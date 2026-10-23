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 24hod.sk    Šport

23. októbra 2026

Pekný zážitok a výlet sa zmenili na horor. Fanúšička Slovana opísala plač detí a bitku v zápase proti AS Rím – VIDEO


Tagy: Bitka Fanúšikovia Liga majstrov Liga majstrov 2026/2027 Slovan Bratislava v Lige majstrov 2026/2027

Od štadióna AS Rím museli utekať čo najďalej, keďže polícia začala obsadzovať okolie. Zápas Ligy majstrov medzi AS ...



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italy_champions_league_soccer__4667 676x451 23.10.2026 (SITA.sk) - Od štadióna AS Rím museli utekať čo najďalej, keďže polícia začala obsadzovať okolie.


Zápas Ligy majstrov medzi AS Rím a ŠK Slovan Bratislava poznačila hromadná bitka priaznivcov, ktorá sa skončila kradnutým vybavením od policajtov a jedným zraneným mužom zákona.

Jedna z fanúšičiek "belasých", ktorá bola na Stadiu Olimpico opísala desivé chvíle, ktoré nastali po góle na 4:0 pre domácich v 56. minúte.

Rodiny s deťmi zažili peklo


"Rodiny s deťmi, malými futbalistami, cestovali na výlet užiť si prestížny duel. Namiesto toho zažili peklo, strach a bezradnosť. Deti sa tam triasli a plakali od strachu. Napriek tomu, že sme sedeli vysoko, bitka postupovala stále vyššie v sektore hostí. Len tak-tak sa nám podarilo utiecť v 60. minúte von," anonymne prezradila pre portál sport24.sk.

"Viacerí fanúšikovia Slovana burcovali do megafónu celý sektor, aby sa išli ostatní biť. Jedno malé dievčatko, asi desaťročné, zasiahla fľaša do hlavy. Museli sme utekať zo štadióna, aby nás nezasiahli fľaše a ďalšie predmety, ktoré tam lietali a ktoré chuligáni hádzali," pokračovala.

Dlhodobo sa na to len prizerajú


Od stánku AS Rím museli utekať čo najďalej, keďže polícia začala obsadzovať okolie. "V čase, keď vypukli nepokoje, žiadny taxík nechcel prísť ku štadiónu, a tak sme dve hodiny čakali v daždi pod stromami, kým nejaký napokon prišiel."



Žena si želá, aby Slovan vyšetril celý konflikt, čo už potvrdil aj generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík mladší, ktorý uviedol, že za eskaláciu situácie mohli poľskí fanúšikovia v "belasom" sektore.

"Pán Kmotrík by mal zakročiť a neumožniť týmto ľuďom vstup na stretnutia. To nie sú fanúšikovia, ale zvieratá. Deti, ktoré boli na zápase, z toho majú traumu, pekný zážitok a výlet sa zmenili na horor. Prečo to Slovan dovolí a dlhodobo sa na to prizerá?" pýta sa na záver mamička.


Zdroj: SITA.sk - Pekný zážitok a výlet sa zmenili na horor. Fanúšička Slovana opísala plač detí a bitku v zápase proti AS Rím – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bitka Fanúšikovia Liga majstrov Liga majstrov 2026/2027 Slovan Bratislava v Lige majstrov 2026/2027
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