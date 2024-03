Sagan podstúpil operáciu srdca, verí v skorý návrat

Slovenský cyklista Peter Sagan podstúpil operáciu srdca. Trojnásobný majster sveta verí, že sa po 15 dňoch odpočinku opäť vráti do tréningového procesu.





Sagan mal vo februári na pretekoch v horskej cyklistike v španielskej Chelve problémy s nezvyčajne vysokým tepom - abnormálnu tachykardickú epizódu. V cieli mu opakovane namerali tepovú frekvenciu, ktorá prekonala hranicu 200 úderov za minútu. Tridsaťštyriročný pretekár sa tak v nemocnici v talianskej Ancone podrobil procedúre na odstránenie problémov so srdcom. Pod kožu mu implantovali senzor tepu, ktorý má monitorovať jeho stav. Procedúry v Ancone vykonal riaditeľ kliniky, profesor Antonio Dello Russo za prítomnosti športového kardiológa Corsettiho, ktorého Sagan pozná od začiatku profesionálnej kariéry.Počas víkendu mal Sagan absolvovať preteky v horskej cyklistike vo francúzskom Marseille, ale pre opätovné problémy so srdcom počas prípravy sa rozhodol neštartovať. Podľa lekárskej správy zaznamenal senzor supraventrikulárnu tachykardiu. Slovenský cyklista tak absolvoval druhú procedúru. V stredu v Univerzitnej nemocnici v Ancone vykonal profesor Dello Russo za prítomnosti Corsettiho transkatétrovú abláciu. Sedemnásobný víťaz zeleného dresu na Tour de France verí po zákroku v skorý návrat."Ahojte, priatelia. V prvom rade vám všetkým veľmi pekne ďakujem za vaše úžasné podporné správy, veľa pre mňa znamenajú. Chcel by som vám poskytnúť stručné informácie o mojom zdravotnom stave. Po rýchlej zastávke v boxoch, ktorú moje srdce potrebovalo, sa cítim veľmi dobre a som si istý, že po 15 dňoch oddychu budem späť na bicykli a znovu začnem trénovať," napísal Sagan na Instagrame.Slovenský jazdec sa momentálne venuje horskej cyklistike za tím Specialized Factory Racing Team. Jeho cieľ je kvalifikovať sa na OH v Paríži, na to však musí nazbierať dostatočné množstvo UCI bodov. Iba 19 najlepších krajín sa kvalifikuje na OH 2024 a Slovensku momentálne patrí až 38. miesto. Sagan má na splnenie kvalifikačných kritérií čas do 26. mája. Ďalšia šanca je, že by dostal možnosť štartovať na základe prerozdelenia nevyužitých miesteniek po konci kvalifikačného procesu.Je otázne, či Sagan stihne štart Svetového pohára v horskej cyklistike, ktorý je v brazílskom Mairipore na programe 12.-14. apríla. V máji sa plánoval prestaviť na cestných etapových pretekoch Okolo Maďarska (8.-12. mája).