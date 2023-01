Varga obsadil v 12. etape Rely Dakar druhé miesto, na víťaza mu chýbalo len 96 sekúnd

Medeiros ovládol tretiu etapu

Svitko skončil na 16. priečke

Piate víťazstvo za sebou

13.1.2023 (Webnoviny.sk) - Slovenský jazdec na štvorkolke Juraj Varga obsadil v piatkovej 12. etape prestížnejvynikajúce 2. miesto so stratou len 96 sekúnd na víťazného Brazílčana Marcela Medeirosa a v celkovom poradí si udržal 4. pozíciu. Motocyklista Štefan Svitko skončil na 16. priečke s mankom necelých piatich minút a v priebežnej klasifikácii je naďalej štrnásty. Pretekári absolvovali v piatok 371 km z Ardah do Shaybah, z toho 185 km bolo meraných úsekov.Medeiros ovládol medzi jazdcami na štvorkolkách tretiu etapu za sebou, ale na čele celkovej klasifikácie zostal Francúz Alexandre Giroud, ktorý naň v 12. etape stratil viac ako 26 minút a skončil šiesty.Giroud vedie o 59 minút pred Argentínčanom Franciscom Floresom, tretí Američan Pablo Copetti naň stráca viac než 2 hodiny. Varga v piatok znížil stratu na Copettiho o 35 minút na približne 37 minút, manko na lídra skresal asi o 25 minút na 2:54:29 h.Svitko prišiel v piatok do cieľa so stratou 4:54 min na víťazného Čiľana Joseho Florima, druhý bol Austrálčan Daniel Sanders (+49 s) a tretí jeho krajan Toby Price (+1:58 min). V celkovom poradí sa dostal Price na prvé miesto o 28 sekúnd pred Američana Skylera Howesa , ktorý bol v 12. etape šiesty.Tretí je Argentínčan Kevin Benavides so stratou 2:40 min na Pricea. Svitko zaostáva za lídrom o 1:34:34 h, na trinásteho Čech Martina Micheka má stále 9-minútové manko a na prvú desiatku stráca viac ako 40 minút.V súťaži automobilov zaznamenal v piatok piate víťazstvo za sebou Francúz Sébastien Loeb, druhý skončil v 12. etape Švéd Mattias Ekström (+3:19 min) a tretí líder celkového poradia Katarčan Nasser Al-Attiyah (+3:31 min). Loeb sa posunul z tretieho na druhé miesto si stratou 1:27:10 h na Al-Attiyaha, tretí je Brazílčan Lucas Moraes (1:29:11 h), ktorý v piatok obsadil až 10. priečku s mankom viac ako 11 minút a prišiel o celkovú 2. pozíciu.Medzi kamiónmi prišiel do cieľa 12. etapy ako prvý Holanďan Janus van Kasteren s viac ako polhodinovým náskokom pred krajanom Martinom van den Brinkom, tretí bol s minimálnym odstupom Čech Martin Macík. Van Kasteren si zvýšil náskok na čele cekovej klasifikácie na 33:03 min pred van den Brinkom, tretí Macík stráca už 1:20:07 h.