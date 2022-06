Slafkovský ako dvojka pôjde k Devils a Nemec ku Kraken, hovoria zámorskí experti pred draftom do NHL

Slafkovský môže prekonať Gáboríka

Hodila by sa mu pozícia krídelníka

Najlepším obrancom je Nemec

7.6.2022 - O mesiac sa v kanadskom Montreale uskutoční draft nováčikov do zámorskej NHL , na ktorom bude mať Slovensko dve "horúce želiezka v ohni". Zámorskí experti Adam Kimelman a Mike Morreale z oficiálneho webu profiligy sa zhodli na tom, že útočník Juraj Slafkovský bude draftovou dvojkou a skončí v klube New Jersey Devils Obrancu Šimona Nemca si podľa nich vyberie tím Seattle Kraken zo štvrtého miesta. Ďalších Slovákov v prvom kole draftu neočakávajú."Prináša elitné ofenzívne zručnosti pri postave silového útočníka. Ukázal, že dokáže excelovať proti starším hráčom v Liige aj na ZOH. Tam bol najmladší zo všetkých a stal sa najužitočnejším hráčom turnaja. So siedmimi gólmi bol najlepším strelcom Slovenska, ktoré získalo bronzové medaily. Z fyzického hľadiska vyzerá byť pripravený na NHL v budúcej sezóne," opísal Kimelman 18-ročného Košičana a úradujúceho vicemajstra fínskej Liigy s TPS Turku. Ak bude draftovou jednotkou alebo dvojkou, prekoná slovenský rekord Mariána Gáboríka , ktorého si klub Minnesota Wild vybral v roku 2000 z tretieho miesta."V New Jersey by perfektne zapadol na pozíciu krídelníka po boku talentovaných centrov. Využíva svoju robustnú postavu, dosah hokejky a silu na aktívne napádanie súpera v útočnom aj obrannom pásme. Po úspešnej olympiáde bol aj najproduktívnejším Slovákom na majstrovstvách sveta s deviatimi bodmi v ôsmich zápasoch," uviedol Morreale na margo Slafkovského.Podľa oboch expertov sa hodí k mladým centrom "diablov" Jackovi Hughesovi, Nicovi Hischierovi a Dawsonovi Mercerovi. Navyše, zahral by si aj s krajanom Tomášom Tatarom. Kimelman aj Morreale považujú Nemca za najlepšieho obrancu na tohtoročnom drafte, uprednostnili ho pred Čechom Davidom Jiříčkom.Kimelman si dokáže predstaviť rodáka z Liptovského Mikuláša ako jednu z defenzívnych opôr Seattle Kraken, najnovšieho tímu NHL: "Vlani draftovali Mattyho Beniersa ako základný kameň útoku, v tomto roku by mohli Kraken nájsť lídra svojej obrany v Nemcovi. Je to pravoruký bek s úžasnou obojsmernou hrou. Veľmi dobre korčuľuje, čo mu umožňuje zapojiť sa do útoku a popri tom zostať spoľahlivý pri bránení.""Je pravoruký a pravidelne hráva veľa minút na zápas. Využíva svoju excelentnú pohyblivosť, vyváženosť, prácu s pukom aj korčuľovanie na to, aby vytváral priestor na ľade pre svojich spoluhráčov. Nazbieral 26 bodov v 39 zápasoch jeho tretej sezóne v Nitre v najvyššej slovenskej súťaži," zhodnotil Morreale úradujúceho slovenského vicemajstra.Nemec vytvoril v sezóne 2021/2022 juniorský extraligový rekord v počte bodov v základnej časti. Len útočníci Marián Hossa a Gáborík ich nazbierali viac ako juniori. Stal sa tiež historicky najproduktívnejším juniorom v play-off so 17 bodmi (5+12) v 19 stretnutiach.