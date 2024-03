Slafkovský už strelil 15 gólov v sezóne, môže prekonať tínedžersky rekord Canadiens (video)

Nevyužili presilovky

22.3.2024 (SITA.sk) - Juraj Slafkovský je už veľmi blízko prekonania tínedžerského rekordu v počte bodov hokejistom Montrealu Canadiens v jednej sezóne NHL Vo štvrtok 19-ročný slovenský krídelník strelil jediný gól Montrealu pri prehre na ľade Vancouveru 1:4 a svoj súčet v sezóne navýšil na 38 bodov za 15 gólov a 23 asistencií. Historický rekord tímu Canadiens patrí Mariovi Tremblayovi zo sezóny 1974/1975.Slafkovský dovŕši dvadsať rokov 30. marca a dovtedy Montreal čakajú ešte tri zápasy. Aktuálne jednotka draftu 2022 naťahuje sériu šiestich zápasov, v ktorých bodovala (2+5).Slafkovského gól do bránky Montrealu bol dôkazom jeho šikovnosti pri teči strely Cola Caufielda , ktorú bekhendom usmernil za chrbát brankára Caseyho DeSmitha.Slovenský mladík na konci druhej tretiny znížil na priebežných 1:3, ale ďalšie góly už hosťujúci hráči nepridali, a tak Montreal prehral štvrtý zápas v sérii. Podstatné tiež bolo, že Slafkovský a spol. v druhej tretine nevyužili ani jednu zo štyroch presilových hier."Ak sa využijú presilovky, je to iný zápas. V tomto zápase nám to nevyšlo, ale stále mám pocit, že naše presilovky sú dobré a už nabudúce ich využijeme," cituje Slafkovského oficiálny web NHL."Súťaživosť aj tvrdosť v našej hre nechýbala, ale nemali sme dostatočné útočné odpovede na to, aby sme uspeli," skonštatoval dočasný hlavný tréner Canadiens Trevor Letowski.V bohatom štvrtkovom programe NHL sa predstavili aj ďalší traja slovenskí hokejisti a dvaja z nich sa tešili z víťazstva svojho tímu. Obranca Šimon Nemec má za sebou vydarený zápas v drese New Jersey Jeho tím zdolal Winnipeg 4:1 a Nemec bol s časom stráveným na ľade (22:10 min) najviac vyťažovaný hráč Devils. Pripísal si aj plusový bod, strelu na bránku a menší trest za nedovolené bránenie.Obranca Erik Černák (bodyček aj plusový bod) sa s Tampou Bay radoval z triumfu v San Jose 4:1, ale Seattle s útočníkom Tomášom Tatarom prehral na ľade obhajcu titulu v Las Vegas 1:3.