Brno najmä vďaka Slovákom. Marko Daňo strelil dva góly, raz skórovali Vladimír Dravecký Martin Marinčin . Hudáček pridal tri asistencie, po jednej zaznamenali Marinčin, Patrik Hrehorčák Tomáš Marcinko . Duel sledovalo viac ako 11-tisíc divákov."Oceliari" zaznamenali piaty triumf za sebou, deviaty z ostatných desiatich zápasov a potvrdili svoje tretie miesto v ligovej tabuľke so ziskom 67 bodov.Na druhé Vítkovíce strácajú obhajcovia titulu osem a na vedúce Pardubice desať bodov. Daňo si upevnil post najlepšieho strelca súťaže s 22 gólmi a je tretí najproduktívnejší hráč s 35 bodmi."Zdá sa, že to takto malo byť a že na Slovensku budú dávať góly Slováci. Som rád, že to tam konečne padlo Martinovi. Verím, že sa vďaka tomu chytí a bude strieľať viac gólov od modrej čiary," povedal po zápase Daňo pre oficiálny klubový web.Mrzí ho, že nezavŕšil hetrik: "Keby sa mi to podarilo, bolo by to špeciálne. Hádam som si pošetril nejaké góly na ďalšie zápasy. Som rád aj za tie dva."Hudáček vytvoril extraligový rekord so štyrmi bodmi v stretnutí pod holým nebom. "Užili sme si aj dážď, ale sme radi, že sme my Slováci toľkými gólmi a triumfom mohli potešiť priaznivcov. Bola to pre nás motivácia navyše, najmä pre tých, ktorí sme hrávali za Slovan. Užili sme si to, mali sme tu aj rodiny a známych. Je to pekné a úplne iné ako na zimnom štadióne. Každý hráč o tom sníva," uviedol mladší brat slovenského hokejového brankára Júliusa Hudáčka.Marinčin sa v 34. zápase sezóny dočkal prvého presného zásahu a pridal k nemu aj asistenciu. Súboj v štýle "winter classic" si užil napriek tomu, že viackrát počas neho pršalo a aj striedačka bola mokrá."Fanúšikovia vytvorili skvelú atmosféru, hralo sa nám výborne. Osobne mi neprekážalo, že pršalo. Dôležité je, že sme zvíťazili a užíval som si to. Ľad bol drsný a pomalý, ale bolo zaujímavé vyskúšať si to. Dnes sa ukázalo, že máme silný tím a mentálne sme dobre nastavení," zhodnotil skúsený obranca.Séria zápasov pod holým nebom na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave pokračuje cez víkend dvomi stretnutiami slovenskej extraligy. V sobotu proti sebe nastúpia HK Dukla Trenčín a HKM Zvolen, v nedeľu HC Slovan Bratislava a HC Košice.Súčasťou akcie bude aj exhibičný zápas medzi "legendami" Slovana Bratislava a českej Sparty Praha naplánovaný na nedeľňajšie popoludnie.