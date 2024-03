Slnko v sieti predstavilo nominácie za rok 2023, dominuje čierna komédia Invalid a popri nej aj historická dráma

Zisk 13 nominácií

1.3.2024 (SITA.sk) - Ocenenie Slnko v sieti pozná nominácie za rok 2023. Ako informovala Slovenská filmová a televízna akadémia (SFTA) , o nomináciách rozhodovali jej členovia. Do 18 kategórií, ktoré posudzovali, bolo prihlásených celkovo 34 filmových a televíznych diel.„V kategórii Najlepší hraný film vyberali spomedzi 11 filmov, v kategórii Najlepší dokumentárny film spomedzi 13 filmov a v kategórii Najlepší animovaný film vyberali ten najlepší zo 6 prihlásených prác," informuje SFTA.Nomináciám dominujú čierna komédiav réžii Jonáša Karáska a historická dráma Slúžka od Mariany Čengel Solčanskej , oba filmy získali po 13 nominácií. O cenu za Najlepší hraný film budú bojovať s drámouOkrem nominácie za Najlepší hraný film bol Invalid nominovaný aj v kategóriách Najlepšia filmová réžia, Najlepší filmový scenár, Najlepší kameramanský výkon, Najlepší filmový strih, Najlepší filmový zvuk, Najlepšia filmová hudba, Najlepší architekt – scénograf, Najlepšie kostýmy, Najlepšie masky, Najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe a Najlepší mužský herecký výkon, a to ako v hlavnej, tak aj vo vedľajšej úlohe.„Snímka Slúžka obsadila nominačne takmer všetky tie isté kategórie, avšak namiesto nominácie za hlavnú a vedľajšiu mužskú rolu získala jednu v kategórii Najlepší ženský herecký výkon v hlavnej úlohe a až dve v kategórii Najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe," uviedla SFTA., režírovaná Ivanom Ostrochovským a Pavlom Pekarčíkom, je nominovaná aj v kategóriách Najlepšia filmová réžia a Najlepší filmový strih. Po druhýkrát bude ocenenie odovzdávané aj v kategórii Najlepší televízny film/séria/seriál.Uchádzať sa oň budú seriálod Petra Hofericu a Petra Magáta,režiséra Petra Bebjaka a od Mariany Čengel Solčanskej to budú Tri zlaté dukáty.„Slávnostné vyhlásenie národných filmových cien Slnko v sieti za rok 2023 sa uskutoční 26. apríla 2024 o 20:30 hod. v priestoroch Slovenského rozhlasu," informovala SFTA. Priamy prenos z odovzdávania ocenení bude, už tradične, vysielať verejnoprávny vysielateľ na Jednotke.