Slávnostnou promóciou ukončili 17.ročník Detskej Univerzity Komenského

Ilustračná snímka. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Bratislava 28. augusta (TASR) - Slávnostnou promóciou v Aule Univerzity Komenského (UK) sa skončil 17. ročník Detskej Univerzity Komenského (DUK). Diplom si prevzalo 340 detí, ktorým leto spestrili netradičné workshopy a prednášky.zhodnotil vplyv DUK na deti riaditeľ Divadla Aréna a zakladateľ projektu Juraj Kukura.Rektor UK Marek Števček v príhovore povzbudil študentov, aby zostali zvedaví, slušní, pokorní a trochu blázniví aj v dospelosti. Pripomenul, že novú generáciu čakajú veľké výzvy, napríklad zabrániť devastácii planéty.Žiakmi univerzity boli deti od deviatich do 14 rokov. Trinásťročný Sebastián ocenil pestrosť programu. Oslovila ho najmä prednáška z mikrobiológie a o umení. Na Univerzite Komenského by jedného dňa rád v štúdiu pokračoval. Desaťročnej Darii sa najviac páčili prednášky. Exkurzia do Národnej rady SR s možnosťou otázok pre premiéra a ministrov zaujala 14-ročného Mareka. DUK mu podľa jeho slov priniesla "veľa znalostí aj radosť".Na promóciách sa zúčastnili aj podpredseda Bratislavského samosprávneho kraja Mikuláš Krippel a starostka bratislavského Starého Mesta Zuzana Aufrichtová.Študenti DUK mali počas leta možnosť absolvovať deväť prednášok z rôznych oblastí. Program doplnili workshopy a sprievodné podujatia. Deti si pozreli napríklad zákulisie televízie, ale aj zažili vojenský výcvik.