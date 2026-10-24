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24. októbra 2026
Slafkovský s novým centrom vyhral v Chicagu, Černák si nešťastne tečoval puk do vlastnej bránky
Tagy: NHL 2026/2027
Slovenskí hokejisti Juraj Slafkovský a Erik Černák sa v noci na sobotu v zámorskej NHL bodovo nepresadili. Montreal Canadiens so Slafkovským zdolal Chicago Blackhawks 4:1, pričom slovenský útočník nastúpil v ...
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24.10.2026 (SITA.sk) - Slovenskí hokejisti Juraj Slafkovský a Erik Černák sa v noci na sobotu v zámorskej NHL bodovo nepresadili. Montreal Canadiens so Slafkovským zdolal Chicago Blackhawks 4:1, pričom slovenský útočník nastúpil v pozmenenej elitnej formácii bez zraneného kapitána Nicka Suzukiho. Černákova Tampa Bay naopak prehrala na ľade Colorada Avalanche 3:6. Slovenský obranca mal smolu pri štvrtom góle domácich, keď sa od jeho nohy odrazil puk za brankára Andreja Vasilevského.
Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský sa v noci z piatka na sobotu tešil z víťazstva Montrealu Canadiens na ľade Chicaga Blackhawks 4:1. Dvadsaťdvaročný Košičan nastúpil v prvom útoku po boku Colea Caufielda a Olivera Kapanena, ktorý na pozícii centra nahradil zraneného kapitána Nicka Suzukiho. Ten bude pre zranenie v hornej časti tela chýbať približne dva až štyri týždne. Slafkovský odohral 16 minút a tri sekundy, zaznamenal tri strely na bránku, jednu zblokovanú strelu, štyri trestné minúty a jeden mínusový bod. V desiatich zápasoch sezóny má na konte sedem kanadských bodov za dva góly a päť asistencií.
Montreal pritom nezačal ideálne. Domáci Connor Bedard otvoril skóre už v piatej minúte, no Jake Evans ešte pred prvou prestávkou vyrovnal. Ten istý hráč v druhej tretine skóroval aj vo vlastnom oslabení a poslal Canadiens do vedenia. Kaiden Guhle následne zvýšil na 3:1 a Mike Matheson po návrate zo zranenia spečatil víťazstvo gólom do prázdnej bránky. Evans sa stal hlavnou postavou zápasu s dvoma gólmi a asistenciou. Canadiens uspeli v prvom stretnutí bez Suzukiho, ktorý od svojho debutu v NHL v sezóne 2019/2020 dovtedy nevynechal ani jeden zápas. „Keď Nick vypadol, myslím si, že každý cítil potrebu posunúť svoju hru na vyššiu úroveň,“ povedal Evans pre oficiálny web NHL. Montreal čaká v nedeľu duel pod holým nebom proti Winnipegu v rámci Heritage Classic.
Menej vydarený večer zažil slovenský obranca Erik Černák, ktorého Tampa Bay Lightning podľahla Coloradu Avalanche 3:6. Černák odohral 16 minút a 44 sekúnd, pripísal si jednu strelu na bránku, dva zblokované pokusy, dva bodyčeky a dva mínusové body. Nešťastný moment prišiel v 34. minúte, keď strela fínskeho útočníka Artturiho Lehkonena z ľavého kruhu zasiahla Černákovu nohu a odrazila sa medzi betóny brankára Andreja Vasilevského. Colorado týmto gólom zvýšilo na 4:1 a výrazne sa priblížilo k víťazstvu.
Domáci pritom vstúpili do zápasu výborne a už v šiestej minúte viedli 2:0 po góloch Devona Toewsa a Nazema Kadriho. Na začiatku druhej tretiny zvýšil Fiodor Svečkov na 3:0. Tampa síce dokázala trikrát v zápase znížiť na rozdiel dvoch gólov zásluhou Jakea Guentzela, ktorý sa v zápase napokon presadil dvakrát, a Charle-Edouarda D'Astousa, no Avalanche si triumf postrážili. Najproduktívnejším hráčom zápasu bol Nathan MacKinnon s gólom a tromi asistenciami, Martin Nečas pridal gól a dve asistencie. Lightning tak po troch víťazstvách za sebou opäť okúsili trpkosť prehry.
Tréner Tampy Bay Jon Cooper po stretnutí priznal, že jeho zverenci nezvládli úvod proti kvalitnému súperovi. „Proti nám stálo naozaj dobré mužstvo. Keď po piatich minútach prehrávate 0:2, musíte už len doháňať náskok,“ uviedol podľa oficiálneho klubového webu Lightning. Colorado podľa neho nastúpilo vo vysokom tempe, na ktoré hostia nedokázali dostatočne rýchlo reagovať.
Kým slovenskí hokejisti v NHL vyšli bodovo naprázdno, ich krajania v nižšej zámorskej AHL sa výrazne presadili. Martin Chromiak sa stal prvou hviezdou zápasu pri víťazstve Ontaria nad Texasom 5:3, keď strelil dva góly vrátane víťazného a pridal asistenciu. Po siedmich dueloch má na konte šesť presných zásahov a osem bodov. Filip Mešár skóroval tretíkrát v sezóne a pomohol Lavalu k triumfu nad Hamiltonom 4:2. Maroš Jedlička prispel asistenciou k víťazstvu Colorada nad Bakersfieldom 4:1.
Zdroj: SITA.sk - Slafkovský s novým centrom vyhral v Chicagu, Černák si nešťastne tečoval puk do vlastnej bránky © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský sa v noci z piatka na sobotu tešil z víťazstva Montrealu Canadiens na ľade Chicaga Blackhawks 4:1. Dvadsaťdvaročný Košičan nastúpil v prvom útoku po boku Colea Caufielda a Olivera Kapanena, ktorý na pozícii centra nahradil zraneného kapitána Nicka Suzukiho. Ten bude pre zranenie v hornej časti tela chýbať približne dva až štyri týždne. Slafkovský odohral 16 minút a tri sekundy, zaznamenal tri strely na bránku, jednu zblokovanú strelu, štyri trestné minúty a jeden mínusový bod. V desiatich zápasoch sezóny má na konte sedem kanadských bodov za dva góly a päť asistencií.
Montreal pritom nezačal ideálne. Domáci Connor Bedard otvoril skóre už v piatej minúte, no Jake Evans ešte pred prvou prestávkou vyrovnal. Ten istý hráč v druhej tretine skóroval aj vo vlastnom oslabení a poslal Canadiens do vedenia. Kaiden Guhle následne zvýšil na 3:1 a Mike Matheson po návrate zo zranenia spečatil víťazstvo gólom do prázdnej bránky. Evans sa stal hlavnou postavou zápasu s dvoma gólmi a asistenciou. Canadiens uspeli v prvom stretnutí bez Suzukiho, ktorý od svojho debutu v NHL v sezóne 2019/2020 dovtedy nevynechal ani jeden zápas. „Keď Nick vypadol, myslím si, že každý cítil potrebu posunúť svoju hru na vyššiu úroveň,“ povedal Evans pre oficiálny web NHL. Montreal čaká v nedeľu duel pod holým nebom proti Winnipegu v rámci Heritage Classic.
Menej vydarený večer zažil slovenský obranca Erik Černák, ktorého Tampa Bay Lightning podľahla Coloradu Avalanche 3:6. Černák odohral 16 minút a 44 sekúnd, pripísal si jednu strelu na bránku, dva zblokované pokusy, dva bodyčeky a dva mínusové body. Nešťastný moment prišiel v 34. minúte, keď strela fínskeho útočníka Artturiho Lehkonena z ľavého kruhu zasiahla Černákovu nohu a odrazila sa medzi betóny brankára Andreja Vasilevského. Colorado týmto gólom zvýšilo na 4:1 a výrazne sa priblížilo k víťazstvu.
Domáci pritom vstúpili do zápasu výborne a už v šiestej minúte viedli 2:0 po góloch Devona Toewsa a Nazema Kadriho. Na začiatku druhej tretiny zvýšil Fiodor Svečkov na 3:0. Tampa síce dokázala trikrát v zápase znížiť na rozdiel dvoch gólov zásluhou Jakea Guentzela, ktorý sa v zápase napokon presadil dvakrát, a Charle-Edouarda D'Astousa, no Avalanche si triumf postrážili. Najproduktívnejším hráčom zápasu bol Nathan MacKinnon s gólom a tromi asistenciami, Martin Nečas pridal gól a dve asistencie. Lightning tak po troch víťazstvách za sebou opäť okúsili trpkosť prehry.
Tréner Tampy Bay Jon Cooper po stretnutí priznal, že jeho zverenci nezvládli úvod proti kvalitnému súperovi. „Proti nám stálo naozaj dobré mužstvo. Keď po piatich minútach prehrávate 0:2, musíte už len doháňať náskok,“ uviedol podľa oficiálneho klubového webu Lightning. Colorado podľa neho nastúpilo vo vysokom tempe, na ktoré hostia nedokázali dostatočne rýchlo reagovať.
Kým slovenskí hokejisti v NHL vyšli bodovo naprázdno, ich krajania v nižšej zámorskej AHL sa výrazne presadili. Martin Chromiak sa stal prvou hviezdou zápasu pri víťazstve Ontaria nad Texasom 5:3, keď strelil dva góly vrátane víťazného a pridal asistenciu. Po siedmich dueloch má na konte šesť presných zásahov a osem bodov. Filip Mešár skóroval tretíkrát v sezóne a pomohol Lavalu k triumfu nad Hamiltonom 4:2. Maroš Jedlička prispel asistenciou k víťazstvu Colorada nad Bakersfieldom 4:1.
Zdroj: SITA.sk - Slafkovský s novým centrom vyhral v Chicagu, Černák si nešťastne tečoval puk do vlastnej bránky © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: NHL 2026/2027
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