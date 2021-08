Zamestnanci Apple sa do kancelárií zrejme tak skoro nevrátia, podobné úmysly má aj Facebook

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.8.2021 - Zamestnanci americkej technologickej spoločnosti Apple sa nemusia vrátiť do svojich kancelárií až do januára. Dôvodom sú obavy z rastúceho počtu nákaz koronavírusom. Firma zamestnancom oznámila, že pokračuje v monitorovaní pandemickej situácie a minimálne s mesačným predstihom ich bude informovať o požiadavke vrátiť sa do kancelárií.Odloženie návratu na pracoviská sa týka všetkých administratívnych pracovníkov vo svete. Predajne Apple však zostávajú otvorené. Informuje o tom portál cnbc.com.Rozhodnutie spoločnosti Apple prichádza v čase, keď počet prípadov ochorenia COVID-19 v USA stúpa. Podľa analýzy televíznej stanice CNBC na základe údajov Johns Hopkins University štáty Florida, Louisiana, Havaj, Oregon a Mississippi evidovali nové rekordné priemerné počty nákaz denne.Apple nie je jediná veľká technologická spoločnosťou, ktorá odkladá návrat zamestnancov na pracoviská. Minulý týždeň firma Facebook uviedla, že odloží návrat svojich zamestnancov do kancelárii na január 2022. Okrem toho niektoré veľké americké spoločnosti zamestnancom opätovne prikazujú nosiť rúška bez ohľadu na to, či sú zaočkovaní proti koronavírusu alebo nie.