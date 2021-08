Slipknot ohlásili nový termín prvého koncertu na Slovensku

Koncert odložil koronavírus

Jedinečná farebná pódiová scéna

20.8.2021 (Webnoviny.sk) - Nespútaní muzikanti z hudobnej formácie Slipknot, známi svojimi vystúpeniami v maskách, odštartovali začiatkom minulého roka európske túrné We Are Not Your Kind, na korom spolu s fanúšikmi oslavovali úspechy posledného, rovnomenného albumu.Po niekoľkých zastávkach v európskych metropolách turné prerušila situácia súvisiaca s pandémiou koronavírusu COVID-19 , ktorá kultúrnu oblasť na dlhé mesiaca umlčala. NU metalové megahviezdy v týchto dňoch potešili svojich priaznivcov a ohlásili nové dátumy svojich koncertov!Fanúšikovia metalu sa môžu tešiť na prvý koncert kapely Slipknot na Slovensku. Premiérové vystúpenie legendárnej formácie, ktoré bolo plánované v júli minulého roka, sa uskutoční v Bratislave 3. augusta 2022 na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu.V Bratislave tak bude horúco nielen vďaka počasiu, ale aj originálnej šou. Návštevníci podujatia si tak môžu užiť skladby zo spomínaného albumu We Are Not Your Kind, zaznejú však aj najväčšie hity zoskupenia, ktoré mapujú ich 25-ročné pôsobenie na hudobnej scéne. Jedinečnú farebnú pódiovú scénu umocní zážitok z kvalitnej tvrdej muziky.Vstupenky na prvý koncert kapely Slipknot na Slovensku, ktorý sa uskutoční v auguste budúceho roka, bude možné zakúpiť už 1. septembra 2021 od 10:00 hod. na www.vivien.sk a v sieti Ticketportal.Fanúšikom, ktorí si zakúpili vstupenky na minuloročnú zrušenú show cez www.vivien.sk a www.ticketportal.sk, bude umožnený prednostný nákup vstupeniek už od 26. augusta 2021. Viac informácií o spôsobe prednostného nákupu obdržia e-mailom.