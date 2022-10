Slafkovský sa viac sústredil na oslavu, ako strelil svoj prvý gól v NHL si nepamätá (video)

21.10.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový reprezentant Juraj Slafkovský sa v piatom súťažnom zápase v drese Montrealu Canadiens dočkal premiérového gólu v zámorskej NHL Prispel ním ku štvrtkovému domácemu triumfu 6:2 nad Arizonou Coyotes a vyhlásili ho za prvú hviezdu duelu. V 29. minúte zvýšil náskok "Habs" na 4:0."Ani si nepamätám, ako som skóroval. Hneď som išiel oslavovať, lebo to je podľa mňa tá najlepšia časť strelenia gólu. Viac som sa sústredil na oslavu než na to, ako som skóroval. Sú tu asi najlepší diváci, nič krajšie sa po strelení prvého gólu v NHL nemohlo stať. Je to úžasné," povedal po stretnutí Slafkovský, citoval ho oficiálny web profiligy.Osemnásťročný Košičan odohral 14:25 min, zatiaľ najviac v sezóne 2022/2023. Zaznamenal aj plusový bod, tri strely na bránku, jeden bodyček a dve trestné minúty.